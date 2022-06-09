陳帆川：珍惜穿透時代的報道

六四維園集會不再，很多傳媒選擇視而不見，或者引述官話，草草帶過，剩下非常少數的媒體堅持詳細報道。雖然記者只能再一次循「維園燭光不再」這個角度去寫，而即使再寫多5年，可能仍舊只得這個角度，但回顧過去30多年，不少駐守北京的記者，也是年復一年地在六四前後重返木樨地、拍攝天安門、刊登天安門母親拜祭的照片。這種儀式般的報道，年年重複，卻令人記住了歷史。

記錄歷史事實 成為他日參照

除了六四，《明報》本周一報道，不少學校因應《港區國安法》而審查校內藏書，令很多政治中立的書籍遭下架。當官員再三呼籲市民要維護國家安全，卻沒有明確指出什麼才算危害國家安全，將責任推回給出版社、教師和家長，自我審查變本加厲，乃無可避免。學童接收的資訊愈來愈片面，他朝到海外留學或工作，未必能跟國際接軌；至於想北上貢獻祖國，也未必能為國家帶來新思維。

這些都是溫和的報道。沒有人要求平反六四，也沒有人反對國安法。記者純粹基於事實，查找不足，希望當局修補漏洞。當權者聽不聽是一回事，但寫了就成為歷史事實，成為他日的參照。

在《蘋果日報》都被嫌棄不夠「黃」、被指摘出賣民主運動的年代，這些溫和的報道，被形容為小罵大幫忙，沒人看得上眼。但煙花再燦爛亦只得一瞬，再激烈的口號都無法動搖現實分毫。在新形勢底下，很多人寧願一頭栽進娛樂八卦和所謂的本土情懷之中尋找慰藉，都不願意調整心態，繼續關心仍然影響着香港的人和事，着實可惜。

如果事實有穿透時代的力量，這股力量已所餘無幾，香港人應該珍惜。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]