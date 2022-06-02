莫建成：三管齊下改善安老醫療服務

隨着香港人口老化加劇，新一屆政府必須三管齊下，做好長者照顧和醫療服務，包括增設老人醫院、地區康健中心設立長者支援窗口，及改善安老院舍生活環境，減低感染風險。

截至5月30日，衛生防護中心和醫管局資料顯示，第五波疫情累計9165人死亡，當中70歲及以上長者達8041人，佔整體死亡人數87.7%。

據衛生防護中心和醫管局數字，2021年本港人口逾740萬，其中70至79歲有59萬人，80歲及以上近40萬人，即70歲或以上人口達99萬，佔本港總人口的13.4%。

建老人醫院是必要之務

本港人口持續高齡化，統計處推算，未來20年65歲及以上長者會增加近一倍，至2039年比例達33.3%。本港醫生人數一直不足，按港府去年公布的資料顯示，本港每1000人僅有兩名醫生，比例遠遜英國、美國、新加坡、日本及澳洲等。按醫委會2020年年報資料顯示，本港老人科專科醫生僅有177名，但本港70歲或以上人口達99萬，即每1000名長者僅有0.17名老人科醫生。

第五波疫情高峰期間，筆者服務九龍東地區10多年以來，從未試過在短時間接獲這麼多長者求助和查詢，不少人指因疫情令醫院覆診預約被取消，令他們感到徬徨不安。

九龍東是人口老化嚴重的地區，而九龍東的狀况正正是社會縮影。筆者認為，設立老人醫院是必要之務，港府可借鏡設立兒童醫院的經驗；而台灣首間老人醫院已於去年動工，港府亦可參考彼岸做法。

筆者認為老人醫院並非只提供治療服務，因設立老人醫院絕對可加強對長者的安老照顧和醫療支援；醫院可結合創新科技，將家居、社區、長者服務機構和醫院連成一線，除了可全面照顧長者，更可加強支援照顧者。

設立老人醫院，相信可吸引更多年輕醫生和護士加人老人專科，無論未來爆發何種疫症，老人醫院都可發揮作用，加強醫療系統收治長者的能力。

康健中心設專屬支援窗口

2017港府施政報告公布，將於全港各區設立康健中心，加強基層醫療健康服務。時至今天，全港18區僅有7區設立康健中心，但其中4區的中心尚未營運，其餘11區只有地區康健站，令筆者感到貨不對辦。

上文已提及，第五波疫情爆發後不少長者對自身健康感到憂慮，主因是他們求助無門和難以接收資訊。筆者認為，地區康健中心作為基層醫療的橋頭堡，可考慮設立專為長者而設的照顧窗口。當長者能夠在熟悉的社區得到第一層支援，可減經其焦慮。而老人醫院建成後，兩者亦可發揮協同效應。

重訂院舍生活標準

第五波疫情期間，不少長者是在院舍受感染；而疫情在院舍大爆發，主因是不少院舍的生活環境欠佳，包括牀位與人數比例過於擁擠、通風惡劣和衛生欠理想。

筆者建議政府應重訂安老院舍的生活標準，包括人與牀位之比例、牀位之間距離、空氣換氣量標準、衛生指引等。若重訂標準和指引令入住費用上升，政府亦必須在經濟上支援長者。

總結

上月政府回覆立法會議員書面質詢時指出，當局先後獲立法會批准向防疫基金注資逾2500億元。截至今年5月初，6輪支援措施已動用逾1700億元。換言之，基金還有約800億元未用。

政府資料顯示，啟德兒童醫院和啟德急症醫院造價分別約130億和368億元。筆者明白，防疫基金的用途是在疫情下支援社會，疫情仍未完結，政府需有資源繼續抗疫；民主黨建議政府可從基金撥出部分資源，作為上述三管齊下建議的起動資金。

上世紀七八十年代，香港經濟起飛，現在七八十歲的長者於當時正值壯年，他們對香港繁榮的貢獻是功不可沒。老有所依，除了家人的依靠外，政府的支援和關懷亦十分重要。第五波疫情有大量長者染疫過身，筆者希望政府能汲取慘痛教訓，未來做好長者的照顧和醫療服務。

作者是民主黨福利事務發言人

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[莫建成]