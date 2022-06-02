梁美芬：憲法基本法教育 必須從教師開始

作育英才在於師，若香港學校中有一批對一國兩制、國家民族心存惡意的教師，利用教席去誤導青少年學生，從而達至傷害國家民族的政治目的，這是不能容許。各界的批評，促使教育局終於採用公務員《基本法》測試的模式，試卷有15條選擇題，答對8題便算及格。

我翻看這些選擇題，全部都以背誦為目的，例如問根據基本法第63條，主管刑事檢察工作的是（A）警務處；（B）廉政公署；（C）律政司；（D）以上皆是？要求考生排除3個錯誤答案去找出一個正確答案，這絕對不是推廣憲法、基本法的正確教育方式。可以說這是一種不加思索，為方便改卷於是以「填鴨式」方法出卷。以這種死記硬背的方法去推行基本法教育，無法把一國兩制、基本法的來由，以至中央與地方、憲法與基本法的關係說清楚。

填鴨式基本法教育 見樹不見林

一國兩制與基本法本來是非常有趣的知識學習，可用多元化、歷史視野及生動的教學方式，配合當今時代發展去講授。可惜今天的考試方式只見樹枝及碎片，不見樹木，更何來見森林？對教師的考核都只是用這種考卷，更遑論再請這些教師把基本法以生動活潑的方式傳授給小朋友。若教師都搞不清一國兩制、基本法及國家與香港，乃同氣連枝血脈相依的關係，同學又能學到什麼呢？

近日有團體訪問140間中學，發現2020/21學年平均每校有7名教師離職，指出師資存在青黃不接等問題。我倒認為這個問題要從兩面去看：他們因什麼原因離職？是政治原因、志趣？這些教師的能力及操守，又是否適合留在教學隊伍？離職潮要正視，但亦可能是去蕪存菁的一個自然過程。

要擴大教師的培養，香港實可以開拓大灣區市場，由教育部牽頭吸納優質內地教師來港教學，創新老師培養及教學機制，教材和教學方式亦可引入更多人工智能元素，以吸引同學們學習國家發展的興趣，避免令人生厭的背誦式教學方式，潛移默化，春風化雨，深入淺出，提供多元化學習方式，令國民教育從老師到學生都不止是一個學科，而是活潑生動的生命教學交流，令年輕人明白國家與香港是命運共同體、與國家同喜同悲，培養同學們發自內心的國民身分認同，真正愛護自己國家。

作者是經民聯副主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁美芬]