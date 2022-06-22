劉銳紹：懷仁輔義天下悅 莫把馮京作馬涼──淺談特區新班子的工作理念方向

（1）民眾希望未來工作主次分明

──按目前北京認可的人事安排可見，未來工作重點以安全為首，而安全又有國家安全（國內和國際）、社會安全（香港內部）和意識安全（傳媒和教育）。除了候任特首李家超外，新班子至少4名官員有紀律部隊背景（陳國基、胡英明、鄧炳強和曾國衞）；如加上紀律部隊的官員（蕭澤頤、區嘉宏和何珮珊），以及葉文娟（現任保安局常秘，將出任特首辦主任），安全和紀律的分量可想而知。

此外，近年由警隊轉到其他崗位的官員也頗為顯眼，例如公務員學院院長郭蔭庶和申訴專員趙慧賢，均曾任副警務處長；加上早已轉到其他位置（包括內地）的警隊前成員，反映擁有紀律意識的人士更是當時得令、備受重視。

——民眾不會否定國家安全，但關注執行的力度和全面效果。事實上，在安全之外，民眾更關心經濟和民生，而新班子亦多次強調這些問題的重要，希望不會放輕。况且，香港與內地在疫情等因素下，經濟危機已是路人皆見，毋須忌諱。如何讓兩地經濟走出困境，相信新班子也不敢掉以輕心。

──既然知道任務重大，就必須分清主次，控制執行的力度和效果。近年來，特首強調「雙效忠」（對中央和香港），相信原則上無人反對，但關鍵仍是如何具體落實？民眾普遍感到，香港的施政團隊已無人會違背中央意旨，但香港畢竟有其獨特之處，如果他們能夠善用「中央信任」的優勢，懂得技巧，做好全面溝通、協調和平衡，已是功德無量。

他們可以從3個角度跟內地分析利弊。（一）管理好香港是一個系統工程，不是側重一兩個政策就行；基於香港與內地很多方面利益一致的前提，可多點考慮放開手腳，讓兩地的利益最大化。（二）從實際操作的可行性和最佳效果出發，因勢利導（包括對「外部勢力」），心中有數不蠻幹，把對香港的傷害減至最低。（三）盡量懂得游說語言和技巧。當然，北京已有既定的想法和政策，這對下級官員來說有一定難度，但關鍵仍是他們的心理狀態，敢不敢和願不願？不知上述3點是否奢望？如是奢望，那就算我癡人說夢好了。

（2）「擦邊球」的主動性和見識

──先說一些香港回歸後的真人真事。有一次，台灣發生地震，香港有人捐款賑災，但台灣那邊接受捐款的戶口有「中華民國」字樣。於是有人質疑不能轉帳，否則就是政治不正確。

另有一次，有團體寄往外國的信件附有回郵信封，上面有香港的英文地址，但沒有「中國香港」的字樣。有人質疑這樣的信封拿到外國去，外國人看到就會「以為香港是一個國家」。

又有一次，國民黨時任主席吳伯雄訪問內地，欲經香港返台，竟然不能入境。其後，他再有機會來港出席孫中山誕辰活動，這次可以入境。我問他上次為什麼不能入境？他也莫名其妙。同樣事情亦曾發生在國民黨蔣孝嚴身上。

還有一次，一名台灣人來港，成功入境和活動，其後離境返台，但有關方面後來發覺他是民進黨人，在港的行動「有問題」。其後他再申請來港，不獲接受，但其實這時他已公開退出民進黨，還可以到內地訪問。

上述事例的重點不在於答案，而在於事發原因、過程和鬆緊程度。說到底，這涉及開放和開明程度、政策的靈活度、大局觀念的深度。處理得好，將與良性效果成正比，否則就會「錯把馮京作馬涼」。

──時至今天，北京對外國勢力、外部勢力極其關注。沒關係，可以關注，相信有關人士不會視而不見；但在行動上適宜靈活和善於應對。這需要有魄力的人士懂得「擦邊球」技巧，清醒、冷靜地處理問題；在姿態上可以「敢於鬥爭」，但毋須被鬥爭意識掩蓋一切，始終把實際效果而不是烏紗帽放在首位。

──能達至平衡「一國」和「兩制」的最佳效果，需要膽識和見識。不知道這是否又屬奢望？我自問無此能量，但我相信，官方既然也認為眼前形勢已由亂到治、由治及興，那就不妨像張藝謀電影裏的歌——鼓勵「妹妹你大膽地往前走」！智、勇、謀，三者合體，才可「懷仁輔義天下悅」。

（3）結合香港實際與「陽奉陰違」

──再說一些香港回歸後的真人真事。陳方安生任政務司長時，同意讓圓明園國寶在港拍賣，理據是這是香港的經濟規律，是「兩制」容許的；內地和建制派則認為她「傷害了愛國感情」。後來，她認為可以限制「法輪功」的活動（例如不租借政府場地），但它亦可以合法存在；內地和建制派則認為她「有意縱容外部勢力」。

──中央要求曾蔭權推動國民教育，他願意和答應執行，但結合香港實際情况，不宜急促推行，適宜讓學校有較多自主權，政府沒有教材；但內地認為他陽奉陰違。林鄭月娥同樣在某些政策上多想香港的實際情况（例如不「封城」），但她剛愎自用，結果壞了事。

──其實，鑑於過去的正反經驗，北京可把結合香港實際的某些措施和處事方式，視為「一國兩制」的文化差異，以寬鬆的尺度對待，毋須感到這是「暗裏對抗中央」的陰謀或陽謀。到了今天，相信願意留在政壇的人士已無人敢跟北京對抗，連符合香港和內地共同利益的「擦邊球」勇氣也奄奄一息了。長遠而言，這又是否合乎「懷仁輔義天下悅」的大方向呢？

作者是時事評論員

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[劉銳紹]