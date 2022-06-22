王卓祺：香港回歸25周年回顧與展望——從政權建設到治港人才問題的轉變

今年是香港回歸25周年，是「一國兩制」50年不變的「上半場」，並是踏入「下半場」的分水嶺，值得我們回顧過去四分之一世紀的實踐經驗並展望未來。本文以政權建設及管治人才作切入點，這綜合視角可能是香港特區「一國兩制」實踐的核心問題。而「上、下半場」香港特區面對的問題性質不同，應是關注的重點。

回顧一國兩制的「上、下半場」

記得5年前，筆者亦曾就香港回歸祖國20周年作了一次專題簡報。今天回顧這簡報以下內容，亦感慨萬分：

．「一國兩制」變的主要部分：換旗換特首（只是形象性講法，其實外交及國防由中央負責，《基本法》還引入競爭性選舉）

．「一國兩制」不變的主要部分：（1）沒有去殖民地化；（2）缺乏系統性培養全局、全國層次的政治人才，而沿用港英培養的行政精英政務官為主要治港班子；（3）沒有拆除港英埋下的顛覆性措施：i.沒有重設政治部（政治部解散，黑材料放在倫敦）；ii. 1991年引入人權法，限制警權；（4）國家安全缺位——23條還未立法；香港刑法例如第9條備而不用。

2019年香港特區發生的反中動亂，最後中央出手，用上兩個重要的政權建設手段——通過《港區國安法》及設立國安執法部門；通過確保「愛國者治港」的完善選舉制度。若沒有2019年港版顏色革命，中央亦不會出此重手平亂。這兩個手段應了5年前筆者有關香港政權建設評估的簡報。當年筆者認為「一國兩制」20年實踐，證明公開及競爭性選舉與香港政治生態惡化成正比例，而國安立法及執法缺位同樣起着關鍵作用，而中央惠港政策並不達到預期效果。

當年簡報有關治港政治人才培養的問題，今天仍然進展不大。筆者相信「一國兩制」50年不變的「下半場」，管治人才問題更會突顯。

50年不變「下半場」的展望

「一國兩制」50年不變只是一個概數，2047年繼續「一國兩制」機會甚高。中國正面對百年未有的大變局，尤其是俄烏戰爭後，不可假設中美博弈還有什麼規則依循。隨時隨刻，中美可以爆發不可預計的衝突，香港亦會成為美國打擊中國的入手點。培養官員的憂患意識、全局觀、全國觀、政治識見，是「一國兩制」「下半場」重中之重。「一國兩制」25年了，但管治人才培養還得不到足夠重視，還得依靠政務官及公務員來治港。如何幫助政務官及公務員改變思維，並多管齊下開展政治人才培養呢？政治領袖從來都是打拼出來，要有多方面的執政經驗。更重要的是，若香港政治人才缺乏全國、全局及政治識見，未有憂患意識，做到備豫不虞，50年不變的「下半場」便可能凶多吉少。

近10多年，由於政府弱勢，政治官員在任期內，鮮有推出高瞻遠矚的政策創議。香港回歸後，除了政治爭議造成內耗外，愈來愈難吸引有魄力及擔當的社會精英加入「熱廚房」。「下半場」整個情勢有所改變；治港人才系統性的培養便值得探討，不應過分倚賴便捷的方法。

一國兩制「政務官治港」的客觀分析

中央回歸初期放手港人治港，「不管就是管好」，所以有「換旗換特首」的形象性說法。回歸25年的實踐，還是要依賴本來是行政精英的「政務官治港」。首4任特首有兩位政務官出身，而第五位則是紀律部隊的官員；還有不少司局級政治官員也是政務官出身的。這是否說明香港特區政治人才短缺，要借助港英當年培養的行政精英，轉軌為政治領袖的便捷方法。

社會上對所謂「政務官治港」有很多不同聲音，應該客觀分析一下。第一，不可一概而論港英培養或回歸後加入特區政府的政務官一定有忠誠問題。况且，中央政府並沒有推行去殖民地化政策確保公務員政治忠誠；在一個十分西化的社會，又怎能怪責政務官甚至公務員被西方價值影響呢！應該這樣說，他們的政治立場只是反映社會的狀態。

