葉兆輝、梁佩宜：學習面對不如意事 助孩子增強抗逆力

近月不斷有報道指學童離港趨勢上升，這兩年來，決定赴海外升學的學生人數，佔整體中六生約14%（註）。基本上每100名中六學生，就有14人離港，但這數字只包括中六生，還沒有計算中六以下級別的學童和離職的教師。對於學童，這種離別就是「生離」，而「生離」就會引起各種思緒：他們離開後，還能見面嗎？不能再一起出來玩了；我們還會是好朋友嗎？應該會愈來愈陌生吧；我應該會很寂寞……

這種「生離」，雖然不是「死別」，但面對時需要經歷同樣的痛苦，更何况對中小學生來說，他們可以維持關係的資源，比成人更難取得，例如大人可選擇花錢買機票，學童未必可以；大人可以選擇何時Facetime，學童則需因應生活節奏而被限時通話。學童的生活圈子比大人更多變和充滿未知，所以需要更大的努力去維持人際關係。

這種種因素，令學童在面對很難再見的離別時，更加不安和沒有信心。十幾歲的「小大人」，要花時間溫習升學，要經歷疫情的動盪，要為祝福朋友和想辦法維持關係而掙扎，要處理自己不斷湧出的負面想法和情感等；而離開的人，就更加要在言語、學業、環境和關係上適應新生活，想想都覺得頭痛。在這關鍵時刻，我們可以做什麼？

3步教導孩子處理不可控事情

當下最好的選擇就是陪伴；但陪伴過後，若能夠教導孩子分辨生命中可控制和不可控制的事情，及如何面對的方法，則更是上策。因為生命中「不如意事十常八九」，我們不能逃避不喜歡的事情，但我們可選擇如何看待、處理人生中的「不如意」。

第一步：與孩子商量，什麼是個人能力可以控制的（例如吃的東西、說話、態度、想法、行為等），及什麼是個人能力不可以控制的（如家人朋友的說話、他們的態度、對偶像的幻想／夢想、時事、天氣等）。

第二步：請他們思考一下，對能夠控制和不能控制的事情所帶起的情緒、想法和行為。

第三步：嘗試學會將在意的事情，放在自己能控制的事情上；同樣，學習維持對不能控制的事情做出適量關心。

冀教局正視心理教育

以上方法看似容易，實際教導卻有大學問。最好的配合，當然是學校有正規的心理教育課程，家長於家中作重點配合。雖然學校會感到很為難，因需要在學生繁忙的課程編排中，抽出時間教導不需考試的課題；但根據本中心的研究數據，學童精神健康與學業成績有正面關係。當學生有萬千種煩惱未解決的時候，又如何有精神和能力，處理一些需要專注、智力和耐性的課業？

再者，近年教育局亦投放了不少資源於學童精神健康方面，若當局能正視正規心理教育課程，教師及家長可以有適切的教育和培訓去處理高危學童，將更能有效提升本地的精神健康。

同時我們亦冀望學校不用為滿足考試的要求，而壓縮教學進度，盼能善用今年7月和8月的在校時間，為學生準備更大的學習和培養學習興趣空間——重要的是學生全人發展、面對逆境的能力。

最後，每個人的生命都是尊貴、獨特和有價值的。希望透過教導學童如何有方法和有能力去面對生離與死別，能夠增加他們人生中的抗逆能力，提升精神健康，而不至於墮入無盡的生氣和傷心情緒中。

註：〈逾5萬學生離港升學 最熱門點英國只排第二 一國家升學人數增6成〉，2022年5月23日「香港01」

作者葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監，梁佩宜是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心教育心理學家

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[葉兆輝、梁佩宜]