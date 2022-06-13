葉瀚璋：古蹟辦與民間合作共贏的可能

歷史建築評級機制 未能回應社會轉變

造成這個局面的其中一個原因，是長久以來對本港歷史建築的評級都以古蹟辦為中心。現時建築物評級一直只是以古蹟辦的評級為參考，其評估過程沿用多年，未有隨時代變動而有所改變。另一方面，古蹟辦一直以來都未能進一步評估全港歷史建築。在1996到2000年間，古蹟辦曾經對全港主要建於1950年前的建築物全面調查。截至目前，在調查所覆蓋的約8800棟具潛在文物價值的建築物中，只有約15%曾進一步評估，其餘則未有公開資料。在古蹟辦未詳細評估的情况下，民間一方面未能獲得更多資訊，另方面亦只能重複古蹟辦可能已經做過的評估，來重新考察本港建築物歷史。

這種將本港建築物歷史價值評定的權威放在古蹟辦的做法，在其設立初期及很長一段時間，固然行之有效；但時代不斷向前，這個制度卻未能有效回應本港近年社會變化。隨着社會環境轉變，市民對有特色的、承載香港社會歷史的建築物有愈來愈多關注。本港亦湧現一批具影響力的關注團體，他們探尋本港舊建築，並將其獨特歷史呈現給市民。高質素的內容及精美相片，加上獨特的社會環境，這些團體的出現使更多市民對歷史建築有更多關注。

除了彌敦道190號之外，郵政總局、主教山配水庫、皇都戲院等的清拆或重建計劃，都在不同程度引起社會關注。然而，現時的古蹟評級機制卻未能足夠回應日益增長的公眾關注。雖然在主教山配水庫事件上，政府快速回應，將配水庫加固修整後開放，作出好的示範，然而這種個案式的處理，卻未能真正回應社會結構的轉變。唯有從根本上改革評級機制，引入更為廣泛的公眾參與，才能避免將來再出現歷史建築忽然要被拆，引發民間反彈的事件。

不同於10年前，當時香港對歷史建築的關注尚未有今日廣泛，社交網絡亦未如今日發達。現在本港不同歷史關注團體可透過社交網絡吸引大量關注，其中不少藉着優質相片及高質素的資料蒐集工作，吸引大批市民注意。這些團體雖然不一定受過歷史學正式訓練，但其內容卻足以達到專業標準。

善用民間力量 改善官民溝通

在民間力量如此壯大的情况下，古蹟辦不妨善加應用民間力量，將過往由於人手等諸多原因而未能進行的評級工作，以政府與民間合作形式推行，甚至可委託民間團體重新全面調查和評估本港歷史建築。一方面，這可以利用民間力量協助政府工作，加強溝通，另一方面亦可避免在市民心目中產生對於古蹟評估有兩個權威、古蹟辦與民間團體對立的情况，令市民感到一些建築物非常值得保育但政府卻執意阻撓。

與民間團體的合作，也有助古蹟辦改善自身形象。一方面，這可以建立政府從善如流的形象；另方面，長期以來市民對古蹟辦的評級標準一直有不大明白之處。透過與民間團體合作，古蹟辦可藉此機會向市民說明評級依據，釐清外界對評級的不理解。此外，這也是一個機會令民間聲音得以進入古蹟辦評級機制，實現雙向良性的有秩序互動。

歸根究柢，本港的古蹟評級制度不應該被視為一個不變制度，而是應隨着社會環境變化而調整。如上文所述，現時古蹟評級的權威集中在古蹟辦，就市民日益增加對承載香港歷史的建築物的關懷，無法有效、系統地回應，導致近年來市民對古蹟辦的不滿之聲時有所聞。

發展保育取捨 今時不同往日

更重要的是，對於什麼要保護、如何保護，這件事本身亦隨社會發展而不斷轉變。在上世紀七八十年代，本港焦點在於經濟發展，舊建築的價值在市民眼中可能不如今日。另外，對於一般舊住宅，市民未必覺得有必要保育。這些建築物一來並不少見，另外亦因為本港人口劇增，土地問題的重要性遠超對於歷史建築的保護。可見在那個年代的保育，側重於具重要政治歷史意義的建築物，例如終審法院大樓等。

到了今日，市民對歷史建築的着眼點逐步從重大政治和歷史意義的建築物，轉移到同港人生活息息相關、承載香港社會歷史的建築物。戰前唐樓、郵政總局、天星碼頭等都屬這一類。它們不單見證香港重大事件的發生，也記錄着普羅大眾的生活，見證市民生活變遷。其中不少建築物所保存的，不止是殖民地政府的歷史，更是香港華人社會的歷史。如果對這些建築物不管不顧，那就無異於要抹去英國殖民時期香港華人生活的見證。

另外，雖然香港依然面臨嚴峻的土地問題，但正如林鄭月娥女士所指，本屆政府已為未來10個年度覓得足夠土地興建33萬個公營房屋。隨着本港人口增長放緩等因素，重建歷史建築的迫切性已大為下降。相比發展，保育在市民心目中的重要性提高了不少。換句話講，對於發展和保育的取捨及標準，在今日市民的心中已完全不同。

古蹟辦的使命，不單單在於依據現時準則為建築物評級。在政府提倡良政善治的時代，古蹟辦亦應該積極回應社會變遷，與市民保持緊密聯繫，反映市民對建築保育想法的改變。另外，在本港承載社會歷史的建築物日漸見少的情况下，古蹟辦應意識到這對於下一代認識香港、認識本港華人歷史的負面影響。

現時公眾對於歷史建築保育的興致不同往日，亦有不少團體具備足夠能力為本港挖掘和保存普通人生活的歷史，古蹟辦不妨利用這個機會與民間團體合作，善用這些力量，形成政府和市民之間良好有效、新的建築評級及保育機制。

作者是美國明尼蘇達大學科學技術史博士生

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[葉瀚璋]