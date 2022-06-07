歐陽五：中美博弈的核心在哪裏？

儘管魏鳳和與奧斯汀在級別上或許並不完全對等，他們也在一個多月前通過電話，但國際社會對中美高級別官員的面對面會晤仍抱有期待，畢竟在最近兩年多時間裏，中美高層多是通過視頻或電話會談，能夠坐下來真實對話的機會寥寥可數，不少資深外交官都對中美溝通的質量表示關切和沮喪。

然而，持悲觀論調的人則認為，在當前緊張形勢之下，中美防長即使見面，亦不會對局勢帶來太大改善，尤其在拜登就任美國總統後首次亞洲行，及美國國務卿布林肯日前發表對華政策演講後，形勢更不容樂觀。當然，中美軍方高層會晤，對於雙方界定所謂「護欄」、防止擦槍走火仍具意義。

對參與「香會」的地區國家而言，自然想從中美高層的言行舉止窺見這兩個大國博弈的下一步走勢。儘管誰都不想被迫「選邊站」，但對很多相關國家和地區來說，想繼續左右逢源、玩平衡愈來愈困難，「經濟靠中國，安全靠美國」的「悖論」也愈來愈嚴重。

兩國非意識形態之爭 而是經濟實力較量

一方面，自前總統特朗普發動對華貿易戰以來，美國已徹底將國家安全泛化至經濟、科技甚至人文交流領域；另一方面，世界經濟迄今仍未走出美國次貸危機引發的全球金融風暴後遺症，甚至疊加世紀疫情和地緣政治因素而更雪上加霜，能否熬過「至暗時刻」是各大經濟體當前頭等大事。

因此，從這個意義上來看，當前中美博弈並非什麼意識形態之爭，或所謂「民主與威權」二元對立，而是以雙方經濟實力為基礎的較量，及是否能夠給其他國家和地區樹立發展範式、分享發展成果與機遇。

必須承認的是，美國在二戰後以其穩定的政治體制、蓬勃的經濟活力、持續的科技創新等優勢持續引領經濟全球化浪潮，成為其他國家和地區——包括中國——學習、模仿的典範。然而隨着全球化的深入，無論是美國的經濟模式還是民主體制，近年都暴露愈來愈多的深層次問題，「燈塔」光環不再。

必須以實據證明自身發展模式

在太平洋另一邊，中國過去40餘年改革開放創造的經濟奇蹟，讓很多發展中國家欣羨，如今強調的「共同富裕」也受到一眾發達經濟體矚目，期待能有其他道路可資借鑑，以跨越「福利社會陷阱」、「消費主義陷阱」等。但中國這些年的成功能否在其他國家和地區「複製」，中國能否解決自身大而不強、未富先老、貧富差距等一系列問題，仍有待時間檢驗。

在這個問題上，無論中美都認為自己是站在歷史的正確一邊，將對方視為已進入衰退期。「東升西降」、「平視世界」的思想在中國已深入人心，美國對中國經濟的唱衰之聲也是不絕於耳，尤其今年更甚以往。然而這似乎並未妨礙兩國相互「借鑑」，譬如拜登上任不久即提出美版「一帶一路」，又在《區域全面經濟伙伴關係協定》生效後拋出「印太經濟框架」，在新的對華3點論中，將「投資」排第一，甚至啟動所謂「美台21世紀貿易倡議」。儘管美國畫出的這些願景屢被詬病有名無實，但至少表明拜登政府已意識到，光靠所謂「共同價值觀」並不能「天下景從」。

因此，中美兩國都必須用實據證明自身發展模式能夠持久並惠及全球，對世界其他國家方具有真正的說服力。於美國而言，一味渲染威脅、禍水東引，不可能真正解決國內各種深層次矛盾，甚至會讓自己戰略失焦。一屋不掃，何以掃天下？對中國來說，當前最緊要是找到疫情防控與經濟發展的動態平衡點，畢竟信心比黃金更重要。

作者是時事評論員

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[歐陽五]