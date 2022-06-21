狄志遠：新政府施政3關鍵

從政治光譜來說，有較偏向「親政府」的味道。他們的政治立場固然令中央放心，也確實代表部分人士，然而就欠缺政治多元的看法。當政府做政治決定，好處是很快有共識，壞處是思慮不夠全面。以色列政府為了擴大其政治思維及分析，特設「第十人」制度，「第十人」的角色就是表達另類聲音。

政府要兼聽

在今天香港嚴重分裂的情况下，若然政府在決策時不考慮「非自己人」的角度，決策就必然出現問題，無法兼顧整體利益。過往政府的偏聽，造成不少施政困難。因此，我衷心呼籲新一屆政府施政時，要有系統及計劃地吸納非建制的聲音，特別是泛民，他們仍然代表部分香港人的聲音。

政府要有作為

從未來政府管治班子的組成，很期望施政有效。兩名候任局長破格由處長／署長擢升，包括何永賢及孫玉菡。而且，很特意提升專業職系出身的官員，包括林世雄、謝展寰及何永賢。曾任地政總署署長的候任發展局長甯漢豪，則出身政務職系。政府管治團隊涵蓋不同職系的公務員，是一個好現象。正因如此，未來政府管治班子就更需要在短時間內（7月內）提出施政綱要及首年的績效指標（KPI）。

早有施政綱要及目標，不是要自我限制，而是讓公眾可以參與討論，從而讓政府施政時可以不斷修正。這種跟公眾互動的施政模式，可減少錯誤，同時使施政更容易得到市民認同，拉近政府和市民的距離。當然，早訂施政綱領及施政目標，在公眾監督下，政府施政就更上心、更有效率及效能，不會馬虎了事。

政府要面向市民

到今天，3名副司長的工作範圍仍然缺乏細節。有一點是3名副司長應該知道的——他們不是司長的助理，不是要等司長的指令；他們是跟司長分工，使過去司長一個人無法承擔的工作，有人分擔及策劃。為得到市民的肯定，他們應該比局長更早讓市民知道其施政綱要。這樣，他們會更容易得到市民認同。在今天的政治情况下，政府需向市民交代的壓力愈來愈小，對政府官員是較舒服，但亦容易懈怠，更容易跟市民脫節，最後出現施政失誤。

我衷心希望未來的政府是施政為民（for the people）、向市民交代（of the people），即使他們不是由市民選出來（by the people）。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]