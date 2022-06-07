狄志遠：民主政制勢在必行 雙普選不應再拖延

雙普選非為奪權

新思維歡迎有關評論，認定「雙普選」是香港政制的最後目標。事實上，我們並不認為雙普選是一種奪權的事情。新思維一直肯定香港的「一國兩制」，因此，不論香港實施怎樣的政改方案，香港始終是「一國兩制」的香港、是中國的香港。

惟我們也常常說，香港作為一個國際城市，也是國際社會的香港；而一個開放並向人民交代的政府及立法機構，是表達這種國際社會的價值。因此國家通過香港與國際社會互動，是有意義的。

一個向市民開放及交代的政府，會看重市民的監察，除了施政為民外，也強調程序公義。程序公義對外資非常重要——外資要求有清楚的程序，這程序是公開的、可預期的，是對任何人都一樣。當外資按這程序做事時，若遇到損失，可以透過既定的司法程序提出申索，並相信法庭會作出獨立而按程序的判決。

民主政制不是要奪權，也不是要推翻香港是中國的一部分；若是如此，新思維會嚴厲地批評。民主政制是要表達民意、體察民意、強化政府向市民交代，強化香港是中國和國際社會橋樑這個角色，使「中國的香港」更好成為「國際社會的香港」。從這角度看，政制發展還是不應拖延，因為這會直接影響香港跟國際社會的關係，阻礙香港繼續扮演「一國兩制」下，中國與國際社會溝通橋樑的身分。因此，我們要更積極創造有利條件，讓《基本法》列明的雙普選盡快落實，不應再拖延。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]