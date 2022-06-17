張薇薇：美國印太戰略的話術與心術

稱中朝威脅安全 華府「立靶子」

話術一，美國稱長期重視印太，是印太安全與繁榮的提供者和保護者。這是「搶功」之舉。美國標榜美日同盟是地區安全「基石」、美韓同盟是地區和平與繁榮的「關鍵」等。但事實上美國的地區聯盟體系，並非出於維護地區安全的目標而建立，而是服務美蘇冷戰需要。上世紀50至70年代，美國分別在朝鮮半島和中南半島打了兩場大仗，均未能取勝而黯然離場，又何來維護地區安全一說。

亞太地區數十年的安全與繁榮，主要源自地區國家汲取戰爭教訓和專注經濟發展。如果美國的軍事聯盟可以維護地區安全，就不會有中東至今未平的戰火，也不會有伊拉克和阿富汗的人間悲劇了。

話術二，指朝鮮和中國是地區安全的威脅。這是在「立靶子」。美、日等國提到安全威脅，首先必稱朝鮮；可是客觀地講，朝鮮作為體系中的弱國，先發制人使用核攻擊，無疑意味着自殺。朝核問題是美國可以持續利用的一張牌，將韓日一直綁在身邊，聽其號令。

中國自然是美國更主要的目標。自印太戰略啟動以來，美國改變以往在東海和南海爭議問題上的「中立」或「曖昧」立場，鮮明支持爭議的另一方，並熱中於國際場合煽動和炒作相關爭議，試圖樹立中國「壞孩子」形象，同時攪動地區矛盾，突出美國作用。順帶着，還用航行自由概念，混淆美國對他國實施抵近偵察的事實，一石三鳥。

最為突出的是台灣問題。奧斯汀標榜對台政策從未改變，想將地區緊張的責任一股腦推給中國大陸。其實「以台制華」是美國一貫思路。中美3個聯合公報、《與台灣關係法》和所謂「6項保證」蘊含着矛盾的底層邏輯。美國的對台政策，即刻意利用其中矛盾，根據不同需要使出不同招數。

從特朗普到拜登政府，美國持續挑動台灣問題，如鼓勵美台官方交流、加大對台軍售、支持台灣發展不對稱軍力、開展美台海巡執法合作及美台貿易談判等，甚至最近反覆修改美國國務院「美台關係事實清單」。美方刻意製造地區局勢緊張，以達到刺激、抹黑中國，增加自身在地區安全事務中分量的目的。

中國將台灣視為核心利益，有決心用武力捍衛祖國統一，對此美國政府心知肚明。因而，拜登政府一再強調要為中美關係建立「護欄」、管控危機、防止意外衝突，就是一邊要升級矛盾，一邊又要防止陷入不可收拾的境地。

美真正潛台詞是做亞太主人

話術三，美國稱將與地區盟友伙伴一起，共同維護自由開放、以規則為基礎的地區秩序。這是在「示強」。奧斯汀於演講中用很大篇幅細數美國在印太的軍事投入，比如駐紮30萬現役軍人，史無前例的龐大軍事預算，包括遠距離精準打擊、高能激光武器等在內的新軍事能力，與盟友伙伴的一體化威懾和軍工技術、產業合作，小多邊安全伙伴關係等，着眼樹立「帶頭大哥」的威信。

美國將其鼓吹的地區安全架構稱為「開放包容」，歷數從日韓到東南亞，從太平洋島國到歐洲盟友的「包容性」架構，獨排除朝鮮、中國及現在的緬甸。顯然，美國政府還是習慣於製造對抗性的框架，敵友分明。

為拉攏更多伙伴加入己方陣營，拜登政府可以適當放低姿態，把自己描述為亞太國家的朋友，但其真正潛台詞是做亞太的主人。以規則為基礎的地區秩序當然好，惟規則由誰制訂？是美國還是地區國家共商共定，這是問題的關鍵。

從特朗普政府正式提出，到拜登政府悄然接手並持續發揮，美國印太戰略的本質不斷暴露。在一整套話術的掩蓋下，華府的心術也逐漸揭開。印太戰略以意識形態和價值觀做大旗，用印太經濟框架做安慰劑，本質特徵還是軍事聯盟網絡的擴展與深化。美國國會反覆就國內基礎設施投資等法案討價還價，但對印太軍事部署卻全力支持、慷慨解囊，這足以顯示美國戰略文化中對維持軍事霸權的信奉與執著。

堅持合作發展 成就亞洲世紀

這種執著與中國的發展迎頭相撞，是造成目前中美關係困境的主因之一。中國對美國的印太戰略，亦經歷了一個由冷靜觀察到堅決回擊的過程。目前中國對美方印太戰略的整套邏輯和話術，已有比較清晰的認知，對冲工作亦相應展開。

亞太是地區國家的亞太，看清楚問題的本質，避免對峙與衝突，堅持合作與發展，才能成就真正的亞洲世紀。

作者是中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長、副研究員

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[張薇薇]