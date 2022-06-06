張嘉盛、陳俊翹：開放醫療數據 改善醫療決策

優化部署流程 應用智能模型

我們希望能有一個流暢的流程來部署智能模型，把數據開放後的成果應用到臨牀實踐，提高護理效率和質量，降低醫療成本，造福病人。

2019年醫管局啟動數據實驗室，開放數據給符合資格的大學研究員使用。據統計，現已支持超過200名研究人員和28個項目。獲批項目主要是利用機器學習的技術，建立疾病風險預測模型或醫學影像的智能分類。一些成果已於高質量的國際學術期刊發表。學界成績斐然，局方功不可沒。

發表論文是分享知識的重要途經，但從論文知識到臨牀實踐的轉化，還有一段路要走。最直接的方法，是在臨牀資訊系統上部署這些模型，支持臨牀決策，幫助眼前病人，讓醫護人員在工作時，可以實時接收輔助決策的資訊。醫管局之前已有一些內部開發的智能模型應用到臨牀的例子（例如篩查肺片），現在更重要的是在開放數據以後，把外部開發的模型亦能部署起來。

當有愈來愈多的外部模型時，需有相關的配套技術和流程。在後台技術上，增強平行運作多個機器學習模型的能力；在前台界面上，要嘗試不同設計，讓醫護人員能獲取相關資訊的同時，不會產生資訊疲勞；在管理流程上，要提高外部模型的優先級別，鼓勵社會上更多研究人員使用開放數據。開放數據的重複利用，是對全社會最具成本效益的研究方法，應加大力度支持。在部署流程上，要花時間跟醫護人員講解模型背後的邏輯。最後是醫護隊伍的心態，管理層要鼓勵醫護人員在調試階段試驗不同模型，以提升最終模型的準確度，並有相應的風險管理機制。

我們可參考美國的例子。「衛生資訊網」（HealthInfoNet）是美國緬因州法定的醫療資訊交換平台，連接該州逾820個公私營醫療機構的各類臨牀、實驗室和影像數據，以及州政府低收入人群醫療保險中的處方數據，覆蓋全州95%人口。在倫理委員會監督下，「衛生資訊網」將去掉敏感信息的數據分享給科創公司和大學，利用機器學習方法建立模型，預測病人的各種風險。例如對於使用急症室或住院的病人，在出院前，會預測其30天內重新入院的風險；對於老年人，會預測一年內的摔倒或死亡概率；對於普通人群，會預測一年內出現高血壓、慢性腎衰竭、心律不齊、中風或肺癌的風險，及未來6個月醫療資源的使用情况。最重要的是，這些模型最後都整合到「衛生資訊網」中，毋須重入數據，醫護人員就可實時看到面前病人的各類風險指標，進而設計更好的治療方案，降低不良事件的發生風險。

建立清晰指引 明確數據角色

我們希望有清晰指引，明確在面對怎樣的問題時，需用到怎樣的數據，對數據來源、品質和分析方法有什麼要求；在管理者做出決策後，希望能公開每項數據在決策中扮演的角色和權重。這在公共衛生、藥事管理方面，尤為重要。

醫管局和香港科技園公司經多年討論，期望不久後能讓業界以合乎倫理的方式，利用到醫管局的臨牀數據，幫助研究工作。以藥物評估為例，開放這些數據將能幫助分析藥物在港實際使用情况和效果，對管理者、醫生、病人和藥廠都是好事。但只有開放數據並不足夠，關鍵是數據分析結果要被決策者接受。醫管局需要更新藥品目錄管理的方法，提供清晰指引，說明在什麼情况下，可以利用真實世界數據來評估藥物。學界普遍認同，在臨牀試驗樣本量不足、臨牀試驗設計與本地醫療實踐不同等情况下，應要考慮真實世界數據。罕見病領域對真實世界數據的需求最為顯著，病人的盼望亦最殷切，期望醫管局積極與病人組織溝通；局方還需釐清對數據來源、品質和分析方法的要求。

中國海南博鰲樂城醫療先行區同時有「開放數據」和「支持決策」兩個元素，值得香港和大灣區學習。該區享有特許藥品器械進口政策，任何人都可以在海南省真實世界數據平台上，查閱特許藥品器械的廠商、使用醫療機構及已用病人數量等；而獲授權的醫藥企業員工，更能通過這平台申請項目、管理患者和採集數據。從國家到海南，出台了清晰的工作指引，解答如何因應藥械產品特性，可以怎樣利用在海南收集的真實世界數據，幫助其在全國註冊。醫、官、商、學界通力合作，成立相關研究所，建立了嚴謹的數據基礎設施和分析體系，發表了多篇論文和舉辦了若干的全國培訓。至今已有多種創新器械和藥物，透過此路徑從海南快速走向全國，惠及14億人民。

結語

其實數據跟書籍，在「藏與用」的價值上，有類似地方。書籍的價值在於「用」，在於人們可利用裏面的知識來指導行動。書籍若只是「藏在高樓人不知」，或讀書人只閱讀而不付諸行動，那都不能發揮書籍的最大價值。同理，數據的價值在於利用，在於分析數據後得到的洞見，能應用到臨牀實踐和管理。希望決策者能集思廣益，在技術和決策上變得更靈活和清晰，讓「開放數據」能夠推進臨牀和衛生管理決策。

作者張嘉盛是港大內科學系臨牀助理教授，陳俊翹是羅氏大藥廠醫療生態合作伙伴

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[張嘉盛、陳俊翹]