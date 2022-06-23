王耀宗：一國兩制下的香港深層次矛盾

一國兩制的3種性質

1980年代初中國採取一國兩制政策，是為應付英國提出的香港1997年主權回歸問題。那時中國剛從文革噩夢蘇醒過來，經濟發展落後，社會民生凋零，意識形態陷入危機。1977年鄧小平剛從第三次清算解放出來，在胡耀邦及趙紫陽協助下，於1978年十一屆三中全會提出「以經濟建設為中心」的政治路線，代替階級鬥爭路線，實施改革開放政策。同時，香港在1970年代初拋開了左派暴動的陰影，政府大施經濟及社會改革；在「小政府大市場」理念下，經濟迅速發展，70年代末已成為「亞洲四小龍」之一。

當時一邊是富足、開放及自由的社會，另一邊是貧窮、封閉及落後的社會，相信年逾60歲的香港市民，當年如有親戚在大陸，都會有攜帶物資救濟他們的經驗。因此中國採取一國兩制，是有策略性的目標。一開始一國兩制就有3種性質——實用性：北京要利用香港的經濟優勢支援及補助大陸經濟發展；現實性：香港為英國管治，過渡必須取得後者合作，同時要爭取大部分香港民意的支持；短暫性：既然是中國大陸的經濟及社會發展需求所致，一旦其經濟發展至某一階段，這項政策也會終止。

英國前首相戴卓爾夫人在其自傳說，一國兩制是一個「充滿想像力」（imaginative）的概念。鄧小平說「兩制」是資本主義和社會主義制度，這兩種制度確是矛與盾，互不相容；但在毛澤東的矛盾論哲學思維下，矛盾是可以相容的，這自然是崇尚亞里士多德邏輯的西方政要所不能理解。1995年《財富》雜誌（Fortune）刊登「香港之死」的文章，預測香港1997年後的變化。眾所周知，一國兩制是一個充滿張力（tension）的概念，這種張力產生了「深層次矛盾」。

英國著名歷史學家Niall Ferguson在Empire: How Britain Made the Modern World一書中，指出英國作為「日不落帝國」，在撤出絕大部分殖民地時，都會於當地設立代表機構（representative institutions），也就是議會制，以便順利交接管治權力，否則便會失控。而香港則是一個罕見例外：在回歸過程中，英國知道必須緩慢地交接權力給中國，但中國是一個如政治學家鄒讜所稱的「全能型」（totalism）國家，與一個高度自由及開放的制度並不相容，但一國兩制政策容許香港「高度自治」；因此，英國逐步將權力移交給當地社會是完全正當（legitimate），此之所以有議會民主化的舉措。回歸後，本港建制派政黨曾在直接選舉大敗，指英國人引入立法會直接選舉，是「埋地雷」的做法，其實是頗幼稚的，但符合北京的陰謀論思維。

中英怎移交權力 或是港最深層矛盾

中英如何移交及移交多少權力，也許是回歸以來香港的最深層次矛盾。1997年後，特別是2003年反23條運動成功以來，北京屢屢要求港府解決深層次問題，但香港社會主流意見認為，這是指經濟發展式的社會民生等問題。惟中共作為一個「東西南北中，黨領導一切」、執政數十年的政黨，所謂深層次問題一定是指政治權力問題，不可能是經濟及社會問題。

在移交政治權力方面，其實英國相當克制。《基本法》從1985至1990年草擬，中方在港設立180人的基本法諮詢委員會廣泛諮詢各界。中英談判期間，英方談判大使柯利達在其自傳說，基本法草擬期間，英方曾向中方提出直選的意見。不過最終英方維持香港憲制架構基本不變，行政局（行政會議）不變，只是立法局（立法會）組成方式有變，1985年引入功能團體選舉，1991年引入18個直選議席，至1997年回歸前，僅有20席直選（佔總數三分之一）；而回歸後10年，亦只達到一半（30席）直選、一半間選。

2012年推進政制 未解深層矛盾

回歸後3次有關行政長官及立法會選舉的政改討論，其中只有2012年選舉有推進民主的成分。2003年，50萬人反對23條立法示威遊行，令政府擱置立法。民間社會加大要求政府引入雙普選的壓力。當時2007年特首選舉臨近，北京以迅雷不及掩耳的手法解釋基本法，宣布政改五部曲：（1）特首向人大常委會提交政改報告，並獲得批准；（2）特區政府向立法會提出政改議案；（3）議案須獲三分之二立法會議員通過；（4）特首同意；（5）獲人大常委會通過。2007年12月人大常委會通過「決定」，2017年特首選舉「可以」有普選，以人大決定代替釋法。

2012年的特首和立法會選舉，是1997年後唯一一次民主化向前推進一步的政制發展：特首選舉委員會從800人增至1200人；立法會議席由60個增至70個，其中新加的10席，5席直選，5席為「超級議席」。然而，香港社會對雙普選的訴求並未減少。

香港的深層矛盾並未因政制推進了一步而得到緩解，社會運動持續發展，當年新特首甫上場就遇到反國教運動。回想起來，2012年是關鍵一年，中共十八大新人事變動，北京全面放棄「不干預」政策，改以強硬態度處理香港深層次矛盾。2014年6月國務院發表一國兩制白皮書，首次明確提出「全面管治權……包括中央直接行使的權力」。2014年8月31日，人大常委會的「決定」列出2017年特首普選3個條件：（1）提名委員會1200人，按原有四大界別選出；（2）特首參選人須獲得過半數委員提名；（3）委員會提名產生2至3名特首候選人。這些條件表示北京嚴控特首選舉，泛民根本連入閘都不可能。香港社會對此的反應是「城邦論」及本土派勃興。

2014年由戴耀廷等3人發起的公民抗命運動，其本來目的是想以和平手段爭取真普選，人大「8．31決定」直接觸發市民上街，終演變成79日佔中運動。市民爭取普選的運動並未成功，港府事後拘捕檢控，民心不服，積累的怨氣終於在2019年反修例運動爆發，形成數十萬以至200萬人示威遊行，北京既作強硬對付的決定，林鄭月娥上台初期的溫和路線已拋在一旁，之後的發展都是歷史了。

調和「兩制」 難上加難

回想起來，要「兩制」調和，恐怕是難上加難的，這種衝突也許屬「必然」。中國大陸的根本是社會主義制度，又是「堅持四項基本原則」的制度（即堅持社會主義道路、無產階級專政、共產黨領導、馬列主義和毛澤東思想），任何「分權」或民主化的舉措都會被視為削弱政權，而香港長期是一個「分權」的政治社會體制；北京解決這個矛盾的方法，就是強力改造一個「分權」社會變成一個「集權」社會。這個過程會是漫長的。

香港是一個國際大都會，改造香港不可能沒有國際性的後果及影響，港人流散世界各處，互為支援及連結，可能形成廣泛的抗議運動。而另一方面，中國正在實行撼動現存國際秩序的「亮劍」外交政策，新國際秩序會否出現還是未知數。恐怕，香港深層次矛盾還沒有解決，卻演化成國際性的深層次矛盾了。

作者是嶺南大學政治學系前系主任

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王耀宗]