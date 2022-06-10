伍俊飛：人心回歸 從宗教做起

通過話語建構

彌合陸港差異

香港是宗教自由的社會，孔教、佛教、道教、天主教、基督教、伊斯蘭教等宗教團體在港有不少信眾，其中佛教和道教各有約100萬信徒，天主教徒約40萬，基督教徒約80萬，伊斯蘭教徒約30萬，印度教徒約10萬。除了傳播教義，這些團體興辦學校和醫院，推動慈善及福利事業，為香港社會發展做出不可磨滅的貢獻。

必須承認的是，陸港兩地社會價值觀存在較大差異，尤其是宗教領域。兩地的學術和傳媒界不應擴大這種距離，反而要通過理論和話語建構，彌合兩地價值觀，特別是宗教領域的差別。無論是對內地真正落實社會主義核心價值觀，還是對港人增加對國家的歸屬感，這都有重要意義。

我們需從理論上講清楚馬克思主義與宗教的關係，消除香港宗教人士對中國共產黨的誤解和顧慮。大多數香港宗教人士認為共產黨人是無神論者，共產黨的宗教信仰政策是權宜之計，歸根到柢，馬克思主義與宗教格格不入；許多內地官員亦缺乏關於宗教的正確知識，在工作和生活中有意或無意疏遠宗教信徒，導致他們在團結香港宗教人士方面乏善可陳。

為實現香港的長治久安，引導宗教人士努力促進經濟發展、社會和諧及文化繁榮，特區政府宜助力社會釐清馬克思主義的宗教觀，促進香港人心回歸。

理性與信仰 可並行不悖

馬克思主義認為，宗教是人類在理性盡頭萌生的對未知世界的解釋。宗教以超理性、超自然、超人間力量的形式，反映影響人們生活和工作的未知因素，並把這種因素神聖化，令人獲得安慰、信心、盼望和力量，這是世間一切宗教的本質。

我們通常所講的共產主義「信仰」，實際上是共產黨人在理性世界中的遠大理想，是人類實踐活動最宏偉的奮鬥目標，是人類物質和精神生活的融合；宗教信徒的信仰，則是超越理性和科學的存在物，是人類在實踐活動基礎上的價值昇華，而不是理性與科學發展的必然結果。

馬克思主義針對理性世界，宗教針對超越理性的信仰世界，而理性的歸理性，信仰的歸信仰，兩者並行不悖、相得益彰。經過哲學家齊克果所說的「信仰之躍」，理性和信仰能夠達到統一。也就是說，一個理性世界的無神論者，可以同時是信仰世界的有神論者。

馬克思主義宗教觀非一成不變

對中國共產黨缺乏了解和信任不足，一直是香港社會特別是廣大宗教人士的心結。倘若陸港兩地建構新的理論橋樑，改變溝通模式，敞開心扉，抓住社會痛點，討論問題癥結，就會找到解題思路，幫助港人放下包袱，從內心深處接納國家統一，支持中央和特區政府權威。

馬克思主義宗教觀是開放和包容的，不是一成不變的教條。香港有大批人口懷抱宗教信仰，滲透到社會各地區、階層、行業、機構。把馬克思主義宗教觀同香港具體實際、歷史文化傳統、時代要求緊密結合起來，在一國兩制實踐中不斷探索總結，用鮮活豐富的理論和話語贏得宗教人士認同，這是實現香港人心回歸的捷徑。

作者是紫荊黨政策研究院院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[伍俊飛]