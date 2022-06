陳智傑：「戰狼外交」與民族主義

當代中國民族主義引起國際學術界的關注,源於一個研究問題:在上世紀末改革開放及社會步向市場化的背景下,馬克思及列寧主義(馬列主義)未必再被內地民眾奉為主體思想;是故,中國民族主義是否漸漸取而代之,成為內地主要的核心政治思潮?

經過20多年學術討論,這道研究問題漸漸演變為兩組學派互相討論。第一組學派認為,在市場化、社會信息化,及內地民眾生活條件日漸改善、國際交流日增之下,當代中國政府已難單靠教條式的馬列主義讓人民信服;故此高舉中國民族主義,把人民對民族文化山河家鄉之情,與黨和國家的權威及自豪感有機地結合,是當代中國的重要國策。

另一派學者則主張,上述的國家民族主義(state nationalism)雖為國策,但中國民族主義的發展及內地民族感情的起伏,更多的是回應國際關係事件——1999年美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館、2001年中美軍機相撞,以至其後中日釣魚島爭議而引起內地民情強烈反彈等,都是「事件性」(eventful)多於內地政府的政治計算。

兩組學派的討論各有千秋,其中以下的研究和討論,較少見諸媒體評論。

哈佛教授:強硬外交屬精英民族主義

一、中國民族主義正在升溫?這是相當重要的實證(empirical)研究問題,直接檢視內地愛國教育的社會效果,以及媒體有關中國民族主義跟「戰狼外交」的推論是否有實證基礎。美國哈佛大學學者江憶恩(Alastair Iain Johnston)2017年在國際學術期刊《國際安全》(International Security)刊登一篇廣為學界討論的研究(註1),指出中國民族主義自1998年的調查以來並沒有升溫,甚至自2009年以來呈下降趨勢。

江憶恩教授自1998年以來,於北京地區做了5次調查研究,嘗試以「天子腳下」京城民眾的所思所想,來推斷內地社會的中國民族主義發展。當然,北京民眾的想法未必等同全中國民眾的想法,但如果連京城百姓的民族思潮都未必如外界猜想般狂熱,那我們憑什麼認為中國的老百姓都是民族主義者?江憶恩教授認為,中國民族主義論述及強硬的外交表態,是一種精英民族主義(elite nationalism)多於普羅百姓的想法。

戰狼外交沒有民意基礎嗎?

二、「戰狼外交」與中國民族主義有沒有關係?江憶恩的研究,激起學術界近年對中國民族主義及「戰狼外交」的熱烈討論。如果中國民族主義未必於近年持續升溫,那「戰狼外交」從何而來?「戰狼外交」於內地社會真的沒有民意基礎嗎?一位研究中國國情的學術界新星——美國康奈爾大學學者白潔曦(Jessica Chen Weiss)2019年於《當代中國》(Journal of Contemporary China)發表一篇有關內地輿論研究的文章(註2),提出一個很有趣的觀點:內地民情的鷹派傾向,與中國民族主義的起伏並非有必然關係。

白潔曦教授綜合多項實證研究的數據,指出雖然內地民眾近年未必愈來愈有強烈的民族認同,但卻較傾向支持政府增加國防開支,及認為國家在達成外交目標時尚未展現足夠的軍力。這些傾向,於內地年輕群組的網絡輿情中更為突出。

然而,白潔曦在論文末端下了一抹奇筆:內地輿論這種鷹派傾向,會否是內地民眾某種的政治風險管理?

網絡「愛國」輿論中的異聲

三、如何理解「小粉紅」?江憶恩和白潔曦的研究結論,跟大家所認知的「小粉紅」輿論氣勢,大概有所落差。其實,學術界一直都在討論中國民族主義的多種面向。3位來自美國芝加哥大學及中國人民大學的學者,2018年在《中國季刊》(The China Quarterly)撰文(註3),分析了146名內地網絡意見領袖超過6000則微博帖文,指出在一片愛國聲中,也包含了一些支持自由主義、質疑官方立場的聲音;當然,這些聲音很快就被愛國帖文淹沒。

一位來自台灣的學者亦於2020年在《當代中國》發表文章,指出在內地近年經濟發展機遇漸趨不平衡下,內地民眾的民族情感較諸上一代國人,呈下降趨勢——尤其是一些受過高等教育的年輕人(註4)。

學術討論永遠難有定論。然而,無論在國際媒體輿論及學術討論中,當代中國民族主義的發展趨勢,以及其對中國外交政策和取向的影響,是長期的熱門課題。相信這課題亦正為世界各國所留意。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

