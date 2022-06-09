陳智傑：「戰狼外交」與民族主義

當代中國民族主義引起國際學術界的關注，源於一個研究問題：在上世紀末改革開放及社會步向市場化的背景下，馬克思及列寧主義（馬列主義）未必再被內地民眾奉為主體思想；是故，中國民族主義是否漸漸取而代之，成為內地主要的核心政治思潮？

經過20多年學術討論，這道研究問題漸漸演變為兩組學派互相討論。第一組學派認為，在市場化、社會信息化，及內地民眾生活條件日漸改善、國際交流日增之下，當代中國政府已難單靠教條式的馬列主義讓人民信服；故此高舉中國民族主義，把人民對民族文化山河家鄉之情，與黨和國家的權威及自豪感有機地結合，是當代中國的重要國策。

另一派學者則主張，上述的國家民族主義（state nationalism）雖為國策，但中國民族主義的發展及內地民族感情的起伏，更多的是回應國際關係事件——1999年美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館、2001年中美軍機相撞，以至其後中日釣魚島爭議而引起內地民情強烈反彈等，都是「事件性」（eventful）多於內地政府的政治計算。

兩組學派的討論各有千秋，其中以下的研究和討論，較少見諸媒體評論。

哈佛教授：強硬外交屬精英民族主義

一、中國民族主義正在升溫？這是相當重要的實證（empirical）研究問題，直接檢視內地愛國教育的社會效果，以及媒體有關中國民族主義跟「戰狼外交」的推論是否有實證基礎。美國哈佛大學學者江憶恩（Alastair Iain Johnston）2017年在國際學術期刊《國際安全》（International Security）刊登一篇廣為學界討論的研究（註1），指出中國民族主義自1998年的調查以來並沒有升溫，甚至自2009年以來呈下降趨勢。

江憶恩教授自1998年以來，於北京地區做了5次調查研究，嘗試以「天子腳下」京城民眾的所思所想，來推斷內地社會的中國民族主義發展。當然，北京民眾的想法未必等同全中國民眾的想法，但如果連京城百姓的民族思潮都未必如外界猜想般狂熱，那我們憑什麼認為中國的老百姓都是民族主義者？江憶恩教授認為，中國民族主義論述及強硬的外交表態，是一種精英民族主義（elite nationalism）多於普羅百姓的想法。

戰狼外交沒有民意基礎嗎？

二、「戰狼外交」與中國民族主義有沒有關係？江憶恩的研究，激起學術界近年對中國民族主義及「戰狼外交」的熱烈討論。如果中國民族主義未必於近年持續升溫，那「戰狼外交」從何而來？「戰狼外交」於內地社會真的沒有民意基礎嗎？一位研究中國國情的學術界新星——美國康奈爾大學學者白潔曦（Jessica Chen Weiss）2019年於《當代中國》（Journal of Contemporary China）發表一篇有關內地輿論研究的文章（註2），提出一個很有趣的觀點：內地民情的鷹派傾向，與中國民族主義的起伏並非有必然關係。

白潔曦教授綜合多項實證研究的數據，指出雖然內地民眾近年未必愈來愈有強烈的民族認同，但卻較傾向支持政府增加國防開支，及認為國家在達成外交目標時尚未展現足夠的軍力。這些傾向，於內地年輕群組的網絡輿情中更為突出。

然而，白潔曦在論文末端下了一抹奇筆：內地輿論這種鷹派傾向，會否是內地民眾某種的政治風險管理？

網絡「愛國」輿論中的異聲

三、如何理解「小粉紅」？江憶恩和白潔曦的研究結論，跟大家所認知的「小粉紅」輿論氣勢，大概有所落差。其實，學術界一直都在討論中國民族主義的多種面向。3位來自美國芝加哥大學及中國人民大學的學者，2018年在《中國季刊》（The China Quarterly）撰文（註3），分析了146名內地網絡意見領袖超過6000則微博帖文，指出在一片愛國聲中，也包含了一些支持自由主義、質疑官方立場的聲音；當然，這些聲音很快就被愛國帖文淹沒。

一位來自台灣的學者亦於2020年在《當代中國》發表文章，指出在內地近年經濟發展機遇漸趨不平衡下，內地民眾的民族情感較諸上一代國人，呈下降趨勢——尤其是一些受過高等教育的年輕人（註4）。

學術討論永遠難有定論。然而，無論在國際媒體輿論及學術討論中，當代中國民族主義的發展趨勢，以及其對中國外交政策和取向的影響，是長期的熱門課題。相信這課題亦正為世界各國所留意。

註1：Johnston, Alastair Iain. (2017). Is Chinese Nationalism Rising? Evidence from Beijing. International Security, 41(3), 7-43.

註2：Weiss, Jessica Chen. (2019). How Hawkish Is the Chinese Public? Another Look at "Rising Nationalism" and Chinese Foreign Policy. Journal of Contemporary China, 28(119), 679-695.

註3：Zhang, Yinxian, Liu Jiajun, and Wen Ji-Rong. (2018). Nationalism on Weibo: Towards a Multifaceted Understanding of Chinese Nationalism. The China Quarterly, 235 (September 2018), 758-783.

註4：Chen, Rou-Lan. (2020). Trends in Economic Inequality and Its Impact on Chinese Nationalism. Journal of Contemporary China, 29(121), 75-91.

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]