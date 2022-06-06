鄭立：報稅者減 政府應加稅

不過就算我們找不到原因，可想而知的是，報稅人數減少，定必影響未來稅收。政府又永遠需要更多的預算和擴充編制，特別是要加薪去維持公務員士氣，及吸引人才投考公務員，不用多久，很可能就會面對預算不足的問題。

一個政府收入不足，要解決問題，不外乎那幾個方法。第一是印鈔，不過香港因有聯繫匯率的緣故，恐怕不能用這方法，除非決心脫鈎，我們先不考慮這招。第二是發債，不過在美國加息下，香港政府發債應該不會很吸引國際資本。第三是賣官有資產和加稅，如果我們不想或不能賣掉官有資產，就只有加稅了。所以我建議港府用力加稅、開徵新稅，特別是消費稅。

當然，這會引起商界抗議。毫無疑問，加稅會令利潤減少，會計變得複雜，經營變得困難。如果企業因此倒閉或裁員，會製造更多失業。但倒轉想：政府多錢了，就可繼續擴編，聘用更多人，吸收失業人口，可見企業倒閉就不成問題，反而企業愈倒閉，政府就更應加稅，去預備擴編公務員體制，迎接失業人口。

大不了去到最後，把全港所有勞動人口都僱用為公務員，這樣公務員事務局就不怕沒有人才了。企業請不起人才，而政府開高薪職位又多，政府自然就會盡攬天下人才，全香港最好的人才全部都為政府所用，施政定必比以前更有效率；而且公務員都有穩定收入，他們交稅的能力自然也會非常穩定，足以支撐政府財政，就能使收入回穩，又可帶動企業的薪金（如果它們還健在的話），可謂一石三鳥。

所以港府應果斷加稅，再開徵新稅，事不宜遲。

作者是專欄作家

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[鄭立]