羅健熙：保育海鮮舫 保留香港標誌

珍寶海鮮舫是珍寶王國的統稱，包括珍寶海鮮舫、太白海鮮舫（以往還有海角皇宮）。珍寶海鮮舫是3艘船中最遲建成，於1976年正式營運，與太白及海角皇宮形成三雄鼎立香港仔避風塘的局面。至1980年代，珍寶收購太白和海角皇宮，成為珍寶王國。近年珍寶海鮮舫連年虧損，新冠疫情更成為壓垮駱駝的最後一根稻草，2020年3月暫停營業至今。

林鄭月娥在2020年施政報告指，珍寶海鮮舫的業主同意無償捐贈海鮮舫予海洋公園，政府將推動海洋公園及非政府機構（NGO），以非牟利方式令海鮮舫成為南區富歷史文化的旅遊景點。可惜，計劃胎死腹中，未開始已經結束。

漁民文化歷史的僅存載體

海鮮舫移離香港的消息傳開後，當然有些評論會認為它歷史不長，又是經營虧本致其停運，不值得花費公帑保育；也有兩三名現任及前任古物諮詢委員會成員說它不是「建築物」，質疑是不是「要永遠插喉」云云。這些評論自有其邏輯，但珍寶不單是一艘有40多年歷史的船，也不止是某間虧本的餐廳，而是香港海鮮舫以至香港漁民文化和歷史碩果僅存的載體。

海鮮舫的前身是「歌堂躉」，即經營唱歌吃喝、酒席宴會等的船舶，在上世紀初期至中葉盛極一時，香港仔很多漁民家庭結婚嫁娶都到歌堂躉擺酒。這是香港漁港歷史的重要部分，是漁民生活的歷史見證。大家常說香港「由漁港發展成國際大都會」，漁港歷史文化不能不予重視。除了歷史文化，香港的傳統酒樓亦已經買少見少，珍寶和太白海鮮舫的傳統陳設、木雕龍鳳樑柱壁畫等，正是傳統酒樓文化的活博物館。

珍寶海鮮舫在流行文化亦蹤迹處處，大家耳熟能詳的《食神》外，《鐵金剛》、《蜘蛛俠》、《哥斯拉》等電影，電子遊戲如Sleeping Dogs、Resident Evil 6，卡通如《伙頭智多星》，到最近人氣男團MIRROR的賀年歌《祝福你》的MV，也有珍寶海鮮舫的身影。

政府撒手不管 令人不解

食肆在疫下經營本已困難，再加上海鮮舫是浮在水上的船舶，成本自然比一般餐廳更高；但過去的經營虧蝕，不代表這家被稱為全球最大的海上食肆在商業上無法取得收支平衡。故此，當政府除了把海洋公園和海鮮舫撮合之外，竟沒其他後備方案，海洋公園自身因財困而處理不了，政府就撒手不管、愛理不理，感覺就像走過場、「嗱，我做咗嘢㗎喇」般。歷史建築物，政府額外付鈔購買（甘棠第）或換地（景賢里）都願意，偏偏這次業主無償送出卻不肯接收，令人大惑不解。

民間有人提議由政府接收後招標，這個可能是最簡單亦不涉太多公帑的做法。有團體或公司願意投標，政府就可批出若干年期的使用權予其營運；政府唯一需要考慮的，是設計招標時如何令機構有意識地保育和保護這個建築。這建議比靜候「白武士」的拯救，來得正面合理得多。

即使政府接收後不是以招標形式處理，每年用作維持珍寶海鮮舫海事牌照所需要的數百萬元保養費用，其實亦大有斟酙空間。例如海鮮舫歸政府擁有後，相關海事牌照的安排會否與現時不同，而可令成本下降？如果船舶營運不再是過去般的傳統食肆，其牽連的「廚房船」（近日入水傾側的部分）、污水處理等，是否可以縮減規模？

我從來都沒想過要政府營運一間餐廳，只覺得政府大可先接收船舶，再邀請NGO營運。只要政府願意承擔船舶的保養費用，我相信很多機構會拋出不同方案，讓海鮮舫得到新生。最近在社區內的討論，有街坊建議政府接收之後，可交給職業訓練局轄下的中華廚藝學院使用，也確實是很有意思的建議。

有立法會議員問：「可唔可以考慮唔浮喺水上面？」我的答案是：「唔可以。」海鮮舫現在有很多合理切實可行的方案可以保留在水上，海鮮舫不留在水上，便失去意義；即使政府不願使用公帑，部分議員提出由賽馬會接收，亦是比「唔浮喺水上面」合理太多的建議。該議員援引美利樓作參考，但美利樓就正正是香港保育失敗個案的表表者，好端端的一級歷史建築，遷到赤柱後就變成「不予評級」，證明建築與其所在地的緊密關係。

冀接收海鮮舫 讓各方思考未來計劃

珍寶海鮮舫數十年來已成為香港仔避風塘，甚至是香港的標誌；對南區街坊而言，更是他們以往日常生活、結婚飲宴經常會前往的場所。不少南區街坊整家人的婚宴都在海鮮舫舉辦，對他們來說，珍寶有更深的個人情感和連結。但撇開這些「集體回憶」，珍寶值得保留保育的也着實很多。

政府早前既有意透過海洋公園保育珍寶海鮮舫，希望他們也願意考慮直接接收船舶，讓各方有更多時間思考珍寶海鮮舫的未來計劃，而不需要倉卒地立即將船送離香港。

作者是民主黨主席、南區區議會前主席

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[羅健熙]