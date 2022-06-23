陳帆川：沒有《蘋果》之後 港人看什麼？

調查發現，於2017年，經常或間中迴避新聞的受訪者為29%，今年上升至38%，主因是新聞有太多政治和新冠疫情報道，而且造成負面情緒；其餘原因包括公眾認為新聞不可信、導致爭拗、新聞量太多、看完新聞後自己沒什麼可付諸行動。

調查亦發現，絕大部分人皆訂閱影片和音樂串流，其次是體育內容和播客（Podcast），最後才到新聞。英國的18至24歲年輕人當中，僅4%訂閱新聞，但75%皆有訂閱影音串流；即使是55歲或以上群體，亦僅得9%人有訂閱新聞。

新聞機構愈趨受網絡平台掣肘

另一樣值得全球新聞界憂心的是，英國不足三成的24歲或以下年輕人會主動到新聞網站看新聞，相比2018年仍有逾五成年輕人會主動到訪新聞網站，這個數字連年下跌，意味着新聞機構愈來愈受到社交媒體和Google搜尋等平台掣肘，只要它們動一動演算法，新聞網站流量便可能急跌。

至於香港，在《蘋果日報》和「立場新聞」關停的情况下，訂新聞的人數理應急跌，然而調查發現，訂閱網上新聞的受訪者僅由去年的23%微跌一個百分點；對新聞的整體信任度還提升了一個百分點至41%，比起英國的34%、台灣的27%和美國的26%都要高。

從數字看，香港電台和無綫是輸家，比起上一年，兩者的線下平台每周使用率分別下跌4及5個百分點，其中香港電台的排名更由第二變第四，網上平台的排名由第五變第七。今年的網媒榜單沒有了《蘋果日報》和「立場新聞」，新上榜的則有《明報》和「獨立媒體」；NowTV的排名上升，有線今年則不入榜。

線下媒體方面，雖然港台「封殺」了BBC，但無阻BBC新聞的每周使用率由第12位升至第8位，比起有線和《星島日報》等很多本地中文媒體還要高。不過令新聞人百思不得其解的一項結果是，港台的信任度從全港第二變第十，惟取而代之的是向媒體購買內容然後包裝和轉載的雅虎新聞；第三則是免費報《頭條日報》。公眾的口味，有時真令人摸不着頭腦。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]