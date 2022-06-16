朱子洛：學生生涯規劃 需家校支援

初中起推生涯規劃 免學生走冤枉路

生涯規劃意指幫助學生探索自我、建立人生目標，並制訂能夠幫助他們達成理想的計劃。2021年，教育局更新了輔導指引，建議學校在初中階段開始推行生涯規劃教育，並加強教師的專業培訓和添加網上資源。新政策能讓初中生盡早認識自我，從而了解自己性格、興趣和長處，並訂立明確的讀書目標。事實上，初中生已要面對不少重要抉擇，例如高中選科等，學生可能在未充分了解自己志向下，誤選了不合適科目，加上部分大學課程有指定選修科目，例如醫科需選修化學、工程學要選修數學M1或M2，可能影響學習發展。

學生若可在更早階段知道自己興趣和志向，便能選讀相應科目，既能提升學習興趣，亦能確保入讀心儀大學課程，免走冤枉路。此外，將生涯規劃改動至初中時期，一方面可避免學生在面對繁重學業的高中時期，投放太多時間於生涯規劃，耽誤學業，另方面亦能讓學生有更多時間和機會，參與不同行業及學科的相關體驗活動和工作坊，例如到不同公司和機構實習，或參與工作影子活動，了解其感興趣的行業真實情况，確保學生志向與現實環境不會有太大出入，避免因過度理想化而定錯目標。

然而有論者指出，初中生對各行各業認識有限，加上現今社會變化很快，不宜過早立志。筆者認為關鍵在於生涯規劃教育內容，是否硬性規定學生作出選擇，還是循循善誘，着重啟發思考，而非強迫規劃。因此只要教育內容得宜，將生涯規劃改動至初中，能讓學生有更多時間和機會規劃其人生。

家長擔當重要角色 學校政府應增輔導

此外，家長對學生成長和生涯規劃尤其重要。2019年，有青年智庫為改善中學生涯規劃教育的效能發布研究報告，表示逾八成受訪學生和教師認為，家長是對學生規劃前程時造成最大影響的持份者，但同時有超過四成受訪者認為，家長普遍忽視生涯規劃的重要。換言之，家長對學生的未來職業導向影響甚大，惟很多時候，家長對現實環境和學生志願的認知不足，例如過分追捧「神科」、對部分學科和行業有誤解或與學生缺乏溝通，容易作出錯誤判斷，亦會對學生構成壓力。

良好的生涯規劃需家長配合與支持，因此政府和學校應加強對家長的輔導和支援工作，例如提供輔導講座和工作坊，加深家長對現今社會及不同產業的認識，並讓他們協助學生規劃人生，例如制訂短中長期計劃以達成目標。另外，家長應鼓勵學生追尋自己理想，勇於投身各種新興行業，例如電子競技、網絡媒體等，不但讓學生能夠追求他們的夢想，亦避免造成本港行業單一化。因此校方可提供個別化輔導，給予家長和學生溝通機會，讓雙方互相理解，並協商最合適的生涯規劃方案，減少雙方摩擦和對學生造成的壓力。

總括而言，生涯規劃對學生人生影響極大，應受社會各界重視。將生涯規劃提早至初中，確實能給予學生更多時間和機會規劃人生，且讓他們更早訂立明確目標，在升高中時作出正確決定，增加達成志願的機會。同時，家長在生涯規劃中所擔當的角色相當重要，因此學校亦應加強對家長的輔導和支援，讓他們能夠協助學生作出重要的人生選擇，支持其對人生目標的追求，讓莘莘學子有一個滿意且豐盛的人生。

作者是民主黨教育政策發言人

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[朱子洛]