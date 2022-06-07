鄧家彪：爭取撤強積金對冲的歷程與理由

作為唯一的法定僱員退休保障制度強積金，自今運作逾21年，有不少急須改革的流弊，使退休保障成效打折扣。當中容許以僱主的強積金供款抵消長期服務金（長服金）或遣散費，最為人詬病。有不少外判工人長期被對冲，戶口歸零，老無保障，這也解釋了為何食環署廁務員滿頭蒼白，年逾八旬，大有人在。

近日改革終於有明顯進展：今年2月11日政府於憲報刊登《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，禁止僱主用強積金制度下，轉制日之後的僱主強制供款累算權益，對冲轉制日之後新累積的僱員遣散費或長服金（即所謂劃線方案）；立法會隨即審議有關法案，經4次法案委員會會議，將於本周三恢復二讀和三讀，有機會完成修例並在2025年生效，使歷時10多年的取消對冲議題邁入落實階段。

說實在，要求取消強積金對冲安排並非新議題。前任行政長官梁振英及現任行政長官林鄭月娥，都把處理強積金對冲問題納入其競選政綱，直接突顯其重要性及迫切性。回望過去，扶貧委員會早於2015年已進行「退休保障 前路共建」大型研究及諮詢，相關文件詳盡指明強積金對冲安排破壞了退休保障成效，並強調委員會同意妥善處理對冲事宜。

取消對冲歷時十載 包含全社會期望

標誌性的轉捩點，是工聯會立法會前議員黃國健於2016年11月立法會會議上，就「取消強制性公積金對冲機制」動議議員議案，促請政府盡快取消對冲，議案獲立法會分組點票通過！隨後2018年6月，勞顧會勞資雙方達至共識，一起面向鏡頭表示認同以劃線方式取消對冲、勞工原有權益不變和政府對僱主提供適度財政支援。

歷時10年，才由社會分歧走到凝聚共識，由原則爭持到具體方案，一切正正說明取消對冲議題是長期討論的項目，不止涉及勞、資、官三方，還包含整個社會的期望。取消對冲早已是社會及議會共識，由共識到立法至最終生效，令社會長遠利益得到體現，依靠的正是一眾治港者改革社會向善向好的決心！

筆者溫故知新，整理社會各界支持取消對冲的一些道理，包括：

（1）讓退休金留在戶口達至長期投資收益，發揮真正退休保障政策成效，提早領取只會讓退休金的累積效應付之東流；

（2）紓緩老年貧窮問題，未來40年香港人口老化急速加劇，必須完善退休保障，多措並舉；

（3）為員工提供誘因，以穩定就業和保持良性僱傭關係，取消對冲後員工不再是用自己退休錢解僱自己，而是有「真實」的長服金作誘因，鼓勵員工長期為同一僱主留任盡忠；

（4）為推行強積金「全自由行」鋪路，長期未能取消對冲導致僱主供款戶口被鎖死，不能開展全自由行，即讓打工仔自行選擇心儀的受託人，取消對冲生效日起，新的僱主強積金供款便得到釋放，落實全自由行；

（5）增強打工仔女管理強積金的意欲，不辯自明，取消對冲後強積金是徹底屬打工仔的退休錢；

（6）增加解僱成本，還原遣散費或不再續約的長服金政策初衷，就是讓僱主不會隨意解僱員工，尤其是未來人力資源愈見寶貴，取消對冲為人力資源的穩定打下強心針；

（7）反過來說，員工更重視工作表現，透過長期貢獻和增值，讓公司樂意長期聘用員工，提升整體社會生產力；

（8）取消對冲，勞動更有價值、尊嚴，為日後退休而準備，減低整體社會福利開支，發揚香港自力更生精神！

冀政府議會正視市民退休需要

人生短短數十載，還望政府和議會能正視市民的退休需要，決心改革，完善各項支援及保障措施，讓貢獻畢生的打工仔，晚年仍能有尊嚴地生活，能說聲：活着，多好。

作者是立法會議員

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[鄧家彪]