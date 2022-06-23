袁海文：加強規管放債 保消費者權益

預繳式消費及關連貸款人責任

不少商戶和金融機構共同推出免息分期計劃宣傳預繳消費，商戶可賺取極大現金流，金融機構則可收取可觀的潛在利息或回佣收入，但卻由消費者付上不公平的代價，被迫放棄由信用卡公司提供的「信用卡退款／爭議交易」重要保障。當商戶倒閉後，消費者不但不能取回已繳款項，更要繼續向金融機構還款。去年連鎖美容院「悅榕莊」停運，筆者收到逾千宗投訴，其中一筆過付款和分期付款的消費者待遇分別極大。

金融機構會辯稱，分期付款是消費者的選擇，須自行承擔後果。然而金融機構大多沒有披露過有收取商戶回佣；銷售人員銷售時會只強調優惠，可能誤導消費者選擇分期付款，但忽略重要的保障條款；銀行亦不見有對商戶作盡職審查，防止商戶職員不良銷售、檢視商戶財政及營運情况。這些嚴重的道德風險和資訊不對稱問題，政府和監管機構沒有認真檢視。

新冠疫情令財政不穩健的商戶隨時倒閉，政府和金管局應加強監管金融機構，包括：第一，立法引入「關連貸款人責任」，要求金融機構履行；第二，不能剔除「信用卡退款／爭議交易」重要保障；第三，須致電客戶，確保其明白免息分期付款計劃內容和重要條款；第四，強制披露收取商戶回佣及利益。

放債行業及審慎信貸評估責任

放債行業有銀行和財務公司兩種金融機構，前者受金管局規管，後者則遵從訂立了超過40年但沒有重大修訂的《放債人條例》。放債行業營銷手法非常進取，以「低利率」、「快審批」和「低門檻」宣傳，但對借款人所須接受的條款和細則，以及付出的代價，往往避重就輕，沒有確保借款人完全明白當中借貸的真實成本。

更嚴重的是涉及「身分盜竊」借貸的騙案，詐騙集團利用金融機構審批程序和身分認證的漏洞，假冒消費者申請借貸獲批，事主至被追數時才發現。金融機構有負上審慎信貸評估責任嗎？

政府須更嚴謹規管放債行業，修訂現時法例，成立專責監管機構，監管放債的金融機構廣告手法等行為、操守及審批程序等；加入須承擔審慎信貸評估的責任，確保放債人在放債前向借款人進行謹慎信貸評估。

林定國掌律政司 會更有效保障消費者嗎？

筆者希望下一屆政府，能夠更多從保障消費者的角度，特別是最弱勢一群，改善政策和法例。候任行政長官李家超的競選政綱，在消費者權益議題上沒有任何着墨；但將出任律政司長的林定國資深大律師，他於擔任消委會主席期間，曾就改革放債法規和營商手法、冷靜期立法、監管境外物業銷售等多次發聲。筆者有直接於消委會與他共事的經驗，認同他在保障消費者權益的工作上付出不少努力。然而即將上任律政司長的林定國，其角色和崗位與消委會主席不同，立場會否亦有所不同？對此，筆者有兩點觀察。

第一，是對「一地兩檢」的意見。林定國數年前擔任大律師公會主席競逐連任期間，曾指人大常委會是「巨人」，每踏出一步都可能引起地震，或其他大家不願見到的後果；日前獲任命律政司長後，便指「事實證明安排不單合法，亦都最符合香港實際整體利益」。為何給予公眾的印象會如此不同？

第二，是對《基本法》和《港區國安法》出現牴觸時的理解。立法會前主席曾鈺成認為基本法是由全國人大制定的基本法律，國安法是由全國人大常委會制定的法律，故基本法效力等級顯然高於國安法；律政司長鄭若驊則指是「相輔相成」，沒有正面回答。但林定國於去年7月所做的「對香港國安法的謬誤」簡報（註），就認為兩者是「兄弟關係」，更指有學說形容國安法是基本法的特別法，他認為兩者如有不一致地方，是優先適用國安法。這是筆者首次聽到法律界人士表明國安法可大於基本法。

現任消委會主席的林定國將任政府要職，這是會令消委會曾作出保障消費者的立法倡議更快和更有效落實？還是依舊如現屆政府一樣，要處理其他優先事項、要平衡其他利益，令各項保障消費者工作繼續緩慢，甚至放在一旁、原地踏步？筆者相信時間會證明一切，未見到實際工作成效前，不敢有太高期望。

註：bit.ly/3N6ZGLj

作者是民主黨消費者權益政策發言人

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[袁海文]