倪希、方偉晶：拆解「大灣區知識鴻溝」 助落實規劃概念

大灣區發展 見「官熱民冷」現象

近幾年伴隨相關政策陸續落地，政府層面通過如組織各類文化和行業交流活動等方式，希望吸引社會各界人士實際參與到大灣區的發展建設。但相較於「大灣區」這一概念出現在公眾視野的頻繁程度而言，與之形成強烈對比的是，若干民意調查結果顯示，不少香港市民對於往大灣區發展仍持保留態度，呈現一派「官熱民冷」現象。

這也使我們不禁思考：在大灣區建設如火如荼的當下，儘管政府仍不斷致力推出各項政策措施，香港市民對於目前各類大灣區政策措施的了解程度究竟為何？這些政策的推出，是否能促進香港市民往大灣區其他城市發展甚至定居？

香港大學方偉晶教授及其團隊在政府的「策略性公共政策研究資助計劃」資助下，於2020年7月至11月間，向18至50歲的香港永久居民，進行了為期4個月的關於「香港居民的工作和生活狀况」綜合調查，最終收集了共計3500份有效問卷。問卷中通過設置專門板塊，調查香港市民對各項大灣區政策措施的了解程度。結果顯示，大部分香港市民對「大灣區」相關政策的了解程度相對有限。

市民了解度低 不全因政府宣傳不足

逾六成被訪者（63.21%）表示對大灣區規劃「不太了解」和「非常不了解」（見表）；而對於與切身利益相關的稅務、社會保險、子女教育、住房、創業、人才落戶、事業單位招聘等一系列便民優惠政策，大部分被訪者也均表示不甚了解。這一結果引起我們注意，通過進一步分析發現，個人對於大灣區政策了解程度，主要與個人未來發展意向緊密相關，那些表示未來有「非常大」和「很大」機會往大灣區內地城市發展的受訪人，其對大灣區規劃及各項政策的了解程度，顯著高於總體水平。

這一結果可以說既在情理之中，又在意料之外。但有一點可肯定的是，總體層面上，香港市民對大灣區相關政策的了解程度，存在較明顯的群體間差異。誠然，有意往大灣區內地城市發展的受訪者有更大動機去了解相關政策，但無意前往的市民當中，逾八成人表示對相關政策的極大不了解，則確實出乎我們預料。這也意味着，市民較低的了解程度似乎不全歸因於政府的大灣區政策宣傳力度不足，這一差異更多可能受到來自群體特徵的影響。

基於群體特徵的差異認知結果

根據此次調查分析結果顯示，個人對大灣區政策了解程度，亦與其年齡、性別、社會經濟地位等因素緊密相關。男性、具大學教育程度、30歲以下受訪者，相對於其他群體，顯現出對大灣區相關政策更高的了解程度。而受訪人士在社交網絡中親友的政策了解程度及赴大灣區發展意向，也與個人的政策了解程度存在顯著正向關聯。

此外，個人日常信息獲取渠道的習慣，也一定程度上影響其對於相關政策的了解——那些日常雜誌、電台和網媒使用度愈高的受訪人士，對大灣區相關政策的了解程度，較之從其他渠道獲取信息的受訪者更高。而收入程度高低、婚育狀態差異，則與個人對大灣區相關政策的了解不存在顯著關聯。

綜上，這一橫亘在不同群體間的「大灣區知識鴻溝」，很大可能是市民基於自身偏好和既有認知，選擇性接收相關信息之後形成的差異結果；而這一過程受到自身個人特徵、所處群體及信息獲取渠道所影響。

那麼基於對大灣區政策的了解度，香港市民如何看待港府目前在大灣區工作的進展呢？此次調查中，受訪者亦評價了港府在大灣區規劃的投入程度：38.53%受訪人士認為目前政府投入「太多了」；與之相對，9.77%人認為政府目前投入「太少了」，其餘51.7%表示「差不多」。而這一評價，亦與個人對大灣區相關政策的了解度存在顯著關聯——結果顯示，認為投入「太多了」的受訪者對相關政策的了解，反而顯著低於認為政府投入「太少了」的受訪者。這一看似邏輯相悖的結果實則從旁印證了，個人對大灣區相關政策的了解水平，與其說是客觀外部環境信息暴露的結果，更多是一種基於群體間特徵的差異性認知結果。這一「大灣區知識鴻溝」，也恰恰可能是各群體對政府工作評價不同的原因所在。

港府或需面對的棘手功課

毋庸置疑的是，提高對相關資訊的了解程度，有助刺激港人赴大灣區內地城市發展的熱情，但同時不可否認的是，總體而言，目前社會大眾對政府出台的各項大灣區政策的了解，仍十分欠缺。特別是面對這種信息選擇性偏好下的不同結果，如何令那些現階段無欲望參與大灣區發展熱潮的港人，主動嘗試了解各項相關政策，是港府將來可能要面對的一份棘手功課。畢竟只有愈來愈多人參與其中，才能使大灣區這一概念真正從文件走向現實，避免在鑼鼓喧囂後，淪為一場少數人的遊戲。

作者倪希是香港大學社會學系高級研究員，方偉晶是香港大學社會學系講座教授及系主任

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[倪希、方偉晶]