李治：穩定外資基本盤 維護改革開放成果

為何外資企業在內地本輪經濟困難中受到的衝擊最大？這主要是外資企業的特點所決定。調查發現，外資企業普遍對跨國供應鏈依賴較高，需頻繁與海外總部溝通。疫情下，原物料供應和出口條件惡化、跨國人才吸引力下降、資金周轉壓力加大等問題更加突出，外資企業利潤預期下降，對在華經營前景持負面看法的比例上升，外資圈內出現了一些退出中國大陸的悲觀論調。筆者認為，應從三方面理解以上現象。

當前形勢 在華外企具特殊重要性

首先，外資是內地改革開放的重要成果，也是改革開放成功的重要標誌。

改革開放以來，外資在內地經濟建設和社會發展過程中有突出貢獻。外資外企不僅帶來資金和技術，也帶來管理文化和社會理念的變革。當前形勢下，「穩外資」尤為重要。從經濟角度看，外資對內地盤活存量資本、引導私人投資，發揮着顯著的帶動和示範作用。很多外企在高端製造、科技研發和高附加值產業等方面，已成為行業標杆，引領行業標準制訂和消費趨勢，是中國企業外向型發展的重要途徑，是打通經濟內外雙循環的重要橋樑和紐帶。

同時，外資外企在華創造大量就業崗位，吸收了各層次、各領域人才就業，在當前形勢下具特殊重要性。跳出經濟角度看，在全球化受到挑戰、國際產業鏈和供應鏈面臨重塑、發達國家對中國產業及技術發展諸多遏制的大背景下，在華外資和外企的健康發展，是濁浪中一股清流，既是對西方偏見的矯正和回擊，更標誌着中國對外開放的決心從未動搖，具不可替代的導向意義和政治意義。

其次，中國經濟發展離不開外資，外資也應正確看待中國宏觀經濟形勢。

任何經濟體的發展都存在周期波動，低谷之後必是反彈。中國經濟充滿韌性和彈性，中國式現代化自有其模式優勢和獨特規律。

從1998年東南亞金融危機，到2008年國際金融危機，再到2018年中美經貿摩擦，外資和外企伴隨中國市場經濟及對外開放的發展一路走來，見證了中國政府在對外開放政策、理論和實踐方面的不懈探索，對中國經濟發展的規律認識也愈加深刻。《「十四五」利用外資發展規劃》提出，「十四五」時期要穩固中國利用外資大國的地位，持續優化利用外資結構，累計吸收外資將達到7000億美元。

外資不應片面解讀中國政策

中國國內逐步完善的統一大市場、高效完備的產業鏈和供應鏈體系、高素質及高匹配度的人才資源、先進便捷的基礎設施，特別是高度安全穩定的政治和社會環境，都是中國經濟難以替代的比較優勢。真正有眼光和遠見的國際投資者，絕不會放棄中國這個未來世界經濟發展的高地。

不論內外環境如何變化，中國始終堅持以經濟建設為中心，改革開放的決心從未動搖，經濟決策的底層邏輯和戰略初衷也從未動搖。外資不應片面解讀當前中國經濟政策，更不應偏聽偏信那些斷章取義的所謂小道消息，避免長期投資決策受到短期因素誤導。今年1至4月，中國實際使用外資金額4786.1億人民幣，同比增長20.5%，特別是高技術產業實際使用外資同比增長45.6%；韓國、美國、德國實際對華投資，分別增長76.3%、53.2%、80.4%；中部地區實際使用外資同比增長43.7%，成為外資青睞的投資熱點。這些數字背後反映的是外資主流看法，更是外資對中國未來發展潛力的認可。

再次，穩定外資信心和穩定內資信心同樣重要。

政治經濟學家熊彼特在《經濟發展理論》（The Theory of Economic Development）提出：「沒有發展就沒有利潤，沒有利潤也沒有發展，更不會有財富的積累，至少不會出現我們現在所看到的社會的偉大現象。」應該認識到，資金不分內外，投資不分「姓資」、「姓社」，外資和外企都是中國經濟不可分割的組成部分，是推動經濟發展的「自己人」。

外企是推動發展的「自己人」

從要素角度看，即使外資利潤會出境，但就業仍在境內，市場仍在境內，產業仍在境內，技術和管理也在境內。如果沒有外資的持續投入和穩定預期，中國經濟雙循環的新發展格局將如同鳥失一翼、車斷一輪。當前中國經濟正處於跨越「中等收入陷阱」的關鍵時期，愈是遇到困難，愈要貫徹創新、協調、開放、綠色、共享的新發展理念，要用社會主義市場經濟的制度優勢，統馭市場規律和資本邏輯，積極創造有利外資和內資公平競爭、平等發展的制度環境。

面對暫時的經濟困難，信心比黃金更寶貴。經濟主管部門應把眼光放長遠，把穩定外資信心放到穩預期的整體框架中統籌設計，放到與穩定內資信心同等重要的地位來統籌考慮。要完整準確全面把握中央經濟工作精神，恢復市場主體信心的政策要應出盡出，避免外資「信心塌方」。國內各項穩定市場主體的幫扶政策，應對外資一視同仁，及時解決外資關切，切實考慮在華外籍人員和港澳台商的特殊需求。在外資外企較集中的重點大型城市，應加強有針對性的助企紓困和外事便利化服務，扶持外企和港澳台資企業穩定生產鏈條、穩定就業崗位、穩定投資預期，共同維護改革開放重要成果，共建高質量開放型經濟體系。

作者是清華大學中國發展規劃研究院院長助理

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[李治]