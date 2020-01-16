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2022年6月22日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：由治到興 新班子要交KPI ／文：陳景祥
聞風筆動：立會休會迎七一 現屆政府法案未能趕尾班車 ／文：李先知
王卓祺：香港回歸25周年回顧與展望——從政權建設到治港人才問題的轉變
劉銳紹：懷仁輔義天下悅 莫把馮京作馬涼──淺談特區新班子的工作理念方向
丁偉：芬蘭瑞典加入北約的啟示
陳志豪：從GDP看香港發展問題
筆陣：由治到興 新班子要交KPI ／文：陳景祥
【明報文章】國務院任命新一屆特區政府班子，一如媒體報道，班子內各成員都是媒體「揣測」的人選，一個不差。到底這是組班過程有人不斷「泄漏消息」，還是刻意提前放風，希望測試輿論反應？
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筆陣：由治到興 新班子要交KPI ／文：陳景祥
聞風筆動：立會休會迎七一 現屆政府法案未能趕尾班車 ／文：李先知
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聞風筆動：立會休會迎七一 現屆政府法案未能趕尾班車 ／文：李先知
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