梁家權：聲音平台的內容審查問題

同時，疑犯在犯案前，曾將策劃兇案的細節在社交平台Discord上公開，再度令人關注社交平台對仇恨言論和極端暴力行為，是否起了推波助瀾的作用。

時至今日，相信甚少人會不知悉數碼平台的威力。若數碼平台能夠妥當經營，可以釋放創意、促進意見交流、創造商機；但若被濫用，就有機會成為滋生社會問題的溫牀。在過去一段日子，坊間就數碼平台的監管，尤其是針對內容審查，有過不少討論。

環顧世界，不論是政府、科技公司，或法律界以至用家本身，都似乎逐漸趨向一個共識，就是數碼平台是需要接受合理監管；惟如何監管，卻是一道難題。當中的關鍵包括誰擁有權力監管、罰則孰輕孰重，另外是應如何釐定不當言論的界線，以保障言論自由不受侵害。

聲音平台的興起

雖然目前的討論沸沸揚揚，但當中卻存在一個盲點，就是大部分討論只聚焦審查文字或視像內容（例如是在facebook、Twitter或YouTube上的內容），卻忽略了同樣有威力的聲音內容。在水牛城槍擊案中，疑犯經常使用的Discord，正正是一個集文字、圖片、影像及語音聊天於一身的社交平台。究竟他在醞釀行兇計劃的過程中，有否在網上言談之間被教唆犯案，要留待當地警方查證。

不過，撇除這單事件，近年隨着聲音平台蓬勃增長，已陸續有更多聲音要求關注這些平台的健康發展。過去兩年，可能由於新冠疫情關係，人們普遍多了閒暇時間，並渴求心靈慰藉，令不少聲音平台急速冒起，最為突出的當然是曾一度風靡全球的Clubhouse。

有見其成功，去年3月，音樂串流平台Spotify收購了一間美國初創公司建立的實時聲音播放應用程式Locker Room，以擴大在聲音平台市場的影響力。另外，一眾科網巨企亦不敢怠慢，紛紛進軍聲音市場，例如Twitter推出了名為Spaces的語音聊天室、facebook推出了Live Audio Rooms，及Telegram的Voice Chat等。

正面來看，這些新興聲音平台的崛起，開拓了全新的言論空間，對鼓勵交流和促進人際關係是有裨益的。不過，它們同時存有陰暗面。有外國傳媒報道，一些極端組織如塔利班和「伊斯蘭國」，就利用這些尚未被嚴謹監管的平台去招攬新成員。

除了這些聲音聊天室之外，不少人權組織發現，近年同樣大受歡迎的網上Podcast節目，其實也充斥大量不當言論。例如，外國一些極右組織由於受到主流媒體封殺，就轉戰到Podcast平台，利用聲音內容的隱蔽性（相對於文字和影像），暗暗散播其政治信息。

審查聲音內容的困難

要減少上述弊端，不少人要求聲音平台公司負起監管責任。不過，當中卻阻礙重重：一方面，公司為了追求利益，是否願意得失用戶，是一大疑問；另一方面，就算聲音平台公司有心加強規管，也要面臨許多技術問題，尤其是針對聲音直播內容的審查。

首先，有別於文字和視像內容，聲音直播內容是一閃即逝的，如何可以有效審查，實在是考驗平台公司的智慧。當中一個關鍵決定，在於會否記錄聲音內容。若選擇錄音，當然有助審查內容，但就有可能侵犯用家的對話私隱；但若不錄音，則會欠缺「罪證」去指控違規用戶。

在這方面，各個平台採取了不同處理方法。例如Clubhouse的做法是暫時儲存聲音檔，如果直播完畢沒有即時收到投訴，就會隨即刪除錄音檔；至於Twitter，就會儲存錄音檔30日以作調查之用，如果在這段期間收到投訴，更會延長儲存期限到90日，以容許用戶上訴；而Discord就實行不錄音的政策，但為打擊網絡騷擾和極右言論，會容許用家去選擇靜音或封鎖其他用家。

另一個審查困難則來自科技局限。一直以來，社交平台使用的審查工具，主要針對文字和影像，但就未有發展針對聲音內容的成熟科技。所以，現時審查聲音內容的做法，是利用電腦技術先將聲音內容轉化成文字，再從文字裏探測不當言論，這令審查過程變得婉轉費時。

料監管呼聲趨增 將成政治戰場

還有，要判斷聲音言論是否不當，亦殊不容易。與文字不同，聲音言論的意涵除了是反映在遣辭用字外，還取決於聲量、音調、發音輕重等。一句看似用字正常普通的言辭，如果用嘲諷、正言若反的口脗說出來，也可以承載着仇恨的意思和達到騷擾效果。但當內容被轉化為文字時，該些非文字性的意涵就會被隱沒了，從而能夠逃避審查。

另外，言談間的騷擾行為未必牽涉到內容表達，亦令人難以判斷騷擾的意圖。假設在一場網上聊天活動中，每當有女性、少數族裔說話之時，就有人發出怪聲、播放音樂或噪音，打斷講者發言，這究竟是純粹大意、技術故障，抑或是故意針對發言者身分的騷擾行為，不是一時三刻可以判斷出來。

雖然上述問題難以即時解決，但隨着聲音平台愈趨普及，幾可預見，要求監管的呼聲會愈來愈大，屆時聲音平台將會變成另一個政治戰場。

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

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