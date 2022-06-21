歐陽五：關鍵十字路口上 中美「護欄」何在？

美遏華操作 涵蓋三方面

今年香格里拉對話會之後，美國印太戰略將向具象化不斷推進。從試圖改變中國，轉向積極改變中國的外部環境，美國遏華新戰略思路已屬昭然，其實際操作則涵蓋至少三方面。

第一，拉攏盟友，排擠中國。這點在拜登上月的亞洲行中尤為顯揚，而本月底的G7（七國集團）峰會上，美國已放風將提出全球基建倡議制衡中國。

第二，在涉台問題上「切香腸」，升級「以台制華」力度。放寬美台官方交往約束、高調提升對台售武規模和性能、助台拓展所謂「國際空間」、炒作所謂台灣海峽「國際水域」論等，甚至總統公然在涉台問題上「失言」，顯示美國「玩火」挑釁之態。

第三，藉俄烏戰爭抹黑中國形象。其實，世界上大多數國家並未加入「反俄聯盟」，而是秉持如中國之中立促和態度。不過美國卻炮製所謂「中俄軸心論」，又故意將主權國家烏克蘭與無主權的台灣相提並論，混淆是非，打壓中國。

綜上可見，美國提「護欄論」之同時，卻在現實中「破欄」。那麼美國為何口是心非？原因不外乎美國對華戰略認知偏差。美國似乎認為，既可從台灣、南海、軍事同盟等多個領域實施遏華，又可憑輿論宣示「不尋求新冷戰」等「緩和」口脗，避免引發中國重大反制。

護欄必是築於基石上 不可能無根

看來，美國確乎擔心中美「擦槍走火」，但卻貪心於「既要又要」，罔顧觸碰中國底線的根本風險，是無從通過口舌化解的。美國如真心為中美「護欄」，應從行為上停止對中國的「踩線」，做到言行一致。

美官方近日提「護欄」者，還包括駐華大使伯恩斯。值得一提的是，伯恩斯日前乘坐中國「復興號」高鐵南下武漢。在武漢大學期間，伯恩斯收穫了武大學生贈送的中式折扇，上面用毛筆書寫「和」字，意味深長。南宋大儒朱熹注「和」曰：和者，無乖戾之心。對中國人而言，「和」字一方面講究尊重不同之誠意，拒絕口是心非；另一方面，中國文化重「和」，以和為貴，卻不是無原則片面追求「和」，更不是為和而和，而是有其禮法底線。因此，中美關係若以「和」為「護欄」，必是築建在基石之上的「欄」，而不可能是無根的空中之「欄」。

築牢中美關係基石，則「護欄」自然能立起。中美未來不乏競爭，但當下的全球秩序需要中美合力迎接挑戰。美國已刷新了40年來通脹的最高紀錄，不少國際經濟分析機構發出了美國出現滯漲，甚至再次陷入經濟危機的預警，其對全球經濟金融體系的影響已迫在眉睫。諸如糧食危機、環境問題、公共健康等，更有待中美合作。就此而言，中美加「護欄」，亦是為全球加「護欄」。

作者是時事評論員

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[歐陽五]