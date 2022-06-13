鄭立：問心無愧 不如問心有愧

我們不如先想一個問題，就是到底她是真心覺得自己問心無愧，還是她其實知道自己做錯了，只是為顧全面子嘴硬，說自己是問心無愧呢？在發言的背後，她真心相信自己問心無愧嗎？如果她是在說謊，那這討論就結束，因為她說的話沒有意義，就只是隨便說說而已。

但我相信「她是真心的」有很大的可能性，她真心覺得自己問心無愧，把自己的真心話說出來，只是我們不認同而已。為什麼我會覺得她是真心的？因為我認識很多人，跟她是同類，說得難聽一點，在香港，人人都問心無愧，林鄭只是其中一個，不是唯一一個。

我大膽猜想林鄭在想什麼——她看到的，是自己每天辛勞工作，受精神上的困苦、勞累，她已「盡做」了，該做的都做了，然後事情有不理想的結果，是因為環境，是因為不可抗力的因素，是因為有人阻撓，是因為敵人強大，是因為制度不容許她做出結果，是因為道德問題。只要有耗盡心力和時間盡做，則無愧無悔，這點可能她真的如此。

港人不愛談對錯效益 「盡做」即英雄

在香港，問心無愧的條件，並不是「有好的結果」或「達成目標」，而是「盡做」。只要盡做，則無愧，不論你是林鄭也好，或者是她的敵人也好，只要覺得自己是盡做，不論結果如何，都無悔。我在香港，聽得最多最膩的事情，不是無悔，就是無愧。

在香港，決策的對錯或結果，毫不重要；大家關注的只是有沒有盡力，我看大家都盡力了，所以大家一齊問心無愧，大家一齊無悔。「盡做」是無上的道德，也是香港的詛咒，我們都不愛談論對錯、效益與結果，不以成敗論英雄——「盡做」即英雄。

香港最不欠的就是問心無愧的人，或者你我都是。對我而言，如果一個人大聲說自己問心無愧無悔，只代表說的人愚蠢平庸，而林鄭就是這樣的愚者。但問心無愧的人，又何止她一個？香港變成今天如此，會不會正是因為大家都不懂羞愧、不懂後悔？

真正珍貴的是問心有愧的人，我很少見到，真的。

作者是專欄作家

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[鄭立]