阮穎嫻：擲出精靈球也無法變出公屋

自2015/16年度起，香港有了長遠房屋供應策略（長策），規劃整體房屋供應，每年重新估算未來10年的住宅需求，然後加以一個公私營比例，當年是6：4，即是每建6間公屋（包括資助出售房屋），就建4間私樓，作為未來10年的供應目標。7年過去，究竟過往的供應量有無達標？林鄭月娥任內將房屋供應目標的公私營比例，在2019/20年度開始由6：4改做7：3，這個改動如何影響房屋供應？長策目標起了什麼作用？

公營供應 從未達標

圖1顯示由長策開始提出房屋供應6：4之後，實際公營私樓供應比例，整體是5：5，並不是6：4。而2019/20年度之後，目標改為7：3，但實際公營房屋供應佔比並未見明顯改善。

房屋供應比例暫時跟目標有距離，原因為何？圖2顯示長策的公私營房屋達標率。公營達標率只有六成左右（除了2021年剛剛供應較多），但私樓達標率就有約九成多。明顯地，在2019年後，公私營供應目標改做7：3之後，私樓供應突然超標，是因為已經落實要興建的私樓，不因為長遠目標減少而取消，只是目標由一年1.8萬間一下降至1.3萬到1.5萬間。

從圖2可見，公營房屋的長策達標率遠比私樓低，從這個角度看，將「六四比」改成「七三比」，可能是錯的決定。因為以社會規劃師或企業主管的角度，如果公營和私營是兩個部門，公營的效率低，私營效率高，應該多建私樓才能增加整體效率；若把工作統統都推給低效率的員工，結果一事無成，整體生產下降。效率愈高的人，責任應該愈大。

長遠來說，將長策目標改做7：3，可能會令私樓供應更短缺。不過，前提是有人理長策目標；若換地及更改土地用途因精簡流程而變得快捷，及只要有利可圖的話，私樓供應並不會因為長策目標而下降，因為長策目標是政府的KPI（關鍵績效指標），不是發展商的KPI。

公屋方面，房委會於2021年預計，未來5年會有9.8萬間公營房屋建成（註1），假設全部按比率兌現（1997年至今只有兩年可以完全兌現），即每年1.96萬間，2015至2027年間的3個移動10年，最後預計達標率為61%、65%及67%，即公屋根本起唔切，未來3年亦無法加快。要達到第一個長策10年目標（2015/16至2024/25年度），之後3個年度，每年要建5.7萬間公屋，而過去10年，平均每年落成量只有少於1.6萬間。

其實，定下整體房屋供應目標，然後再分作「七三比」，未必是一個很好的策略目標。這樣是將公營及私營供應放在一個互相競爭的場景，但公營及私營房屋是兩個市場，為什麼多建私樓就要少起公屋呢？定下房屋供應策略，應該分開處理兩種不同房屋的需求，而不是混合處理，再乘以一個隨意定出的比例。

另外，之前我在〈公屋供應不足責在何方？〉（2021年10月19日《明報》）一文，製作過一個圖表，顯示覓地達標率較建屋達標率為高，但原因不是政府覓地有效率。所謂覓地，只是識別出可發展的土地，但仍然有規劃、收地、「生地變熟地」、起基建配套等過程。在一個流水線上，中間及後面的工序成樽頸，本來今年要用的麵粉，留到遲幾年才用，採購麵粉的部門當然「他調」。覓了的地，一日發展不了，仍然是「已識別土地」，自然可以愈儲愈多。

多屆政府都知道不能達標

房委會每年公布未來5年預測建屋量，預測數字跟實際落成量相對接近，但跟長策目標差十萬八千里（圖3）。可見政府是在已知的情况下，從來都無打算達標，或者根本打算不來，因為做不到。多屆政府無人成功扭轉局面，長遠房屋供應策略形同虛設。

運輸及房屋局近日到立法會解釋如何加快供應。2017年發展局開始研究「組裝合成」建築法，在中國大陸訂造預製組件，然後砌積木般砌上去，2020及2021年特首更擊節讚賞「組裝合成大法」，要推廣至建造公屋。最後運房局說，「組裝合成大法」可以加快公屋建造兩個月，而公屋建造目標為60個月，即快了三十分之一咁大把；民建聯的議員知道後大喊失望，質疑做法成本較傳統建築高，「又貴又唔快得好多，成本效益令人質疑」（註2）。

「組裝合成大法」究竟對誰有益？首先是做組裝合成生意的公司。業界有些老細亦認為不得不行，因為工人老化。根據建造業議會的統計數字，現在約20%建造業工人年齡為60歲或以上，25%為50至59歲。年長者不好做體力勞動工作，生產力下降，長遠將這部分的工作連GDP（本地生產總值）輸出到中國大陸的預製組件廠裏。

畢竟起樓不是鬥快倒石屎，快不了；就算是私樓，打樁、上蓋加裝修本來就要4至5年。公屋建得慢，首先是覓地，但林鄭月娥稱已覓得350公頃土地，足建33萬間公營房屋，那麼問題就是造地及前期籌建工作例如擬備規劃大綱、詳細設計、土地勘測及招標等。房委會以前會造完地才開展前期工作，現在嘗試同步進行，並將設計與建造一併招標，而非設計完之後才為工程部分招標，後者預計可節省4個月時間（註3）。由於能夠節省的時間太少，所以都是造地問題。

短期無得掹 中期望改善

2022至2027年供應已成定局，但現在處理2027至2032年的供應，還是趕得及。1997年董建華提出「八萬五」計劃，然後一下子由一年3萬幾個單位，提升到1998至2000年每年5.3萬至7.4萬間，這就是氣勢；如今一年有兩萬幾間，都叫不少了。

所以說，就算李家超有精靈球，亦精靈難救，未來5年公屋供應不會多。無計可施下，李家超唯有提出未起好配套先入住，觀塘安泰邨、安達邨就是這樣，結果那些左翼及社工就罵了。李家超解決房屋問題，可以說，未開始已經結束，仗未打已知道贏不了。怪不得他要搞劏房青年上流計劃，因為根本無法離開劏房，唯望他可以為2027至2032年的供應努力一下。

註1：Housing in Figures 2021（bit.ly/3QfMkzl）

註2：〈公屋建屋須時至少4年 立法會議員劉國勳陳學鋒感失望 倡壓縮至3年〉，2022年6月6日《香港經濟日報》

註3：立法會CB（1）345/2022（01）號文件

作者是港大經管學院講師

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