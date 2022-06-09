劉天正：從星州市鎮理事會 看港地區行政改革

目前，政府前線部門缺乏統籌。當市民遇到有關環境衛生、社區設施、家裏滲水等大大小小問題的時候，往往要自行向不同部門投訴。部門各自為政、互相推卸的事例屢見不鮮，情况極不理想。要讓市民感受到新政府上場後生活得到改善，除了設立義工隊，港府必須在各個地方行政區域成立支部統籌民生相關事項，提出一個新的地方行政統籌機制去協調各部門，為小區解決民生相關議題。

市鎮理事會統籌地方行政

筆者建議參考新加坡「市鎮理事會」（Town Council）的工作模式和組成辦法，做好本港地方行政改革的頂層設計。新加坡有八成居民住在政府組屋，因此對新加坡來說，做好以組屋為主體的城市管理，便是完成大部分的地方行政工作。

市鎮理事會主要負責控制、管理、維持和改善城市內的住用及商用公共設施，其工作包括維護住屋設施、做好公共衛生、園林綠化管理、提供康體設施等民生相關服務。市鎮理事會的組成採取平衡行政理念，由政府任命人員、民選國會議員和專業人士組成，平衡了政府的態度、市民利益和專業意見。

大廈出現裂縫、樓下公園樹木倒塌、後巷滿佈垃圾等，一切的社區問題，居民都可以直接聯絡市鎮理事會跟進。有市鎮理事會作為地方行政的統籌單位，居民便不用自己尋找相應部門，部門之間亦不會互相推卸責任，社區問題便能夠更有效得到解決。

倡港改劃為10行政區

設地方委會替代區會

雖然香港地方行政的各個方面和新加坡不盡相同，例如本港地方行政不能以公共房屋為主體，涉及地方行政的部門亦比新加坡更為複雜，但在市鎮理事會的工作模式和組成辦法方面，新加坡的經驗能為我們提供很好的藍本，做好香港地方行政改革的頂層設計。

筆者建議新一屆政府上場後，立刻開展地方行政改革工作，將現時18區改為按立法會地方直選選區劃分的10個地方行政區域，並在各區設立地方行政委員會，替代現時的區議會。地方行政委員會主要負責協調民生相關部門，處理市民投訴、做好市政規劃、管理當區政府設施及建立地區網絡。

革新地方議程設定

4類成員組委員會

現行由民政事務專員和區議會主席共同設定地方議程的方式，應當革新。地方行政委員會的委員長由特區政府委任官員擔任，直屬政務司長，方便將地方行政議題提升到特區政府層次。委員長之下，設兩個副委員長職位，由立法會各區地方直選的兩名議員擔任，確保地方行政機關和立法會保持良好溝通，方便將地方行政議題帶入立法會。

此外，地方行政委員會的組成亦應按相同比例包含四大組別：政府委員、委任委員、間選委員及直選委員。政府委員由涉及地方行政的政府部門所組成，例如食環署、路政署、地政處等，代表政府的立場；委任委員由各地區持份者及專業人員組成，例如社團代表、業主立案法團代表、管理公司代表、學校代表等，代表專業的意見；間選委員由各區撲滅罪行委員會、防火委員會、分區委員會委員互選產生，代表基層及部分富有經驗但缺乏選舉才能的社區人士聲音；直選委員由直選產生，參選人必須於當區居住，按大約每8萬至10萬人為一小區，以雙議席單票制由市民直接選出，代表街坊的利益，讓一般市民參與社區事務。

就社會有聲音認為，新的地方行政機關不應保留直選元素，筆者認為直接民意對於正面改善地方行政有一定作用，故傾向保留，但同意值得社會再討論商榷。

平衡官民及專業意見

筆者相信，按着這個頂層設計落實的地方行政體制，能夠如新加坡的市鎮理事會一樣，平衡政府態度、市民利益和專業意見。同時，各委員長亦能做好地區統籌角色，讓委員們發揮各自功能，特別是協調好政府委員的工作，為港府整體提升應急管理能力、動員能力及服務市民的能力，優化基層治理，落實良政善治。

理順地方行政的頂層設計，是改善民生的最重要一步。新一屆政府將於7月1日就職，期望候任特首李家超先生能夠踏出這重要一步，正確落實地方行政改革，讓市民真正感受到生活有所改善。

作者是青年民建聯秘書長

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[劉天正]