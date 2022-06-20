納扎爾拜．葉爾肯：中吉烏鐵路 或牽動地緣對抗

鐵路乃陸權大國生存保障

對於19世紀時期，同樣難以突破海權強國「包圍圈」的沙皇俄國與德意志第二帝國而言，鐵路作為產生於工業革命的地緣戰略工具，分別是維護國家統一與領土完整，以及集中資源打破圍堵且逐步削弱海權強國位於歐亞大陸「邊緣地帶」之地緣經濟影響力，最終一舉阻斷海權強國對「世界島」（World Island）的控制並重構全球政治秩序的唯一保障。

近代以來，在威斯特伐利亞、維也納、凡爾賽及雅爾達四大維繫國際秩序與格局的體系相繼更替的過程中，位於歐亞大陸核心區的俄羅斯與邊緣地帶西側的德意志，憑藉其所屬以歐陸為世界中心的區域平衡外交「見縫插針」，利用自身地緣經濟優勢與周邊地緣政治矛盾，先後躋身列強，一方面嘗試觸碰體系根基，通過製造規模有限的區域危機，逐步擴大原有勢力範圍並養精蓄銳，另一方面則蓄勢待發，為把握隨時可能出現的「天賜良機」做好充分準備與動員。

鐵路擴張 屬陸權爭霸關鍵

對陸權大國或強國而言，唯獨構建四通八達的鐵路體系，才可為上述大國崛起之夢及其所需圓夢之道鋪平道路。為此，掙扎於核心區的俄羅斯，選擇能將兩大海域（波羅的海與黑海）連為一體且一舉壟斷歐亞大陸交通運輸的南北走向封閉式鐵路網；而崛起於邊緣地帶的德意志為實現突圍，則選擇「穿腹式」的東西走向跨國鐵路網，其最終結果卻是陸權強國與陸權大國在彼此間突破性的強行軍與再包圍進程中，不可避免地迎頭相撞（柏林—巴格達鐵路），而非徹底擺脫海權強國之枷鎖。

對俄羅斯而言，西伯利亞大地自古以來就是「偉大羅斯」不可分割的一部分，其範圍雖僅限於俄羅斯聯邦之烏拉爾山脈（Ural）以東地區，但「實質範圍」卻完全取決於俄羅斯民族的帝國主義疆域觀，而非現有之地緣政治格局。

板塊勢力介入 牽一髮動全身

分別連接東歐、遠東及中亞東西走向之西伯利亞鐵路（Trans-Siberian Railway），和南北走向的突厥斯坦-西伯利亞鐵路（Turkestan–Siberia Railway）及其分支，是構築歐亞核心區地緣秩序的戰略根基，同時也是俄屬「巨人之脊椎骨」，其中連接中亞河中（Mā warā' al-Nahr）與俄國西伯利亞西部的七河（Zhetysu）地區，則是關鍵戰略樞紐。

不難看出，涵蓋哈薩克東南和吉爾吉斯北部的七河，自古以來就是兵家必爭之地，同時亦是以西伯利亞為主軸的歐亞草原鐵路體系之「不可分割」一部分，任何相關板塊勢力的進入均會觸動「牽一髮而動全身」的地緣戰略對抗，進而引發歐亞大陸史無前例的群雄逐鹿之勢，甚至重演1269年之「歐亞大決裂」。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]