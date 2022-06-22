丁偉：芬蘭瑞典加入北約的啟示

這兩個毗鄰國家有兩個共同點：一是「小國寡民」，二是「與世無爭」。

芬蘭與瑞典幅員廣闊，但人口稀少。芬蘭只有約550萬人，瑞典則有1000萬人左右，加起來比深圳的常住人口1700多萬還要少。惟不要小覷這兩個民族，他們以科技發達、經濟繁榮、教育水平高、社會福利好而聞名於世。芬蘭的諾基亞（Nokia）和瑞典的愛立信（Ericsson），在通訊科技及過去生產流動電話方面都執世界牛耳。今天世界各國競相採納5G技術，這兩間公司的發明創造所得專利依然名列前茅。至2021年為止，諾基亞所取得的5G技術專利佔總數9%，愛立信則有4.35%；韓國三星成績亦不俗，取得9.67%的專利；中國華為則佔15.39%。但不要忘記芬蘭、瑞典只是蕞爾小國，而華為是「舉國體制」的成果，簡單比較，足以證明芬蘭和瑞典資訊科技實力依然雄厚。

瑞典的精密儀器及重工業同樣令人矚目，能生產各類型汽車甚至戰鬥機。宜家（IKEA）家俬風行全球，證明小國的設計製造亦能獨領風騷。芬蘭和瑞典雖是小國寡民，但令人欽羨，根源在於制度優越及文化教育昌盛。

兩國人民力爭上游，然而「與世無爭」。長久以來兩國保持中立地位，在冷戰時期都無意介入東西方之間，即蘇聯東歐社會主義陣營和西方資本主義陣營之間的衝突。原因有二：無意參與東西方意識形態對壘，及地緣政治考慮。

北歐諸國的「社會民主」發展模式，一方面奉行西方代議制民主，瑞典更是君主立憲國家；另一方面，卻不太受落美國式自由放任資本主義，亦不接受當時蘇聯東歐社會主義國家控制一切的計劃經濟，而是實行高徵稅及完善社會保障的福利國家模式，透過國家調控市場所帶來的弊端，亟欲降低社會經濟不平等。

他們的社會經濟發展模式獨樹一幟，在外交方面也特立獨行。瑞典當年既反對蘇聯入侵捷克（1968）及阿富汗（1979），前首相帕爾梅（Olof Palme）亦反對越戰，瑞典一直以來還大力支援第三世界，結果形成長久以來的政策：雖屬西方民主陣營，但無意介入東西方意識形態衝突。冷戰伊始，1950年瑞典即決定不參加多國糾集形成的陣營（bloc），卻積極擔當國際「橋樑」角色。

小國必先考慮國家安危人民福祉

地緣政治方面，芬蘭與俄羅斯接壤邊界長達1300公里。19世紀初，俄國與瑞典交戰，原初屬於瑞典東部領土的芬蘭，因瑞典戰敗而建立大公國，成為瑞俄之間的緩衝地帶，但其自主權於19世紀末被俄收回。俄國十月革命期間，芬蘭終取得獨立，惟國內有人主張併入蘇聯，結果爆發內戰，最後由堅持獨立的一方取得勝利。

1932年雙方簽署互不侵犯條約，但蘇聯為防範德國，對芬蘭諸多需索，最終1939年雙方爆發戰爭。蘇聯的入侵理由是去解放被政權及資本家壓迫的芬蘭人民，跟當前入侵烏克蘭聲稱打擊納粹分子頗相似。當時蘇共領袖斯大林無意打一場全面戰爭，與今天普京一樣，務求速戰速決，以為芬蘭人民會歡迎「解放」，想不到卻遭逢芬蘭軍民負嵎頑抗，還有過萬名來自歐洲各地，特別是瑞典的志願軍參戰。這場冬季戰爭以蘇聯死傷枕藉慘勝告終。1940年3月，芬蘭割地求和。

蘇聯一直認為是西方國家挑起戰事，芬蘭不過是代理人，又有說法指芬蘭是納粹德國的棋子。戰爭結束後，德國準備進攻蘇聯，欲拉攏芬蘭，而後者認為若被蘇聯攻擊，將會與德國合作，結果蘇芬又爆發戰爭（史稱「持續戰爭」）。

二戰後芬蘭淪為戰敗國，並在1948年與蘇聯簽訂《蘇芬友好合作互助條約》，從此在東西方之間維持中立，採納討好蘇聯、尊重其利益的做法，世人稱為「芬蘭化」，成為弱小國家為保主權獨立向強鄰就範的典型。從來小國要麼被強鄰吞併，要麼如芬蘭般委屈求存。小國命運經常跟大國博弈掛鈎，但從小國立場出發，必首先考慮本國獨立及安危和人民福祉。

至於瑞典，過去經常與強鄰兵戎相見，然而近200年採中立政策，其中立地位雖未寫入憲法，但歷屆政府皆嚴守「和平時期軍事不結盟，有利於戰爭爆發時維持中立」原則，換來長時間和平。可是去年12月，普京向美國提出重組歐洲安全的條約草案，包括俄美及俄與北約的安全保障措施，內容包括北約停止東擴，即意味禁止瑞典芬蘭加入北約，兩國主權因此受到俄方限制。

加盟北約 歐洲小國自保最終手段

之後普京攻擊烏克蘭，歐洲各國極為震撼，不獨北約更加緊密團結，瑞典、芬蘭更在今年5月中旬同時申請加入。俄對兩國諸多威脅，結果令兩國更想加入。民主國家決策沒民意支持難以成事，芬蘭5月民調，有76%公民支持加入北約；瑞典4月民調，支持率亦達57%。為了國家主權獨立、領土完整及人民福祉，兩國都作出劃時代的抉擇。

兩國申請加入北約，總有論者單從大國博弈角度分析：兩國受到美國極力慫恿和驅使加入北約，卻忽略了最基本的道理——國家不論大小，必先考慮本國利益和人民福祉。加入北約是歐洲諸小國自保的最終手段。今天瑞典芬蘭難以再相信只要嚴守中立，在俄國與西方對壘中可以置身事外。更何况，芬蘭瑞典兩國位處波羅的海兩側，加入北約後使波羅的海成為北約「內海」，大大壓縮俄國在當地的戰略空間。

本月初，來自北約14國另加芬蘭瑞典的40多艘戰艦雲集瑞典首都斯德哥爾摩，準備在波羅的海展開北約海軍大演習。過去蘇聯可在波羅的海耀武揚威，隨着波羅的海三小國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）獨立及瑞典芬蘭申請加入北約，俄國在該海域已難有用武之地。

烏抗俄之戰 文明與野蠻的鬥爭

許多論者認為，烏克蘭抗俄之戰是民主與獨裁對決，但從芬蘭瑞典加入北約的決定來看，其實並不十分貼切。過去面對蘇聯一黨專政下的專制統治，芬蘭瑞典依循一貫方針秉持中立，相信蘇聯的安全保證；今天兩國卻擔憂由民主選舉產生而實行個人獨裁的普京，唯有投靠北約自保。他們害怕什麼？烏克蘭令兩國恐懼，未來勢將無法應付俄羅斯民族主義及大國沙文主義的威脅。或許，與其說俄烏戰爭是民主與獨裁的對決，毋寧說是文明與野蠻的鬥爭！

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系榮休教授

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[丁偉]