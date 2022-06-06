劉國熙：打造香港為人才引進窗口

英推新簽證計劃 傳遞兩個警號

筆者認為這裏傳遞出兩個重要警號：其一，全球人才的競爭已趨白熱化，未來節奏亦將不斷加快；其二，我國頂尖學府畢業的學子，尤其是理工科人才，已成為國際人才競爭的吸引對象。第二個警號直接關係到國家與香港未來的長遠發展，而香港作為國家與世界的窗口，在人才吸引政策上實在不應裹足不前。

針對以上提出的兩點警號，筆者認為目前香港在人才引進機制上存在幾點問題：其一，沒有一套公開明確且透明的機制，系統地招徠國際人才；其二，人才來港後，政策配套方面存在不足，政府對外來人才的各範疇支持均有待提高；其三，由於生活條件、文化差異等因素，人才始終無法完全融入本港社會，這個問題在內地來港人才上更得到充分體現。

事實證明，要保持及促進香港的可持續發展，構建《十四五規劃綱要》中提到的「八大中心」，特區政府不能完全寄望於本地人才培育，必須積極引進國際人才，為香港各產業的構造打下堅實基礎。但要建立行之有效的人才引進機制，首先需向世界傳達香港求賢若渴的信息：特區政府在6月1日便率先推出一項先導計劃，為醫療衛生、高等教育等10個界別的非本地人才來港參與短期活動提供入境便利。筆者對此表示贊同及感到鼓舞，並冀望為期兩年的先導計劃，能為理順香港與國際人才來港發展的機制擔當指路明燈，長遠提升本港對國際人才的競爭力。

以專責機構統籌引才政策

此外，為扭轉香港在人才引進上缺乏系統性政策支撐的弊病，及培養香港惜才、愛才的社會氛圍，筆者希望政府能設立專責部門或委託專責機構，全面統籌和規劃引才用才政策，及對人才提供系統性的評核與認證服務，便利各類專業人才來港發展。這可參考台灣的「人力銀行」，在港設立一站式人才服務平台，讓人才清晰了解香港各產業對人才的需求，並與官方互相合作，積極配對人才和相關產業。

筆者認為，隨着地緣政治變化，全球各國對人才——尤其是理工科人才——需求必定日益上漲。人才的多寡，將直接與國家之間的激烈競賽掛鈎。除了引進人才，如何讓人才留下來、建立長遠的人才儲備機制，更倍考功夫。英國的HPI計劃雖只包括4所中國高等學府，但筆者預計，未來各國將有更多相應人才政策出台，涉及的中國學府名單亦將愈來愈長。在此務必警醒仍沉醉過往的港人：今天的香港，由於發展動力不足，優越感正逐漸褪去，必須在未來10年間殫精竭慮，做好人才引進工作，帶動香港甚至整個大灣區的產業發展，否則後果堪憂。

作者是香港優才及專才協會理事、政策研究中心副總監

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[劉國熙]