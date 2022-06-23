李立峯：2021年過後港人的新聞使用和信任度

筆者之前接受一些媒體訪問時亦約略談過這個問題。總的來說，在網絡世代，當一個網絡媒體結束時，其網絡流量不見得會大幅轉移到其他網絡媒體。放在香港環境及《蘋果日報》、「立場新聞」和「眾新聞」結業的個案，這背後至少有幾個因素。

網媒結束 流量未必大幅轉移其他媒體

第一，蘋果日報和立場新聞都是旗幟較為鮮明的媒體機構，尤其在2019年社會運動後，兩者所獲的支持附帶「政治消費」意味，即讀者願意花時間以至金錢在兩個媒體上，不純粹是為看新聞，而是為了對某種理念表達支持，甚至就是對兩間機構本身表達支持。當兩間機構結業時，讀者會考慮的，就是還有否擁抱相同理念而又具一定水平的機構值得自己支持，若一名讀者認為再沒有這樣的媒體存在，他便可能成為一名純粹消失了的讀者。

第二，關注讀者是否轉移到其他媒體的人，往往假設新聞媒體的競爭對手就是其他新聞媒體。很多年前看過一齣以報館為主要場景的日本電視劇，對其中一幕印象深刻：報館內的上司問新人記者，知不知道自家報紙競爭對手是誰；記者回答另外一兩份報章的名字，上司卻糾正說——我們的對手是罐裝咖啡，報館的挑戰是如何讓一個在上下班時經過路邊攤擋的人，會用他的100元硬幣買自己的報紙而不是罐裝咖啡。

這例子是否有普遍性，本來涉及個別社會中報紙的發行和銷售方式；但在網絡時代，新聞媒體競爭對手的確不止其他新聞媒體，而是所有網絡內容。當一個人在網上找不着自己想看的電影，他可轉去看體育運動或聽音樂，而不一定是去看另一套電影。同樣道理，原本屬意的新聞媒體消失了，人們可選擇任何其他內容取代，不一定是看其他新聞媒體。

第三，新聞的使用往往是一種嵌入於日常生活形態和節奏的慣性行為。若今天大部分人都通過電腦或手機看新聞，那是因為電腦和手機的使用早已是大部分人的日常生活一部分；如有人仍會看印刷版報紙，那大概也是因為看印刷報紙仍然嵌入於他們日常生活中（如可以悠閒地在快餐店食早餐的退休人士）。

而在社交媒體盛行的環境中，不少人其實並不一定有主動獲取新聞的習慣，新聞接收往往是間接和「偶然」的，人們不一定為了看新聞而使用社交媒體，但會在使用社交媒體時看到新聞。也因此一些人甚至會產生一種想法，覺得其實不用太刻意尋找新聞信息，因為若新聞信息重要，信息自然會找上門。在這背景下，蘋果和立場消失了，人們看不到其內容，但亦不會主動尋找其他新聞，因本來就沒有這個習慣。

以上觀點可幫助我們理解和詮釋一些新近發表的調查數據。英國牛津大學路透新聞研究所每年進行包括香港在內的全球網絡新聞使用比較研究，上周公布了2022年調查結果，其中有香港市民對不同新聞媒體的使用程度，我們亦可以把數據之前一年的結果作對比（附圖）。

港台無綫線下受眾流失

看線下新聞媒體的使用，在2021年報告，27%受訪者在平常的一周之中會看蘋果日報；蘋果日報在2022年問卷中不復存在，但其他報章的使用程度未見非常顯著上升，《東方日報》、《明報》和《星島日報》的使用率只上升兩個百分點，《南華早報》增加了3個百分點，上揚最多的是《香港經濟日報》，也只是4個百分點而已。

至於廣播媒體，比較2021和2022年，線下電視台及電台新聞的使用率，無綫電視和香港電台都有較明顯下跌，前者由56%降至51%，後者則由28%下跌至24%。無綫新聞的接觸率下降其實已持續好幾年，2019年報告中，無綫新聞的線下接觸率是68%，所以2021至2022年間的下降，反映「大台」觀眾持續流失。

至於港台，由於每年的調查研究會在1、2月間進行，2021和2022年之間的分別，正好反映港台人事、節目和方針變動前後的轉變，而結果似乎並不理想。

NowTV線上線下接觸率同增

相比之下，NowTV新聞的線下接觸率則由23%升至27%，由於NowTV亦為免費電視台ViuTV提供新聞內容，ViuTV在過去一段時間愈來愈受注視，可能為NowTV新聞觸及率帶來正面影響。

值得留意的是，在網上世界，各廣播媒體新聞內容的接觸率也出現大致一樣的轉變，即無綫新聞和港台新聞的接觸率下降，NowTV的接觸率則上升。這些轉變跟蘋果和立場結業大抵沒什麼關係，但它們也說明了，市民會因應個別新聞媒體的狀况而多了或少了接觸該新聞媒體。

至於在網絡上傳統報章和純網媒的接觸率，2021年報告中，蘋果日報及立場新聞分別有29%和21%，蘋果的網上接觸率在所有新聞媒體中排第二，立場的百分比亦不算低。但跟報章的線下使用程度類似，兩個媒體結業沒有令其他媒體大幅受惠。

立場蘋果結業 其他媒體無大幅受惠

接觸率有稍為明顯上升的，就只有「香港01」（從27%升至31%）及「獨立媒體」（從4%增至9%）。香港01是員工數目眾多的大型網媒，積極在社交媒體推送新聞內容，在少了蘋果和立場的情况下，一般社交媒體使用者看到香港01內容的機會會增加。獨立媒體則是跟社運有背景關連的小型網媒，其議程設置及價值理念跟蘋果和立場有近似地方，部分蘋果和立場讀者可能較有意識地轉向獨立媒體。

總括而言，在網絡時代，市民接觸新聞資訊的渠道和方式非常多，可以用來取代新聞資訊的其他內容也非常多，一個新聞機構停止運作，其讀者可以有各種各樣應對方式，部分分散到其他媒體，部分轉向新興的新聞專頁或網上時事KOL（關鍵意見領袖），部分繼續讓新聞主動找到他們，部分可以索性不看新聞，所以不會有明顯地由一兩個媒體接收讀者的現象。

怎填補媒體空間空白 需續觀察

但最後亦要補充一點。網絡世界本身流動多變，而2022年報告建基於同年1至2月的調查，當時立場和眾新聞結業不久，個別媒體機構可能需時間探索如何應對新環境，讀者也可能需時間觀察和重新確認什麼媒體值得支持。

近年幾個媒體的結業令香港新聞媒體空間出現一些空白，有沒有機構和從業員用什麼方式去填補至少部分空白，讀者又如何回應這些努力，需要持續觀察。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]