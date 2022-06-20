孫興杰：從香格里拉對話會 看亞太秩序前景與願景

謀求和平繁榮 是亞太時代主題

在「香會」上，各方聲音都可表達出來。在多元聲音的互動和激盪下，沉澱下來的共同聲音也即亞太秩序的共識。筆者看來，今次「香會」上，各方共同表達了對和平的渴望及守護和平的意志。無論中美等大國，還是中等國家，均未偏離維護亞太和平這一主題。這充分說明，從上世紀70年代以來，亞太地區形成了和平與發展的潮流，謀求地區和平及繁榮是亞太地區的時代主題。時至今日，這一時代主題非但沒有變，反而愈加清晰。俄烏戰爭爆發，歐洲陷入戰火，作為地區一體化典範的歐盟沒有阻止戰爭爆發，亦未能充分管控危機。這對亞太國家來說，何嘗不是一個巨大的警醒呢？

2019年「香會」上，美國拋出第一份印太戰略報告。「印太」這一概念變成美國的熱詞，過去兩年間，「印太」大有取代「亞太」的趨勢。兩者雖只有一字之別，但內涵差異甚大。簡單來說，「印太」是一個地緣政治概念，核心還是集團政治。在拜登政府主導下，印太戰略快速升級，組建英美澳安全同盟，升級四方對話機制，這一系列舉動進一步證明了印太具有的地緣政治屬性，甚至是軍事同盟色彩。在「香會」上，多數與會者還是用「亞太」這一概念，因亞太地區秩序建基於區域內各國合作與交往的歷史，可以說是一種地區合作形成的自發秩序。

印尼防長發言提到，要以「亞洲方式」解決分歧和挑戰。亞洲國家曾被大國支配、奴役和剝削，這迫使區域國家致力創造一個和平友善的環境。在歐洲地緣政治危機下，亞洲國家更有動力和壓力去審視自己的歷史，尋找內生於亞洲歷史文化中的國家合作與和平之道。

回望歷史，500年來歐洲一直處於戰爭，直至將世界捲入兩次世界大戰的戰火，歐洲列強從強國地位跌落，痛定思痛後的歐洲走向聯合。當然，歐洲國家的和解與合作是在冷戰鐵幕、將自然地理意義上的歐洲分裂開來的背景之下。冷戰後，鐵幕被打破，但歐洲戰爭邏輯猶存，冷戰陰雲未散，俄烏戰爭打破了戰後歐洲70多年和平期。

反觀亞洲，尤其是東亞，一直到歐洲殖民者湧入之前，區域內各國長期處於和平秩序下。經過艱苦的去殖民化之後，東亞再次「回歸」和平秩序。亞太秩序就是內生於亞洲「長和平」歷史傳統中的秩序，多元文化、宗教、族群在區域內形成了和平共處及互助共贏的合作秩序，這是與印太戰略的最大區別。新加坡防長黃永宏則明確表示：「亞洲應明確核心議題不是專制與民主之間的意識形態鬥爭。」

各國合作意願大減 非常值得警醒

亞太秩序及全球安全秩序正面臨巨大挑戰，這亦是與會各方共同表達的憂慮。居安思危、危機管控，這是維護和穩定秩序的前提。很多危機或災難，或許就來自人們的無知、傲慢，「黑天鵝」式危機背後都有一群奔跑的「灰犀牛」。比如俄烏戰爭，危機已積聚多年，但很少有人認為會爆發戰爭，歐洲的教訓不可謂不深刻。在「香會」上，俄烏危機被廣泛討論，烏克蘭總統澤連斯基也受邀發表視頻演講，其中提到在危機之前要採取提前干預手段，這一觀點亦得到黃永宏的共鳴，國際社會需聽取這一番提醒。亞太地區亦存在諸多熱點和矛盾，需區域內各國共同努力，避免危機升級或發生衝突。

新冠疫情疊加地緣危機，對全球化造成巨大衝擊，供應鏈、產業鏈中斷造成系統性的紊亂，而能源、糧食等商品價格暴漲不僅加劇全球通脹，還給中低收入國家和群體的生存構成尖銳挑戰。全球合作與和平似乎到了緊要關頭，各國更關注自身安全，合作意願、共贏預期都大為消退，這是非常值得警醒的現象。

人為製造秩序 具內在缺陷

如何重建和回歸合作、塑造共同安全環境，是本次「香會」上各方重點闡述的內容，表達了各方對未來願景的期待。亞太乃至全球秩序的規則如何構建呢？中國及亞太諸國的共同觀點，還是要維護聯合國為核心的國際體系、尊重國際法、鞏固多邊主義合作成果。

從亞太的歷史經驗而言，在一個開放系統中，和平與合作的秩序可以不斷演化，推動增量改進，各方的安全、發展利益與需求會達到相對和大致的均衡。反過來，斷裂性的、人為製造的秩序，則有內在的脆弱性和缺陷。二戰以來，亞太秩序的發展和演化，其實是在逐步尋找自身歷史邏輯和傳統、揚棄外來因素的過程中進行。歐洲歷史經驗和現實危機的確為亞洲提供了樣本，但簡單將歐洲一戰和俄烏戰爭的教訓類比亞洲，無疑是張冠李戴，也是對歷史的無知和濫用。

「香會」已舉辦了19屆，成為區域內各國交流互動的高級別論壇，也是亞太秩序內生增長與演化的象徵。就此而言，「香會」便是亞太秩序一部分，代表了亞太國家探尋「亞洲方式」的努力。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]