鄭立：港是否殖民地 英政府應回答

本來這一直相安無事，直至最近，新的課本開始寫明香港不是殖民地，引起公眾議論，突然成為了公眾議題，自然是因為這與大部分市民的認知相違。然則深究起來，這並不是三言兩語就可說清的議題。

比方說，什麼叫作「殖民」？跟北美、南非、澳洲這些殖民地不同，英國人顯然沒有大規模移居香港，是否能算殖民？而當初所謂首府是「維多利亞城」的英屬香港，與今天的戰後香港，也是完全不同的東西。《南京條約》等諸條約，在滿清滅亡後應怎樣處理？所以，中小學課本的簡化結論，也是無可奈何。

但有一點可確定的是，關於香港問題，有一個不可忽視的重要角色——英國政府。

先不論港人認為香港是否殖民地，那英國官方對港的態度是如何？在英國官方定義中，香港到底是什麼？如果英國政府亦認為香港不是殖民地，那麼香港是何時開始不再是殖民地？還是打從1843年《英王制誥》開始，就不是殖民地？如果港人向英國政府提這問題，後者有義務給予港人一個官方回答。

九七前已居港者 有權要求英方釐清

如果英國政府承認香港並不是殖民地，這就引起另一個問題：在英國治下的1984至1997年之間、簽署《中英聯合聲明》之後，香港的義務教育一直強調香港是殖民地，若這不是英國政府所認知的事實，那到底是誤會，還是刻意為之？原因又是為何？

不論答案如何，這些都是英國政府需要跟港人交代清楚的問題。相信任何一個港人，尤其是在九七前已居住於香港的港人，都有權向英國政府提出這個問題，特別是在當年處理香港事務者部分還在人世時，讓這個問題得以明白。

作者是專欄作家

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[鄭立]