第二，原本是政務官的行政官員被提升為政治官員，如做過常秘的政務官被吸納成為司局級官員，甚至特首，仍然保留行政官員因循的處事作風，或缺乏所需的政治識見。這是人才錯配的問題。

第三，亦有政務官阻攔其政治官員上司施展抱負的說法。政務官「熟書」，對政府運作不熟悉的「空降」官員提點有關程序及可能碰到的麻煩。若政治官員能力強，仍然要推行亦可，但要承擔政策失敗的責任。

所謂政務官的管治問題，其實反映政治官員駕馭其團隊的能力。我們當然不能排除，基於政治立場或其他因素，也有政務官或政務官出身的政治官員搞破壞的事。

中國政治人才選拔經驗對港人治港的啟示

中國春秋戰國秦國崛起，便有一套用人的做法：「宰相必起於州部。」意指做宰相，先到縣、州、郡掌管一個地區全域的官，然後再到中央工作。據內地學者的研究，清朝大部分官員都是科舉進士出身，中了進士，也不是馬上能擔當重任，一部分派到地方做縣官，還有一部分留在京師六部實習。現在中國共產黨也承繼了這種政治人才選拔的傳統。例如習近平便由村黨支部書記做起，然後到縣、市，再到省裏，並做過幾個省，再到大城市上海磨練，然後到中央。

反觀香港的政治人才培養及選拔，只限於政黨自己做、個別議員本身歷練，或從社會精英吸納過來。政治人才歷練十分局限，尤其缺乏全國及大局觀，亦缺少獨當一面的執政機會。香港這樣一個小地方，既是商業社會，又缺乏中國政治傳統的承傳，尤其是指為官的「賢」——有政治抱負及擔當，秉承天下為公、為民執政的理念。政務官有熟悉政府運作的「能」，但有擔當及抱負的「賢」及政治識見非其特徵。今屆選拔了紀律部門的李家超當特首，有擔當的「賢」，但執政經驗過窄亦非最理想。由於缺乏一個政治人才庫，這可能是最好的次優選擇。

出現上述「一國兩制」的管治人才問題，是否中央對港人治港、高度自治的理解有誤區呢？港人治港並不代表「選賢與能」者的主體一定是港人。不少國家足球隊的教練都聘請外國人出任。港人治港並不代表教練或策劃者非港人莫屬。若特區政府負責這件事，相信會以公共管理角度處理，它亦有換屆的問題。若由個別政黨來辦，其他政黨也可能有不同考慮。

若從政治人才要有全國、全局及政治識見的觀點來看，培養特區政治精英便不應劃地為牢，應增加彼等在內地地方政府及中央部委的磨練機會。如在內地高等學府、地方政府及中央部委進修及掛職。這好像國家足球隊亦到外國集訓一樣。

結語

「一國兩制」「下半場」國際形勢凶險，香港夾在國家與美國博弈的第一線，這便考驗香港政治領袖的危機處理能力及政治識見。政治人才培養是長遠工作，目的是加大加厚香港特區的政治人才庫。為今之計，從政務官、公務員及社會精英吸納還是最便捷，遺憾的是彼等是否有足夠的全局、全國觀及政治識見呢？

「一國兩制」的「下半場」政治人才之所以成為問題，除了中央政策之外，還有香港社會從上到下，缺少憂患意識，缺乏對以往的光輝及繁榮全面的認識，還存有大香港心態。記得毛澤東從西柏坡準備赴京接收政權，政治生命達到巔峰之際，他表示在「趕考」路上，還要幹部學習郭沫若較早寫的《甲申三百年祭》，不要當李自成！相信知道這些共和國立國歷史的香港社會及政治精英不會多吧！或許也沒有多少人對「窰洞之問」上心——「其興也勃焉，其亡也忽焉。」一個缺乏憂患意識的社會「其亡也忽焉」絕對有可能。這是政治識見。

「一國兩制」「下半場」比「上半場」可能更為凶險，因對手是比國家綜合實力更強的外部勢力；國家安全還屬內部事務，大致可控。

作者是香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員

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