趙永佳、施德安：拆牆鬆綁——設中醫藥局 推動中醫藥發展

2020年疫情初始，中醫藥界積極動員，希望進入公營醫療體系抗疫。醫管局從開展中醫門診特別診療服務，在與大學及非政府機構合作的中醫診所暨教研中心（下稱教研中心）為康復者提供治療，再於亞博館提供住院病人中醫特別診療服務，然而只限教研中心醫師參與，絕大部分私營醫師並無法參與。第五波疫情裏，中醫藥界更大規模動員醫師提供遙距醫療，服務無法外出接受治療的患者。今年3月醫管局和業界聯手推行安老院舍中醫診療服務，中醫藥發展基金也資助業界提供免費遙距診療。由中醫專家仝小林帶領的內地專家組，於本年3月下旬抵港考察，並提供關於中醫藥治療及長遠發展的意見。

西醫主導下的中醫藥困境

特首提出「拆牆鬆綁」時揭示了香港中醫藥的困境——「西醫主導」。特首提及由於歷史原因和西醫主導，中醫藥仍需一段時間才能跟上步伐。《基本法》第138條肯定了中醫在香港醫療體系的法定地位，然而中西醫一直處於不對等位置。儘管政府曾推出不少支持政策，但市民的中西醫求診比例在過去20多年一直存在明顯差距。據2017年《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，西醫在公營及私營界別工作比例，分別是51%和49%，但註冊中醫公私營比例則分別是12%及88%。

業界領袖亦指出，教研中心不完全屬公營醫療體系，而是部分資助、部分自負盈虧的模式。政府在2019/20年度向醫管局撥款以發展中醫服務的總額，佔醫管局經常撥款總額的比例是0.21%，可見公營醫療體系裏的中醫資源嚴重匱乏。

如何「拆牆鬆綁」？今年3月內地出台的《「十四五」中醫藥發展規劃》提到要「破除體制機制和政策障礙……建立符合中醫藥特點的服務體系、服務模式、管理模式、人才培養模式」。內地中醫發展從長期被西醫壟斷逐漸轉向復興的過程，香港應該參考，並建立符合中醫藥發展規律及特色的體系。

成立中醫藥局 漸成業界共識

我們正進行一項中醫藥發展商議式研究，讓醫師參與討論並提出政策意見。綜合業界伙伴和醫師意見，我們認為「拆牆鬆綁」的基礎在於以現有食衛局中醫藥處為核心，整合相關部門及資源，成立統籌中醫藥發展及管理事務的行政機構，進而提供完善的公營中醫服務，再輔以中醫藥公眾教育。

現時香港關於中醫的部門及法定組織，分別有中醫藥管理委員會、中醫中藥發展委員會、醫管局中醫部、衛生署中醫藥規管辦公室和食衛局中醫藥處，分別負責中醫藥的服務提供、管理及發展事宜。據我們的研究，82%業界受訪者認為政府應成立一個統籌中醫藥事務的行政機構。除了許多業界領袖在不同場合，包括會見特首候選人、中醫藥發展論壇及報章評論上呼籲成立中醫藥局，陳恒鑌議員亦在立法會向政府提出設立中醫藥管理局的問題。政府可先加強中醫藥處的職能，使之能夠與其他4個中醫藥相關單位更緊密溝通及合作，發揮協調和統籌中醫藥事務的行政角色。

內地從國家、省到直轄市都設有中醫藥局，從不同層級推動中醫發展。為了本地中醫藥長遠發展，政府應參考內地，成立香港中醫藥局，首先完善18間教研中心的管理體制，為醫師建立晉升及薪酬階梯；進一步成立統籌中醫藥服務、管理及發展的中醫藥局，讓中醫藥專業擁有獨立自主的資源，為市民提供公營中醫服務及公眾教育。

提供公營中醫服務

中醫藥局可為市民直接提供公營中醫服務，以滿足市民和業界共同需求。據我們2020年關於香港中醫師對中醫發展看法的問卷調查（獲政府公共政策研究資助計劃支持），90.9%受訪者認為政府應在公立醫院或診所提供中醫服務，88.9%則認為如此可紓緩公營醫療系統壓力。

另外，據我們去年關於香港市民求醫習慣的電話調查（獲中醫藥發展基金支持），87.4%受訪者認為公營醫院或診所應加入中醫門診服務，而60%受訪者亦表示會因此多看中醫。仝小林院士認為第五波疫情中醫藥發揮應急救治作用，港府應把中醫藥納入常態化廣泛使用。中醫藥局可直接管理及全面負責教研中心的營運成本，讓中醫服務費用逐漸與西醫服務看齊，減輕市民負擔（現時教研中心中醫治療逐次收費120元，西醫普通科門診則是50元）。

此外，中醫藥局可與醫管局合作，逐步擴大中西醫協作計劃，以涵蓋更多病種至更大範圍的公營醫院及診所（目前43間公立醫院和醫療機構裏，只有8間醫院提供相關服務）。此外，鑑於大部分醫師都屬私營市場，政府可延續是次疫情醫管局、中醫藥發展基金和私營中醫的合作經驗，資助私營中醫在基層醫療層面提供公私營合作的中醫服務，相信可紓緩公營醫療壓力。

中醫藥局亦可推動中醫藥公眾教育，與公營中醫服務相輔相成。我們的研究發現市民對中醫的信心不斷提升，然而因負擔能力及認知不足而減少使用意願。提供公營中醫服務，可解決負擔能力問題，推動中醫藥公眾教育則可讓市民更了解中醫藥療效，兩者相得益彰，可增加市民使用中醫服務的意願。參考仝小林院士提出的「三易」之一，「易懂」就是普及中醫藥知識。第五波疫情裏中醫為大批患者提供服務，也讓更多市民認識中醫藥治療緊急及嚴重傳染病的療效；但唯有持續推行中醫藥教育，才能讓市民認識中醫藥治療各種疾病的療效。

推動中醫藥公眾教育

此外，認識如何正確使用中醫藥，也可進一步保障市民健康。我們的研究發現，市民雖有興趣認識中醫藥知識，也自認有認識，但實際認知則不足；不少中醫師反映，有市民在未患病或未了解自身症狀時誤用中成藥。若中醫藥局以公共資源與不同部門如衛生署及教育局，在中小學、婦幼保健及公營醫療系統內推行公眾教育，可讓市民更有效使用中醫藥以保障健康。

成立中醫藥局有助中醫藥長遠發展；在公營醫療體系提供中醫藥服務，也是業界和市民的明確共識。然而業界對一些中醫藥發展的議題仍存不同意見，如未來中醫藥傳統和創新發展如何平衡、中醫執業試考核如何完善、中醫專業資歷架構如何設計，都是未來發展過程裏無可迴避的問題。為更上層樓，業界同仁可就上述議題商議並取得共識。

作者趙永佳是香港教育大學社會科學系社會學講座教授，施德安是教大香港研究學院高級研究助理

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[趙永佳、施德安]