狄志遠：新政府施政3關鍵

從政治光譜來說,有較偏向「親政府」的味道。他們的政治立場固然令中央放心,也確實代表部分人士,然而就欠缺政治多元的看法。當政府做政治決定,好處是很快有共識,壞處是思慮不夠全面。以色列政府為了擴大其政治思維及分析,特設「第十人」制度,「第十人」的角色就是表達另類聲音。

政府要兼聽

在今天香港嚴重分裂的情况下,若然政府在決策時不考慮「非自己人」的角度,決策就必然出現問題,無法兼顧整體利益。過往政府的偏聽,造成不少施政困難。因此,我衷心呼籲新一屆政府施政時,要有系統及計劃地吸納非建制的聲音,特別是泛民,他們仍然代表部分香港人的聲音。

政府要有作為

從未來政府管治班子的組成,很期望施政有效。兩名候任局長破格由處長/署長擢升,包括何永賢及孫玉菡。而且,很特意提升專業職系出身的官員,包括林世雄、謝展寰及何永賢。曾任地政總署署長的候任發展局長甯漢豪,則出身政務職系。政府管治團隊涵蓋不同職系的公務員,是一個好現象。正因如此,未來政府管治班子就更需要在短時間內(7月內)提出施政綱要及首年的績效指標(KPI)。

早有施政綱要及目標,不是要自我限制,而是讓公眾可以參與討論,從而讓政府施政時可以不斷修正。這種跟公眾互動的施政模式,可減少錯誤,同時使施政更容易得到市民認同,拉近政府和市民的距離。當然,早訂施政綱領及施政目標,在公眾監督下,政府施政就更上心、更有效率及效能,不會馬虎了事。

政府要面向市民

到今天,3名副司長的工作範圍仍然缺乏細節。有一點是3名副司長應該知道的——他們不是司長的助理,不是要等司長的指令;他們是跟司長分工,使過去司長一個人無法承擔的工作,有人分擔及策劃。為得到市民的肯定,他們應該比局長更早讓市民知道其施政綱要。這樣,他們會更容易得到市民認同。在今天的政治情况下,政府需向市民交代的壓力愈來愈小,對政府官員是較舒服,但亦容易懈怠,更容易跟市民脫節,最後出現施政失誤。

我衷心希望未來的政府是施政為民(for the people)、向市民交代(of the people),即使他們不是由市民選出來(by the people)。

作者是新思維主席、立法會議員

