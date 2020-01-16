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筆陣：由治到興 新班子要交KPI ／文：陳景祥

【明報文章】國務院任命新一屆特區政府班子，一如媒體報道，班子內各成員都是媒體「揣測」的人選，一個不差。到底這是組班過程有人不斷「泄漏消息」，還是刻意提前放風，希望測試輿論反應？

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