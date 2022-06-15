李梓敬：公僕制度 急須改革

高薪養廉是回歸前的港英政府和回歸後的特區政府所奉行政策，政府在薪津上給予整個公務員團隊有相當不俗、固定的收入，各級公務員在疫情下生活安穩、沒有減薪，香港無疑有一個相對廉潔的政府；但這並不代表這數十年的制度行之有效、沒有檢討的必要。

最大問題是欠缺獎懲機制

事實上，近年公務員的工作表現屢受批評，特別在第五波疫情，部分公務員對防疫工作漠不關心、缺乏團隊意識，引起市民不滿，就如當時市民見到不少公務員可以在家工作，但衛生署熱線電話又長期未能接通，對部分公務員的不滿已經去到臨界點。

故此，筆者早前在立法會提出要求改革公務員制度、提升政府效能的議案，便獲得不同黨派的議會同事支持，議案獲得通過。

公務員制度現存最大問題是缺乏獎勵和懲罰機制，無論表現如何，仍可獲劃一加薪，自然養成「少做少錯，不做不錯」、「等指示」的因循塞責文化。政府對公務員雖然有6級評分機制，通過批核的才獲增薪，就工作表現欠佳的公務員，則會以暫停增薪作為懲罰手段，但從公務員事務局數字可見，2016至2020年間，每年只有8至17名不等的公務員被評為「表現欠佳」，對比全港合共18萬公務員，亦即不足0.01%因表現不理想而暫停增薪。這所謂懲罰制度基本「形同虛設」，自然難以令市民接受。

為每名公僕訂KPI 掃除因循陋習

為提高施政效率，現有公務員制度須推行改革，例如公務員的晉升，不應該再是論資排輩，而是仿效內地、新加坡及韓國的做法，按工作表現，為每名公務員制訂「關鍵績效指標」（KPI）。另外，亦需簡化解僱公務員的程序，容許問責官員參與，解僱一些長期不作為或陽奉陰違的公務員，相信這樣才能改變政府生態，令施政更暢順。

特首選舉當選人李家超曾表示，會選取指定項目設立KPI，這可說是踏出正確的第一步。期望新任特首日後能同時為每名公務員訂立KPI，令獎罰制度更清晰分明，公務員團隊更樂於爭取表現，掃除過往因循陋習。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李梓敬]