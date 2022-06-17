邱量知：終結的開始——約翰遜相位正在倒數

約翰遜僥倖留任 背後隱憂仍存

6月6日傍晚投票結果出爐，約翰遜在359名保守黨下議院議員中，取得211張信任票，保住黨魁及相位。然而，分析普遍指出這名拜相未及3年的政客，政治前景堪虞，故即使技術上12個月內保守黨不可再舉行針對黨魁的不信任投票，約翰遜仍難言穩坐釣魚船，大有漸成跛腳鴨之勢。

歸根究柢，總計148張的不信任票，意味超過41%的保守黨議員對約翰遜倒戈相向。回顧過去30餘年間，保守黨內針對現任首相的信任投票，約翰遜所得的不信任票比例相當高，甚至較其前任文翠珊在深陷脫歐僵局時面對信任投票取得的37%不信任票更多。難怪這名一手提攜約翰遜加入內閣出任外交大臣的前首相，被英國報章拍攝到在約翰遜信任投票當日，以一身晚禮服打扮出現在西敏宮，儘管她透過發言人澄清自己純粹因當晚出席與英女王登基白金禧有關的慶祝晚宴而須盛裝赴會，仍無阻當地小報議論紛紛，猜度其動機云云。

事實上即使文翠珊有心涼之感，亦屬其來有自。英國政壇分析預測，約翰遜今次僥倖逃過下台危機，僅屬慘勝，背後仍存三大隱憂，足以成為約翰遜背上芒刺。

信任投票是政治前途喪鐘

第一，歷年來保守黨首相如面臨信任投票，不論結果好壞，往往是終結其政治前途的一記喪鐘。2018年文翠珊贏得63%信任票後，絲毫沒有改變其內閣在脫歐方案上深陷泥淖的窘態，致她在外交內政各項舉措均受制國會內叛逆的保守黨人，最後艱苦撐過半年後，她仍要主動求去，讓出相位。

1995年，時任首相馬卓安亦面臨信任危機，儘管在黨魁選舉以三分之二得票大比數保住領導權，他帶領的保守黨卻在兩年後的大選，慘敗於貝理雅領導的工黨，折損票數為保守黨自1832年大選以來最多。

即使是「鐵娘子」戴卓爾夫人執政11年，並在1990年面對黨內勁敵夏舜霆（Michael Heseltine）逼宮時贏得黨內多數票，惟她未能在票數上大幅拋離對手，最後仍要在勝選後兩日宣布請辭。

前車可鑑，約翰遜今次面臨信任投票，意味黨內對他的不滿已浮出水面，黨內反對勢力此後更會受今次出乎意料地高的不信任票鼓舞，繼續與約翰遜暗中較勁。

大批後座議員倒戈 未來或發難

第二，今次投票結果揭示保守黨內兩個隱患，足以長期困擾約翰遜。首先，今次投票無人棄權，意味黨內視其領導為影響未來選情的唯一因素。無論約翰遜此前在烏俄戰爭中對俄強硬如何於民意上扳回一城，該黨議員仍認為他在派對門失信於民餘波難了，故對其個人喜惡已可謂涇渭分明。

另外，今次信任投票前夕，本來約翰遜可算勝劵在握，這是因為約翰遜要贏得信任投票，只須取得半數保守黨國會議員支持，即180票，而該黨現時供職於約翰遜內閣並由公帑付薪的政治官員，就有近170人。這班人在歷次信任投票中，均被視為極可能支持時任首相以保自己官位的「帶薪投票者」（payroll voter）。

然而今次投票結果反映，約翰遜在此之外僅能多取大約40張支持票，意味該黨有逾四分之三的後座議員（backbenchers）倒戈。這幫黨內反對派，縱然未必能在一時三刻推倒約翰遜，仍大有可能在將來藉不同政治危機發難，例如阻撓具爭議的法案通過；假如結合工黨及自由民主黨（自民黨）等在野勢力，約翰遜幾可肯定須鞠躬下台。

黨內反對派系趨明朗

第三，保守黨內扳倒約翰遜的派系已相當明朗，他們日後動向會格外矚目。今次信任投票其中一個風頭人物，是被視為下任首相熱門、曾任衛生大臣及外相的侯俊偉（Jeremy Hunt），皆因他在信任投票前高調於Twitter宣布自己會「投票支持改變」（voting for change），儼然成為黨內反對約翰遜勢力的精神領袖。英國政界普遍認為，若侯俊偉與約翰遜未來在黨魁選舉中對決，前者大有勝算，意味他會一直成為約翰遜的心腹之患。

另一方面，信任投票舉行前的幾小時，一連串具影響力的保守黨議員，包括曾領導英國廉政工作的John Penrose、曾任財政部金融事務秘書（Financial Secretary to the Treasury）的Jesse Norman，及以Douglas Ross為首的6名蘇格蘭保守黨議員中的4人，均先後公開表態反對約翰遜續留相位，而且不約而同質疑其誠信幾近破產。政界分析，這些保守黨議員是暗示約翰遜如果繼續「磨爛蓆」，預計2024年大選保守黨選情將慘不忍睹。事實上，6月將舉行的兩場國會補選，按現時民調推算，保守黨大有可能分別敗於工黨及自民黨候選人，反映約翰遜已猶如票房毒藥，對保守黨而言是一大負累。

贏得信任投票後，約翰遜表面上信心滿滿，大談派對門已成過去，認為自己取得決定性的勝利。然而，即使其心腹、現任脫歐機遇及政府效率大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）高呼「一票的勝利都是勝利」，也不過是夜行人吹口哨式的自我壯膽。

觀乎英國如今通脹居高不下，經濟衰退迫在眉睫，約翰遜及其內閣若持續受其誠信和個人出格言行影響，保守黨內政爭只會一波比一波劇烈。無怪乎英國博彩公司開出賭盤，約翰遜在今年內掛冠求去的賠率低見2/1。賭徒之見雖然市井，有時卻可能春江水暖鴨先知。

作者是英國倫敦國王學院公共政策碩士生

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[邱量知]