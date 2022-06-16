何喜華：減公屋揀樓次數 損住屋權

最新公屋一般申請者平均輪候時間已升至6.1年，創23年來新高。根據房屋署最新數據，在今年3月底，公屋申請多達近25萬宗，當中近14.8萬宗屬一般公屋申請，約9.8萬宗屬非長者一人申請。公屋持續供不應求，且輪候者眾，當局當然想盡辦法如何縮短輪候時間，以達至平均3年上樓目標。增闢房屋用地、增加建屋量屬不二法門，惟建屋缺地、興建需時，短期內難大增公屋供應。若從需求入手，收緊申請公屋資格減少需求，似乎於理不合，亦未能照顧於私樓捱貴租、組織家庭後需要有獨立居所的住屋需要。香港未來管治者奉行「以結果為目標」的管治原則，縮短公屋輪候時間，似乎已是當局的房屋政策KPI（關鍵績效指標），房委會亦扭盡六壬，以期達成縮短輪候時間的「硬任務」。

「上樓」屬基層大事 不應削選擇機會

目前輪候公屋時間，是以公屋申請人登記之日起計算，直至首次配屋為止。而所謂平均輪候時間，主要計算過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者輪候時間平均數字。除非當局將現行輪候時間重新定義，否則配屋次數多寡，與能否達標並無關係。當然，選擇次數愈多，等候時間自然愈長。參考審計署早年調查報告（註），2013年時，由登記至首次配屋的平均輪候時間為2.7年；若等候第二次配屋，輪候時間便延長0.43年；再等候第三次配屋，輪候時間進一步延長0.78年。換言之，申請住戶需額外等候逾一年。

公屋申請人為何有屋都不入住呢？現實原因眾多，包括獲配單位離工作地點甚遠、與子女原就讀學校遠而不欲跨區上學、離開親友或熟悉社區致失卻鄰里支援、單位坐向或設計等不符合需要等等。這些都是實際生活問題。再者，對基層而言，入住公屋可能是一生唯一一次選擇居所的大事，住下來便是一輩子，因此願意一等再等的家庭，自會權衡各項因素，其選擇機會不應被減少。聯合國訂明人人享有住屋權利（right to adequate housing），適足的房屋權，除了包括有穩定的住屋身分、可負擔的租金，同時亦肯定有權選擇住所和決定生活地區。當局不應為求達標而捨本逐末，忽視公屋輪候冊家庭的基本房屋權利。

另方面，現時每次等候配屋的時間亦不理想，不少輪候住戶反映，近年由首次到下一次配屋，隨時動輒需時半年至逾一年；若等候至第三次編配，前後隨時要近兩年時間。當局實有必要檢討如何加快配屋，方法並非透過減少選樓次數，而是縮減其他行政程序。至於有建議將居於不適切居所的公屋輪候冊家庭，較先於居住公屋的輪候住戶配屋，表面上按迫切性分配，實際上改變了現時按「先到先得」的原則——只要申請住戶符合申請資格，誰先輪候便可先獲配公屋。

改配屋優次極複雜 必先諮詢公眾

新建議根本地改變既有編配原則，若然一旦落實，需處理公平性的問題。例如，究竟輪候公屋逾7年的公屋戶應先獲配屋，抑或是等候兩年的劏房戶？哪一申請人較為困難？是否公屋戶的住屋需要，必然較次要？除了居住因素之外，申請人年齡、健康、收入狀况變化等，又是否屬判別輪候優次需考慮的因素？是否意味需訂立新的一般家庭輪候公屋計分制？

上述建議茲事體大，且極具複雜性，務必先廣泛諮詢公眾，三思才後行。現行機制只需申請住戶通過入息、資產審查及居港年期，相對簡單清楚，公眾亦易掌握，不宜隨便更改。在房屋供應極短缺下，着力思考如何劃定先後，無助真正解決問題。要適時應對輪候冊家庭住屋困境，長遠仍是以增建公屋和過渡房屋為上策。

註：審計署《第六十一號報告書》，第三章〈編配及運用租住公屋單位〉，2013年

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何喜華]