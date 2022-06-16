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2022年6月16日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：「我把你們想太好了」 ／文：張志剛
聞風筆動：餞別午宴議員寧從簡 研不食只聽林鄭「自講」 ／文：李先知
柯創盛：改公屋編配 難提早上樓
何喜華：減公屋揀樓次數 損住屋權
梁家權：聲音平台的內容審查問題
陳帆川：愛國愛港媒體的KPI
梁美芬：基本法起草的花絮
朱子洛：學生生涯規劃 需家校支援
筆陣：「我把你們想太好了」 ／文：張志剛
【明報文章】昨天《明報》訪問了立法會前主席曾鈺成，他認為京港要找兩制最大共識，並認為問題的根源是期望落差，要重建互信才再論政改。無論觀其標題還是內文，「政改」又是擺在大目標之上。
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筆陣：「我把你們想太好了」 ／文：張志剛
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