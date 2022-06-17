段崇智：氣候行動 人人有責

有數據顯示，在旅遊限制和封城措施的影響下，2020和2021年全球航空業的總碳排放量，比疫情爆發前的水平下跌了50%。人類在應對迫在眉睫的氣候危機時，疫情的經驗或許給予我們一些啟示。

氣候危機威脅人類 歷歷在目

若全球各地無視政府間氣候變化專門委員會所發表之最新報告的呼籲，或無法遵守各國在去年格拉斯哥氣候峰會上所作之承諾，人類將面對滅絕危機，其影響與新冠疫情相比有過之而無不及。

氣候危機對人類健康的威脅早已歷歷在目，全世界約有700萬人因空氣污染而喪命，當中三分之二是亞洲人。熱浪、風暴、乾旱、山火和水災等極端天氣事件在世界各地愈見頻繁，嚴重危害人類性命和生計，並破壞能源及交通系統等重要基礎設施。

香港亦受着氣候變化的莫大影響。相信大家都感覺得到本港的夏天提早來臨，且愈來愈長、愈來愈熱，連12月都會颳起颱風。政府數據顯示，維多利亞港水位在過去70年，以每10年平均31毫米的速度上升，這對於四面環海的城市來說充滿隱憂。

那麼我們該如何應對氣候危機？香港又該做些什麼？

氣候變化影響之巨，你我都責無旁貸，大學更不例外。大學研究氣候、能源及工程學的專家一方面可就公共環保政策提供建議，推動綠色經濟建設，另一方面大學作為公共機構，既肩負培育社會人才的重大責任，亦必須從校園出發，推廣減碳文化。

為響應特區政府的《香港氣候行動藍圖2050》，香港中文大學（中大）成為本港首家對實現碳中和目標作出承諾的大學。全港公營大學共有逾10萬名學生，受僱員工達3萬多人，大學所能動員的減碳力量不容忽視。

本地有兩家大學是國際大學氣候聯盟的成員機構，該聯盟是一個由牛津大學、曼徹斯特大學、愛丁堡大學、墨爾本大學、耶魯大學、加州理工學院和南京大學等知名學府組成的組織，旨在引領全球以研究為主導的氣候解決方案，促進大學就減少碳足迹交流成功經驗。該聯盟是高等教育界推廣氣候行動的另一實證，透過組織，全球高等教育界能互相分享研究成果，及於校園採取實際減碳行動的心得。

大學須與政府合作 擴展行動力量

理念必須配合實際行動，才不至淪為空談。由香港賽馬會和中大共同主辦的聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會等團體，將繼續擔當先鋒角色，務求與工商界、政府和社區通力合作，推廣氣候行動。應對氣候危機是全球任務，社會各界義不容辭，更應加強聯繫，努力尋求解決方案。

本港有5家大學位列全球首50名，教育和研究成就有目共睹。院校應積極從校園出發，推廣氣候行動，促進可持續發展，協助本港以至世界緩解氣候問題。大學亦須與政府合作擴展實際行動的力量。在應對新冠疫情上，科學研究及循證實踐發揮了重大作用，我們應緊記疫情給予人類的教訓，致力加強各界合作，切勿坐以待斃，容讓危機再次發生。

作者是香港中文大學校長

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[段崇智]