梁國樑：彎道超車不是夢 華3號航母領先美國

電磁彈射系統超越美國

電磁彈射起飛的原理理論上與磁懸浮列車運行原理類似，使用的都是直流電。美國福特級航母採用的是交流中壓綜合電力系統，必須經過整流改換成直流電才能使用。而003航母採用的是直流中壓綜合電力系統，輪出的是直流電，這就極大簡省了電力系統的複雜性，在安全和可靠性方面更有保障，這就是技術上領先的原因之一。

眾所周知，電磁彈射系統的可靠性直接影響航母戰鬥力。由於福特級航母服役後出現數之不清的技術故障，以致美國前總統特朗普揚言要求軍方放棄這種航母，改回建造蒸氣彈射起飛航母，引起軍工界極大震動。

蒸氣彈射起飛技術無疑是一種成熟可靠的技術，但其缺點也顯而易見。首先是其蒸氣損失非常嚴重，彈射動力虎頭蛇尾，影響戰機出動效率。此外，彈射器軌道上用作密封蒸氣的橡膠極易老化，使用若干次後便需更換，這同樣影響起飛效率。更要命是，更換橡膠密封帶是重體力勞動，需要很多士兵操作，據說僅此一項便要500人，耗費不菲，而他們的吃穿用度更是航母一大負擔。

電磁彈射系統的另一優點是其加速均勻、力量可控，沒有蒸氣彈射的爆炸性，最大過載可由蒸氣彈射的6G減少一半。在攔阻降落方面，電磁攔阻降落也非常柔和。如此一來，對飛機的損害將大幅減少，飛行員的感覺也舒適很多，從另一面提高了被喻為刀尖舞者的飛行員戰鬥力。

俄烏戰爭的經驗和教訓顯示，無人機具獨特的戰場控制能力，將在未來戰爭中發揮王者角色。航母未來技術走勢必定會採用更多無人機，包括無人偵察機、無人加油機、無人僚機（忠誠僚機）、無人「察打一體」飛機，甚至無人電戰機和無人轟炸機。由於無人機不需載人，也不需裝備為機上飛行員服務的彈射座椅和維生系統，這就節省出極大的空間和載重量，用以增加航程和載彈量。

無人機是未來戰場王者

航母上使用無人機有眾多優點和廣闊前景，自2013年美國首次在航母上測試，距今已近10年，其間一直沒有停止過測試，但仍未聞有實戰化部署和大規模應用，其中一個重要原因是蒸氣彈射起飛航母於使用無人機方面有很大局限。

彈射起飛方面，無人機和有人機在重量上差別巨大，蒸氣彈射起飛航母不能隨意調校蒸氣彈射力量，假如用彈射30噸有人飛機的動力去彈射不足10噸的無人機，勢必對無人機造成損害。攔阻降落方面，同樣存在這個問題。這就必須調校彈射器和攔阻索的力量，此方面調校需較長時間和人力。所以，在目前無人機還沒有完全取代有人駕駛飛機的情况下，這將影響航母有人機和無人機的混載和起飛效率，對戰鬥力是不增反減。

至於電磁彈射起飛方面，就沒有這個問題。輕鬆說一句，只需按一下按鈕就可調整過來。據報美軍曾在電磁彈射起飛航母福特號上測試類似中國的彩虹無人機，用以運載貨物；但是否用電磁彈射起飛就不得而知。據了解，中國有一款彩虹無人機是可以垂直起飛的。

殲-35助力碾壓尼米茲航母

評價航母戰鬥力的因素眾多，其中一項指標是每日起飛戰機的能力，亦即是多少架次。資料顯示，採用電磁彈射起飛的福特級航母有4部電磁彈射器，每日最多可起飛160架次戰機。

中國003航母有3部電磁彈射器，理論上比福特級航母每日最多起飛戰機少40架次。但福特級航母的4部電磁彈射器只在頭一波次全部啟動，此後因有戰機降落，位於降落跑道的一部電磁彈射器便需關閉。以每日起飛早晚各兩波次計算，003航母比福特級航母每日最多起飛戰機實際只少20架次，即可起飛140架次，比尼米茲級航母的120架次要多。

