孫興杰：日漸逼近的糧食危機？

人類社會進入農業時代後，食品主要來自糧食。可以說，人類歷史也是一部人與糧食的歷史。人口問題與糧食生產息息相關，糧食增產了，人口就會迅速增加；反過來，饑荒會造成人口數量和結構的急劇變化。

氣候仍是左右糧產主因

從歷史的長時段來看，糧食危機的陰雲一直伴隨人類社會。全球人口數量從10多億增長到70多億，不過才100多年時間。當我們關注城市化、工業化進程的時候，需看到一個基本前提，那就是在最近100多年，全球發生了一次改變人口數量的農業革命或者糧食革命，以致愈來愈多人不再關注溫飽問題，而是關注節食和減肥。換句話說，今天我們討論和關注的糧食危機，與100多年前的糧食危機，並不是同一回事。

影響全球糧食生產和供應的因素，比之前更多，也更複雜。第一，氣候因素，這幾乎是人類自從過上「農人」生活之後面對的恆久問題。靠天吃飯並不是貶義，而是一個客觀事實。農業生產需要一個適宜的氣候系統，歷史上幾次小冰河期都導致嚴重的饑荒和政治、社會動盪；而氣溫回升、無霜期延長，也會帶來糧食增長，推動社會進步和發展。

時至今日，雖然有了灌溉和溫室農業，但全球氣候變化依然是影響糧食生產的主要因素，尤其是主要農業生產國的乾旱或洪澇，都會攪動全球糧食市場。比如美國西南部的乾旱、印度的高溫等情况，都會直接造成小麥產量波動。在大自然面前，人類是渺小的；而在氣候系統面前，灌溉或溫室農業也是脆弱的。因此，左右和影響全球糧食生產的首要因素是氣候。只要氣候系統穩定，全球的糧食生產也能保持基本穩定。

能源漲價 加劇糧食供需失衡

第二，能源價格變化。現代農業——尤其是商品農業——早已工業化，糧食生產不僅需要化肥、能源，糧食本身也是工業原料，尤其是能源價格暴漲會導致生物能源進入市場，比如乙醇汽油。能源價格上漲會帶來雙重影響，一是農業生產的物資價格上漲，必然會連帶糧食價格上漲。國際原油價格今年一度達到每桶130美元的高點，雖然現在有所回落，但能源價格將可能持續保持在高位，由此造成全球性的通脹，糧食價格只是其中一個方面。二是因原油價格上漲，生物柴油、乙醇等需求上升，使玉米需求量激增，進一步加劇糧食供需失衡。

第三，各國糧食出口政策的調整。從全球層面而言，糧食的生產和消費比較均衡，這是與石油、天然氣等大宗商品的不同之處。能源的生產和出口國與消費國是分離的，而糧食貿易量較小，主要人口大國可以做到糧食自給自足，美國、俄羅斯、烏克蘭等是主要的糧食出口國，而依靠糧食進口的主要是經濟較落後的國家，集中於中東和非洲等地。

由此造成的結果，就是一旦糧食出口受到管制，依賴糧食進口的國家和人群便陷入困境。2010年全球糧食價格上漲，中東、北非國家受到嚴重影響，食品價格上漲衝擊民生，進而引發社會動盪。

第四，地緣政治危機。俄羅斯和烏克蘭是許多重要穀物和油籽的出口大國，其中小麥、大麥、葵花籽和玉米的出口量均居全球前5名，在全球糧食市場的角色和地位突出，扮演了全球糧食主要供應商的角色。據世界銀行統計，俄羅斯和烏克蘭小麥出口量佔全球的29%。烏克蘭局勢造成的影響，在於黑海沿岸主要糧食出口通道受阻，烏克蘭大量糧食難以出口，造成的短期影響比較大，但通過外交溝通和協商，開闢糧食出口走廊是可能的，歐盟也在尋求替代的運輸通道，當然陸上運輸成本要遠高於海運。

另外，烏克蘭農業生產會受到一定影響，糧食產量可能會出現較大幅度下滑，這會對糧食價格造成中長期影響，從糧食期貨價格也可以看到未來風險。

冷靜看待危機 免釀全球恐慌

糧食危機是切實存在的，但也需冷靜看待，避免形成全球性的恐慌。從全球糧食生產和消費的結構來說，糧食供需處於「緊平衡」，糧食庫存量有所下降，主要人口大國的吃飯問題，不是太大挑戰；但需看到的是，一些貧困國家和貧困人群面臨的糧食危機是嚴重的，一方面是在獲得糧食上出現較大挑戰；另一方面，糧食價格高企，對低收入人群是直接挑戰，糧價大幅上漲及不斷加劇的通脹，造成嚴重的經濟和社會問題。

應對糧食危機，需要全球性的行動。2007年以來，全球城市人口超過農村人口，工業化、城市化是全球發展的趨勢和潮流，但是要看到全球化需要深層的地基，那就是糧食穩定，這是人類生存的根本，也是發展的前提。在俄烏衝突下，糧食危機的焦慮情緒日漸上升，地緣政治衝突與全球糧食安全兩者需要切割，這也是避免俄烏戰爭從區域衝突外溢到全球範圍的必要之舉。俄羅斯提出以糧食換取解除制裁，既是糧食市場全球化的映像，也是俄羅斯戰略弱勢的冰山一角。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]