歐陽五：香港將進入一國兩制高質量發展期

過去25年，一國兩制在曲折中前進、調適、磨合，從構想變成現實。無論是制度設計者、治理參與者還是公眾，都「摸着石頭過河」走過一段前所未有的探索之路。一些問題和困難也在實踐過程中逐漸被清晰認識、被充分理解。

首先，如何認識變化中的香港。一直以來香港都是連接中外兩個市場的重要角色，是中國與西方資本主義國家打交道中，消除制度障礙的轉換器，並因此成為經濟繁榮、文化獨特的國際大都會。

怎確保長治久安 仍待思考

自香港回歸至今的25年，香港、內地及整個國際格局，都發生了巨大變化，這對香港來說、對一國兩制來說，都是極大的挑戰。從內部來看，中國已經成為世界上最有活力的經濟體，經濟總量排名第二。從外部來看，日趨嚴峻的國際格局下，西方有對香港制裁、打壓的趨勢，香港從西方所能得到的發展機遇和「特殊優惠」，有不斷收窄的可能。這意味着香港不得不做出調整。

這種調整，雖並不意味着香港的角色及特殊地位會發生根本改變，卻值得各方觀察和重視。無論是制度設計者還是治理參與者，都應不斷更新對香港戰略功能的認識和理解。如何在粵港澳大灣區建設中找準香港定位、在「一帶一路」建設中發揮作用，應在對以上問題充分理解後，做出規劃。

其次，如何確保香港長治久安。2019年修例風波後，香港經歷了由亂及治的重大轉折，如何確保香港長治久安，仍有待思考。

香港的「橋樑」角色是一國兩制基點，也是風險所在。在西方國家看來，香港是與中國市場打交道的寶貴通道，會本能地設法獲取對該通道的控制權和主張權，以實現自己的利益最大化。如今香港受到一些西方國家制裁，正是因為西方國家認為自己失去對香港的控制。外部勢力的干預，使一些事情看似是地方事務，單靠香港高度自治權卻處理不了。這要更有針對性的制度設計和治理方略。而這一點在回歸之初，各方的認識並不充分。《港區國安法》的實施和「愛國者治港」選舉制度的落地，代表着各方對上述問題有了充分認知。

最後，如何發展香港的資本主義。回歸之初，香港沿襲英國的資本主義制度，其治理、制度建設及運轉，都是在英國控制之下。如何在社會主義制度的國家管轄之下，實行兩種制度並存，如何在「兩制」框架內，推動香港的資本主義向前發展，則是需要不斷探索的。

50年不變 非指資本主義制度僵化

在探索中，一些問題的答案逐漸清晰。一是「50年不變」是指一國兩制不變，不是指將香港的資本主義制度僵化地維持，不需要反思與改革。二是正確理解政府和市場的關係。市場自由是香港的寶貴之處，但不能完全不干預，政府至少要制訂保護大多數人利益的規則和制度。三是香港應有產業規劃意識和能力，學會與周邊經濟競爭合作，找到區域與全球經濟發展的角色，優化產業結構，進而謀求更公平的分配制度，促進民生問題的解決。

過去25年是一國兩制的探索期，我們探索出「多元一體」、「和而不同」的人類文明新形態。未來25年，應是一國兩制的高質量發展期，更應注重一國兩制在國家治理、社會制度層面，以更符合現實的方式落地。鄧小平曾用「摸着石頭過河」來引導內地在改革開放中大膽嘗試，不拘泥於形式。高質量發展香港一國兩制，更應繼續發揮這種實事求是的精神。

作者是時事評論員

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[歐陽五]