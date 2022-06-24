周永新：25年無做好的事——港人國民身分認同意識薄弱

「我……有機會見證這歷史時刻，是幸運還是不幸運？不同人有不同看法，但我知道的是，這天不會歷史重演。這是一個不平凡的日子，因在交接儀式中，我感覺到香港將進入一個新時代，指的並非香港將會出現的改變，就如政府建築物懸掛的英國國旗，將會換上中國國旗……這些轉變只是表面的，不會改變香港的資本主義制度……這樣，香港將會進入怎樣的新時代？」（頁6）

「當董建華在台上宣誓就任香港特別行政區首任行政長官時，我感到有點不習慣；最後兩任港督就任時，我也有份出席觀禮，監誓的是當時的大法官，效忠的對象是英國女王。這次行政長官宣誓效忠的是中華人民共和國，那一刻，我的思想有點混亂，習慣了的東西以另一種方式出現，儀式也由英語改以普通話進行，我開始意識到：自己已生活在另一個政權之下，殖民地子民的身分已離我而去，而我現在擁有的，是中華人民共和國的國民身分。」（頁8）

以上記述並不單是為了回憶，而是我發覺香港這25年走過的路，無論是政制改革、經濟發展、民生改善，我們都好像忘記了，香港已不是英國管治的地方，而是中華人民共和國不可分離的部分。

一國之下 港人不能否定國民身分

我們可曾明白，香港雖實行資本主義制度，但意思是指內地的社會主義制度不適用於香港，香港卻不能因此離開中央政府的管治；我們可曾知道，香港居民雖有中央政府授予的權利和義務（見《基本法》第三章「居民的基本權利和義務」），但在「一國」之下，香港居民決不能因此否定自己的國民身分。

港人對自己的國民身分有認識嗎？就是有，看來也十分薄弱！幾年前一次與朋友聚餐，話題之一是旅行時我們用的特區護照，代表我們是特區居民還是中國公民？有退休公務員認為特區護照是香港入境處簽發，只要我們是香港居民，就可領取；但就我所知，護照是國家財物，特區政府只是獲授權簽發，况且特區護照只發給有中國公民身分的香港居民，他們拿特區護照出外旅遊，在外國受國家保護，是因為他們有中國公民身分。

港人國民意識薄弱，有什麼不妥？首先，他們對事物的考量，難免想的都是香港利益，忽略了國家觀點和對香港的期望，甚至忘記了香港是中國一部分，絕對不是獨立個體。例如2003年SARS以後，或今年初開始的第五波新冠疫情，國家都曾大力支援香港，港人明白國家為什麼這麼記掛港人嗎？

在港人心裏，國家的支援好像是額外的；但在國家眼裏，港人並非外人，國家有責任關愛自己國民的福祉，而今天香港與內地居民已同為中國公民，他們互相幫助，是國民之間應盡的責任和義務。

與內地矛盾 因對國民身分欠認同

過去25年，香港與內地居民之間出現矛盾和猜疑，很多時都與港人對自己的國民身分認識不足有關。例如香港與內地居民結婚，他們所生的子女，按照基本法是香港居民，有權來港定居，所以一些港人排斥他們並不應該，顯示他們連香港居民的權利都不認識。又如新冠疫情前，不少內地居民來港消費購物，有些港人不喜歡他們拖篋妨礙其他路人。若然要控制內地居民訪港數目，這還說得過去；但斥責他們「非我族類」，根本忘記了大家都是中國人，在國家之下實在無分彼此。

總言之，因港人對自己國民身分認識不足，也缺乏認同感，所以往往與內地居民產生矛盾，甚至出現不必要的歧視和分化。

第二，港人國民身分意識薄弱，歷屆特區政府和特首有責任嗎？特區成立以來，政府早知國民教育的重要，所以董建華出任特首後，隨即宣布學校應以中文為主要教學語言，但遭到官員反對，結果當時有百多間中學仍保留英語教學，而這些學校在市民心中多是「名校」，不少後來轉為「直資」，教學語言上擁有自主權；家長為子女選擇學校時，也多以英語教學為首要考量。

教學語言與國民身分認同有什麼關係？文化是由語言傳遞的，香港學生的中文表達能力，相比內地和台灣學生，公認的遜人一籌。學生中文底子不好，對自己國家和民族傳留下來的寶貴文化，認識方面自然有所隔膜，也間接影響他們對自己國家和民族的認同。特區政府近年已着意加強中文的使用及宣揚傳統文化，但對特區成立後成長的青少年，為時已太晚！

青年拒接受國民身分 掀社會運動

2019年出現「修例風波」，不少評論認為是源於2012年「反國教科運動」。為什麼國民教育獨立成科會遭到這麼強烈的反對聲音？簡單來說，就是那時不少港人仍未意識到他們已成為中國公民，青少年更缺乏這份國民身分認同感，所以政府要把德育和國民教育獨立成科，就被視為要對他們「洗腦」，他們當然反對。不過，中國公民認識自己國家及作為公民的權利和義務，有什麼不妥？當時青少年對自己的國民身分不太認識，也不接受，亦因此引起其後一連串社會運動。

港人誤解高度自治

最後，記得國家前主席江澤民曾說「井水不犯河水」，指的是香港實行資本主義制度，內地實行社會主義制度，兩種制度的性質並不相同，發揮作用也不一樣，所以港人不應以資本主義制度的觀點批評內地社會主義制度，相反亦然。

這種「井水不犯河水」觀點，後來被一些港人引伸為中央政府不應干預香港事務，並引用基本法條文，認為除國防和外交外，港人應有權管理自己事務。不過，這種說法明顯忘記了，在資本主義和社會主義兩種不同制度之上，還有擁有全國管治權的國家組織。以為「高度自治」就可不受國家約束，是港人誤解了自己的權力。究其原因，相信是港人只知自己的香港居民身分，而不知道從1997年7月1日開始，他們已是中華人民共和國的公民，他們對國家的責任和義務，例如保護國家安全，更是絕對不可推卸；也唯有這樣，港人對自己作為香港居民的權利和義務，才會有完整認識。

25年過去，以前沒有做好的事，盼望日後，港人可清楚認識自己的國民身分。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]