陳志豪：從GDP看香港發展問題

綜觀整篇文章，始終圍繞一個主題，就是「發展」兩字，全篇連標題共出現32次。從解讀的角度看，愈是強調的，即表示愈有必要加強。

事實上，正如習主席5年前視察香港所言：「始終聚焦發展這個第一要務。發展是永恒的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。」解決青年向上流動問題，需要倚靠發展；改善基層市民生活條件，需要倚靠發展；刺激創新創業氛圍，需要倚靠發展；增加土地房屋供應及多元就業機會，需要倚靠發展；保持香港的國際地位，需要倚靠發展。

港經濟增長三大問題

至於衡量一個地方的發展成績，一個最簡明及較受認可的標準是GDP（本地生產總值）數據。香港回歸後的GDP增長了約1.09倍，年均實質增長2.7%，不算停滯不前；但與內地，以及跟曾經同為「亞洲小龍」的韓國和新加坡比較，則顯然失色得多。故此，中央領導人曾多次叮囑香港集中精力提速發展，把握國家發展機遇，習主席5年前視察香港便提過「蘇州過後無艇搭」；中聯辦駱惠寧主任去年也提出「不進則退，慢進也是退」的訓誡。

數據是有解釋力的。筆者在政府統計處網站翻查香港回歸以來的GDP增長數據，從中發現三大問題。一是香港對外圍經濟風浪基本缺乏承受力，例如在1997年亞洲金融風暴、美國「9．11恐襲」、2008年環球金融海嘯、2020年全球新冠疫情等，香港經濟表現均大幅倒退，無一倖免。

二是自2008年始，即使沒有出現國際或本地重大經濟事件，但每逢競爭激烈的選舉年（不包括較淡靜的2021年立法會選舉），即2008、2012、2016年立法會選舉，2018年立法會兩次補選，香港經濟增長表現同樣會較前一年倒退，無一例外。可見激烈的選舉政治活動，對香港經濟會帶來一定負面影響。

三是香港經濟增長愈來愈乏力。雖然香港回歸後的GDP年均實質增長率為2.7%，惟實際上發展速度較快的一段時間，只有2003至2011年，即「自由行」開放及擴展階段；到內地暫停開放更多自由行城市後，香港經濟增長率其實已逐漸下滑。由2012至2021年的10年間，經濟增長率能夠高於2.7%平均值的只有5年，當中更有兩年只是增長2.9%，僅僅稍高於平均值。從數據看，縱然近10年並無出現相當於亞洲金融風暴或環球金融海嘯程度的金融崩塌，但香港近10年經濟增長率，是不及回歸初期的15年。

突顯加快融入國家大局的必要

對外圍經濟衝擊缺乏承受力、本地缺乏增長動力，充分反映香港經濟結構深度及厚度、多樣性及新產業不足的問題。這其實更加突顯香港加快融入國家發展大局、深度融合粵港澳大灣區的必要。

深度融合大灣區發展，推動大灣區市場一體化，擴大香港經濟腹地，讓香港零售消費行業及專業服務業獲得更大市場，讓香港的國際化優勢在大灣區發揮更重要作用，並且結合大灣區不同地方的資源推動創新科技發展，是夯實香港經濟根基、刺激經濟新增長點的最好路徑，也應該是新一屆特區政府的重要工作。期望香港經濟發展在未來5年會迎來另一個高峰！

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人

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[陳志豪]