曾志豪：看《時革》到底犯法定合法？

說了半天，就是未能從一哥口中聽到實牙實齒的一句：「在港觀看《時革》犯法。」

這可不是警察一向作風，《警訊》中的警察總是斬釘截鐵告訴你：╳╳是嚴重罪行，警方呼籲市民切勿以身試法。

警察從來不會說「如果你不肯定醉酒駕駛是否不違法，便不要飲酒開車啦」。怎麼可能把判斷一個行為是否犯法的決定權，交給市民呢？

如果一哥認為「時代革命」4字已經犯了國安法，為何不馬上公告，任何人用任何途徑觀看影片都是犯法？

如果國安處真的把觀看《時革》列為犯罪行為，可能要面對很多「手尾」，例如關於六四的紀錄片，又是否同樣犯法呢？這兩年警察雷厲風行嚴打維園悼念六四，連一個人點蠟燭都被包圍，連運輸署發出的合法車牌「US8964」都被警察截查，那麼六四這個題目，應該與2019年反修例運動一樣，都是「國安禁區」。那請問，蕭澤頤為何不警告在YouTube觀看六四紀錄片會違反國安法？《天安門》這套美國人的紀錄片，那種震撼和影響，跟《時革》差不多，大陸早列為禁片，香港要不要也由今年開始跟從？

再者，《時革》的許多畫面其實是取材自2019年運動的真實畫面，若記錄當時場景都算犯國安法，那當年許多新聞機構製作了大小不一的反修例運動特輯，會否也算犯法？

蕭澤頤不同意香港現時是「警察社會」，認為仍是「法治社會」。那請問，什麼樣的「法治社會」連一齣電影合法還是犯法都說不清，要市民自己擔驚受怕？行政會議成員、資深大律師湯家驊「溫提」：如個人下載只作個人私下看應該沒大問題。難道說，與一個朋友，或朋友的朋友一起看，便是非法集結煽動顛覆？香港哪條法例禁止跟朋友一起看電影？這種「法治社會」，自古以來，未曾聽聞！

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]