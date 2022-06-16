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張志剛

筆陣

筆陣：「我把你們想太好了」 ／文：張志剛

【明報文章】昨天《明報》訪問了立法會前主席曾鈺成，他認為京港要找兩制最大共識，並認為問題的根源是期望落差，要重建互信才再論政改。無論觀其標題還是內文，「政改」又是擺在大目標之上。

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