陳弘毅：「一國兩制」的可持續性

一國兩制方針政策的基本原則載於1984年的《中英聯合聲明》，其後在1990年由全國人大通過的《香港特別行政區基本法》中有更詳細的規定。基本法乃建基於兩個基本原則——中國對香港擁有主權的原則，及中央授權香港特區實行高度自治、「港人治港」的原則。

基本法兩條文 影響深遠

基本法規定保留香港的資本主義制度，及以普通法為基礎的法律制度，並保障香港居民的權利和自由。它亦確立香港特區的政府架構，和界定香港特區與中央政府的關係。基本法賦予香港特區政權機關廣泛的權力，其權力範圍之廣，在外國的地方自治安排中是罕見的。

與此同時，基本法亦規定了中央直接對香港行使的權力，例如行政長官由香港選舉委員會選舉產生後，中央任命行政長官和主要官員的權力，中央把涉及香港自治範圍之外事宜的全國性法律適用於香港的權力，以及解釋和修訂基本法的權力等。

基本法亦載有兩項重要條文，事後看來，這些條文在基本法的實施過程中影響較大。第一項為基本法第23條，它要求並授權香港特區制訂本地立法，以禁止叛國、分裂國家、顛覆、煽動叛亂等危害國家安全的行為。制定這條文的背景是，中央考慮到在中國內地，保障國家安全的法律主要是有關禁止「反革命活動」的刑法條文，而由於香港特區不實行社會主義制度，中國內地這些關於「反革命罪」的法律不宜在港實施，因此基本法第23條便規定香港應自行立法以確保國家安全。

基本法第二項影響深遠的條文，是關於香港政治制度發展方向的規定。港英時代香港的政治制度並不民主，但基本法起草者在1980年代末的起草和諮詢過程中，決定積極回應香港市民表達的民主化願望。因此，儘管基本法規定香港特區成立時，行政長官由選舉委員會選舉產生，立法會議員部分由功能組別和選舉委員會選舉產生、部分由分區直接選舉產生，惟亦規定特區政治制度的終極發展方向，為實現行政長官及所有立法會議員的普選。

2003年，香港特區政府提出國家安全法案，嘗試通過立法落實基本法第23條，履行香港的憲制義務。當時法案已獲得英國御用大律師、知名人權法律專家彭力克（David Pannick）勳爵的認可，認為它符合《公民權利及政治權利國際公約》訂明的國際人權標準。然而「泛民」等「反對派」人士將這法案妖魔化並動員公眾反對，最終導致法案在「七一」大遊行後被撤回。

此後，國家安全立法成了一個敏感的政治課題，在市民對此擔憂及恐慌的情况下，2005年以來歷任行政長官都沒有再嘗試就第23條立法。必須指出，中央在23條立法失敗後仍然高度尊重香港的高度自治，從未指令任何一位特首在任何指定時間恢復第23條立法工作。相反，即使香港尚未就第23條立法履行其憲制義務，中央仍願意於2007年為香港實現普選而制定時間表，訂明特首可在2017年由普選產生。

雖然盡快落實「雙普選」是「泛民」政黨和議員的一貫主張，但當中央和特區政府最終根據基本法第45條提出行政長官普選建議時，選舉改革方案卻遭到反對，在2014年秋天發生了「佔中」，普選方案最終在2015年中被「泛民」於立法會否決。反對特首普選方案的理由是候選人提名程序不夠民主，反對者無視基本法第45條明文規定，就是行政長官普選的候選人應由提名委員會提名，而人大常委會的「8．31決定」規定由提名委員會以過半數票提名2至3名候選人，此方案與第45條實屬一致。

2019年一國兩制陷危機 中央力挽狂瀾

2015年政改失敗後，一些「反對派」、「本土派」中的激進分子，開始偏離或挑戰一國兩制的「一國」原則。對香港特區政府日益累積的不滿及日益嚴重的政治鬥爭，最終導致2019年「反修例風波」的爆發。眾所周知，即使政府宣布《逃犯條例》修訂無限期暫緩，並最終撤回法案，但風波所引致的騷亂仍持續數月，大規模的「黑暴」愈演愈烈，不少示威者以暴力挑戰一國兩制的「一國」底線。

