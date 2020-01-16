陳帆川：愛國愛港媒體的KPI

就在候任特首李家超於傳統愛國報的報慶上讚揚香港「新聞自由空間無限」的前幾天，本港再多一家媒體關門——傳真社突然宣布停運，沒有給出具體原因，也沒有太多人追問，因為香港媒體在「無限」的自由下，關門原因只得一個，讀者已經很清楚。

雖然接二連三有新聞機構關門，傳統愛國愛港媒體卻如日中天，報慶獲得國家高規格祝賀，中聯辦主任駱惠寧直指香港「需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清」。

愛國報章一直獲得群星拱照，在網絡上最著名的一次，乃包括時任保安局長李家超，及曾志偉、容祖兒、湯怡等一眾巨星，集體回憶該報對自身成長的影響。有人說自己在認識文字的一刻，已經閱讀愛國報，感人肺腑。網民的反應之大，造就該報無心插柳下最成功的一場網絡宣傳。

它們另一個教競爭對手望塵莫及的營銷方式，就是放棄花巧的營銷手法，直接向公眾派發贈閱版。即使報業不得不集體漲價、免費報大幅萎縮，愛國報還是一方面標價10元，一方面免費供應，惠澤社群。

傳統愛國愛港媒體享受得天獨厚的條件，而競爭者亦相繼黯然退場，但套用全國港澳研究會副會長劉兆佳的最新說法，「愛國媒體在香港的思想領域上未佔有主導位置」。如果走到街上隨便問問港人對傳統愛國愛港媒體的意見，答案將更加直白。

把香港最有名、歷史最悠久、國家最重視的幾家愛國報的facebook專頁追蹤人數相加，還及不上規模極小、一個月僅發數條稿的傳真社。而據大學向公眾所做的媒體公信力調查，傳統愛國愛港媒體長年敬陪末座。當香港媒體在網絡時代早引入KPI（關鍵績效指標），而新政府都明言將訂立KPI衡工量值，未知傳統愛國愛港媒體的KPI又是什麼？

在《港區國安法》下努力經營的香港媒體，毫無疑問都愛國愛港，只是表達手法或跟傳統愛國報有所分別。如果傳統愛國愛港媒體值得中央高度重視，其他貼近香港民情、努力查找施政不足的愛國愛港媒體，是否也值得官方參考和重視？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]