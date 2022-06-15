任建峰：殘暴製造的距離？

又還是真的像某些人的說法，每個出去「行街」的，都是從各種所謂「黑手」收了3000至5000元現金？隨着這些謠言在那天約黃昏時候傳到「行街」人群中，我與一群朋友就笑了。以200萬人來算，每人3000至5000元的數目，足以拿來做大生意、集資上市！再者，如果真有那麼多現金在「行街」日前後於金融系統浮游，怎會不察覺到然後立即阻止？譬如說，證監會監察內幕交易行為的系統，就算是幾百股股票的可疑買賣，都能察覺到。

另外，那天「行街」有無數的中產甚至富有人士。區區三五千元，又怎會令這群歎慣冷氣、吃慣貴價下午茶、平時身光頸靚的人走出來？而被指控派錢的那些所謂外部勢力，又要提供幾多錢，才能比得上一群出來「行街」的人，倘若他們願意反過來歸順建制所能得到的商機與利益？

雖然這種說法無稽，不過在2019年下半年與其後，都仍不斷有傳言指有外部勢力派錢去維持社會運動。老實說，這些說法侮辱了數以十萬甚至百萬計中產或以上階層人士的財力與毅力。對那群人來說，只要少買一些名牌表或手袋，或少去一兩次日本、歐洲旅行（有些人或許連這些錢都不需要省！），要他們平均每人拿十萬八萬出來支持各種當時屬合法範疇的運動，根本沒有難度，何須收什麼外部勢力的錢？

3年前200萬人「行街」 今已四散

所以在3年前那仲夏日，能夠令200萬人冒着中暑風險出來「行街」的，根本就是一些連錢都買不到的無價東西。究竟那些東西是什麼？很可惜，縱使那些東西看來理應是符合《中英聯合聲明》，及在《中華人民共和國憲法》下所定《基本法》的條文與精神，但現時在港已不能再說出來了。為什麼不能說？連這都是不提為妙了。

不過現實就是，無論一大堆似乎不說為妙的東西是否有根據，有不少仍然堅持把這些東西說出來，或希望能繼續說這些東西的港人，都已各散東西了。有人在香港很偏遠的地方而不能出來；有人因流亡、移民或回流外地，而分散在美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等。在這情况下，就算在港突然再次能夠講一大堆現時在觀感或現實上已不能說的東西，都未必再可以如3年前那樣，聚集到200萬人一齊出來講了。

這令我想起澳洲歷史學家Geoffrey Blainey，在上世紀60年代寫了一本名為The Tyranny of Distance（粗略翻譯為《距離製造的殘暴》）的書。書本內容是什麼，與上述一切沒有任何關係；但若把其名稱改成「The Distance of Tyranny」（殘暴製造的距離）來形容香港人今天四散的因由與情况，又會否是一個精準形容？這問題就留給大家自行評估與回答吧。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表其所屬律師行或團體）

作者是香港律師

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[任建峰]