中央研判形勢後，認為「反修例風波」與以美國為首的西方國家在一些其他地方支持的「顏色革命」相似，於是在2019年10月底的中共第十九屆四中全會，決定堵塞香港法律制度中缺乏國家安全保障的漏洞。基本上，中央是在「忍無可忍」、迫不得已的情况下「出手」，於2020年制定頒布《港區國安法》，旨在引領一國兩制的實踐重回正軌。事實上，香港2019年的情况清楚顯示，一國兩制的實踐已經偏離正軌，並陷於前所未有的危機。如果沒有中央堅決果斷的行動，力挽狂瀾，一國兩制將無以為繼。

中央隨後於2021年採取措施，以修訂基本法附件一及附件二的方式，改革和完善香港選舉制度。改革的目的是為「愛國者治港」原則提供制度性保障，此原則是鄧小平在1980年代早已提出的。中央期望此項改革能結束困擾香港多年的政治動盪及惡性政治鬥爭、立法機關的長期「拉布」行為和「不合作運動」，及「反對派」不斷以把中央和內地「妖魔化」來爭取群眾支持的政治動員模式。正是這些現象，阻礙了基本法原有的行政主導設想的實施。

可持續性的先決條件 必是穩定和諧繁榮

最後，讓我們回到一國兩制在香港的可持續性問題。我們可作一思考實驗，從歷史的不同時間點去思考這個問題，這樣我們會看得更清楚、想得更透徹。試想如果我們現在是於2014年的秋天，「佔中」正如火如荼地進行，那麼，我們對於一國兩制在香港的可持續性，應該會是十分悲觀的；同樣地，如果我們現在是於2019年秋天，看到遍及港九新界的暴亂愈演愈烈，我們肯定會覺得，一國兩制在香港是沒有可持續性可言的。

由此可見，一國兩制的可持續性的先決條件，必然是政治穩定、社會和諧、經濟繁榮。如果不能實現這些目標，任何關於民主、自決、「革命」、「光復」的空談都是沒有意義，且無助於一國兩制在香港的可持續性。

我們都親身經歷從2012年反國民教育運動、2014年「佔中」、2016年旺角騷亂，到2019年反修例風波，如果香港在這些日子的情况便是一國兩制的實踐常態，那麼這樣的一國兩制肯定是沒有可持續性的。中央提出的以下觀點是值得港人重視，就是習近平主席所一再強調的，一國兩制方針政策必須準確地理解和實施，不讓它走樣，不讓它變形，這樣的一國兩制便不會變、不動搖，中央將堅定不移地予以實施。

信一國兩制可跨越2047

一國兩制的初心是一方面讓中國恢復對港行使主權，保障國家的主權、安全和發展利益，另一方面維持香港穩定和繁榮。這既是一國兩制的初心，也是當前目標。過去25年來，一國兩制在港幾經風雨，其中一個主要因素便是部分政界人士無視國家的主權、安全和發展利益，只顧追求他們心目中的民主理想，希望把香港變為一個全面實行西方式民主的（只在名義上屬中國一部分的）「獨立政治實體」。

歷史經驗證明，這條路是行不通的。在政治上香港和中央的關係，必須是合作而不是對抗， 發揮香港在一些方面的優勢，從而為我們祖國的繁榮昌盛，作出應有貢獻。這樣，一國兩制便是雙贏的安排，既對香港有利，也對內地有利。而不是像2019年那樣，香港成了中國的負資產，成了西方顛覆中國社會主義的棋子。我相信作為雙贏安排的一國兩制是有前途的，也是有跨越2047年的可持續性。謹以此共勉，讓我們共同努力締造這個更美好的未來。

作者是香港大學法律學院鄭陳蘭如基金憲法學講座教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳弘毅]