以上只是理論上的推算，戰機起飛與甲板的合理調度有關，而能否合理調度又與甲板設計和面積有關。目前所知，003航母甲板長度達320米，略小於福特級航母的333米；寬度則與福特級航母的78米相同。除去艦島體積偏大及非核動力等不利因素外，其餘不太會影響戰機出動效率。

故此有理由相信，在中國海軍努力下，利用領先的電磁彈射系統，及殲-35隱形艦載機對美軍F-35C隱形艦載機的碾壓式優勢，達到甚至超過美國尼米茲級航母的戰力，還是有可能的。

003航母下水的先決條件，相信是等到動力系統和電磁彈射系統安裝及測試成功之後。電磁彈射是全新技術，要求精益求精；為萬全之計，留在乾船塢時間長些是明智之舉。今年是第一次鴉片戰爭戰敗，被迫簽訂《南京條約》3個甲子、即180周年之年，由此也開啟了中國人民反殖反封建的新篇章。不忘國恥、繼往開來是中國人民傳統。面對新老霸主英美聯盟的打壓，003航母今年下水別具意義。具體在哪月哪日？開句嚴肅的玩笑，美國中期選舉之前不應該下水，不留下美國民主、共和兩黨炒作中國話題的藉口。

建議建造核動力補給艦

發展核動力航母是中國的目標，第一步是開發成熟可靠高效的航母反應堆。美國福特級航母反應堆可以在50年使用期內不用更換核燃料，而做到這一點，是該反應堆使用的是武器級核燃料，據說純度達90%，如此高純度已達到核爆的臨界狀態，這就對反應堆提出極高技術要求。至於尼米茲級航母的反應堆，在50年的全壽期內也需進行一次更換核燃料工作。這些現在對中國而言，仍是可望不可及的高要求。若降低要求，例如法國戴高樂航母那樣，則非軍方所期望。須知更換核燃料對航母而言，都是極繁重和危險的作業；必要時更換反應堆也不是沒有可能，這是傷筋動骨的大手術。

核動力補給艦則不同，可採用民用反應堆，升級改造後用到補給艦上。民用反應堆核燃料純度不高，一般不超過10%，即便頻繁更換核燃料甚至反應堆，都沒有難度。

更重要的是中國戰略態勢所要求。中國不尋求在外國建立軍事基地，也不尋求全球霸主地位，但中國對全球天文數字的投資，需要航母編隊保護，如利比亞戰亂、蘇丹的分裂戰爭都對中國造成巨額損失。「貿易先行，國旗跟上」，慘痛教訓不能一再重演。

核動力補給艦可以為中國航母艦隊全球巡航提供不靠港補給的能力，巨大的動力可以使補給艦噸位大幅提升，6萬噸以上甚至與航母噸位並駕齊驅也可以。

003航母姊妹艦傳已開建

常規動力航母有核動力所不具備的好處，但動力不足始終是電磁彈射系統的障礙，馬偉明將軍的綜合電力系統成功破解這個難題。003航母續建姊妹艦是不錯的選擇，「第一塊鋼板」傳已切割，前期建造工作已在江南長興廠進行。

此外，中國正計劃建造具電磁彈射起飛能力的076型兩棲攻擊艦，可彈射起飛「無攻-11」這類有強大攻擊力的重型無人機。這同樣得益於馬偉明將軍的電磁彈射系統和綜合電力系統的貢獻。

兩棲攻擊艦與航母的最大差別是低成本，可採用民用標準，建造周期快，可快速成軍，維護費用低，裝備電磁彈射系統後便有一定的航母功能；更重要是不必依靠載彈能力和航程不足、起降風險大、極端昂貴的垂直升降戰鬥機來提升攻擊能力。這將開創全新的海戰概念，發揮以己之長攻敵之短的作用。

垂直升降戰鬥機本是陸軍的玩意，即在欠缺機場情况下亦能起降戰機，為地面部隊提供支援。英國將其用到輕型航母上，本是賣弄小聰明的無奈選擇，但絕非是海軍發展的好方向。

作者是軍事分析家

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[梁國樑]